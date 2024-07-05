«ВсеИнструменты.ру» провёл IPO по нижней границе — 200 рублей за акцию

При диапазоне 200-210 рублей.Это соответствует капитализации в 100 млрд рублей, сообщил ритейлер. Размещаться по нижней границе решили, чтобы «обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале её публичной истории».Доля акций в свободном обращении составит около 12% от акционерного капитала. Контролирующая доля осталась у крупнейшего акционера.Торги начнутся на Мосбирже 5 июля 2024 года в 16:00 мск, тикер — VSEH.Источник фото: РБКDIY-ритейлера основали в 2006 году. Акционер — АО «Ви.ру». По данным «Ведомостей», контролирующие бенефициары — это основатели компании Виктор Кузнецов и Александр Гольцов.В мае 2024 года «Всеинструменты.ру» отчитался о финансах по МФСО: прибыль за 2023 год выросла на 49%, до 3,8 млрд рублей. EBITDA за тот же период (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) — 10 млрд рублей.В том же месяце СМИ сообщили о планах компании провести IPO. В июне она подтвердила данные.Евгения ЕвсееваТорговля25 июня«Гипермаркеты помогли рынку развиться, но пришло время уступить онлайну»: глава «ВсеИнструменты.ру» — о компании и конкуренции с другими игроками Главное из интервью «Ведомостей» с гендиректором онлайн-ритейлера Валентином Фахрутдиновым.#новости #всеинструменты
Крутой магазин, муж всегда там покупает строительные инструемнты
То, что ваш муж покупает там инструменты, не делает этот магазин крутым)
Да и хрен с ними.
Там 33 млн телефонов утекло у Authy
https://appleinsider.com/articles/24/07/04/authy-got-hacked-and-33-million-user-phone-numbers-were-stolen
"Authy — это приложение для двухфакторной аутентификации, призванное сделать вход в сервисы более безопасным"
"...разработчик приложения подтвердил в своем блоге, что оно было взломано"
Охуенное приложение, вход очень безопасным получился. Кек.
А я его ещё рассматривал на замену Google Authenticator 😱
Яблочники - мученики)
🤣🤣🤣вот так всегда ,пользуешься сервисом ,чтоб не взломали и твои данные были в безопасности ,взломают это приложение и твои данные сольют 🤣