День 864: министерства установят критерии «излишнего» использования иностранных слов в «публичном пространстве, литературе и СМИ»

В январе-апреле 2024 года поставки смартфонов из Индии в Россию выросли в 14 раз год к году, сообщило «Прайм» со ссылкой на данные Евростата. Пока что основной объём производства телефонов в Индии приходится на устройства неиндийских брендов — например, Apple и Samsung.