День 864: министерства установят критерии «излишнего» использования иностранных слов в «публичном пространстве, литературе и СМИ»

Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минцифры и другие к первому кварталу 2025 года установят критерии «излишнего» использования иностранной лексики «в публичном пространстве, литературе и искусстве, СМИ и образовательной и просветительской деятельности».
Давно пора. А то читаешь тут посты инфоцыган всяких, маркетологов и кадровичек и половину слов не понимаешь.
Наблюдаю излишнее использование слов "пост", "маркетолог", "инфоцыган". Срочно замените на "былина", "рынковед", "цыган-ведун"
Окститесь
Одни критерии. В народе это "флажки*. Когда флажков совсем много - тогда пиздец неминуем
Надо бы пореже употреблять слова критерий и министерство, раз они иностранные
“Пока что основной объём производства телефонов в Индии приходится на устройства неиндийских брендов — например, Apple и Samsung”
Пока что 😂😂😂
"министерства установят критерии «излишнего» использования иностранных слов в «публичном пространстве, литературе и СМИ»"
Сомнительно, но ОКей.