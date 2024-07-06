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Полина Лааксо
Деньги

День 864: министерства установят критерии «излишнего» использования иностранных слов в «публичном пространстве, литературе и СМИ»

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «<a href="https://trends.rbc.ru/trends/education/6299ffd49a794725649cdd28" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 июля: доллар — 88,13 рубля (на 1 копейку, чем 5 июля), евро — 95,57 рубля (на 59 копеек больше).

Контекст

Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минцифры и другие к первому кварталу 2025 года установят критерии «излишнего» использования иностранной лексики «в публичном пространстве, литературе и искусстве, СМИ и образовательной и просветительской деятельности».

Минфин выступил за продление сроков проведения эксперимента с исламским банкингом на два года, «чтобы был некий переходный период к выходу на полноценное регулирование», пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова. Согласно действующим условиям, пилот завершится 1 сентября 2025 года.

В январе-апреле 2024 года поставки смартфонов из Индии в Россию выросли в 14 раз год к году, сообщило «Прайм» со ссылкой на данные Евростата. Пока что основной объём производства телефонов в Индии приходится на устройства неиндийских брендов — например, Apple и Samsung.

Посол России в Индонезии Сергей Толченов рассказал «РИА Новости», почему пока что не получается запустить прямые рейсы из России на Бали. По его словам, «индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций».

Новости предыдущего дня, 5 июля — здесь.

#новости

11
11 комментариев
Илья

Давно пора. А то читаешь тут посты инфоцыган всяких, маркетологов и кадровичек и половину слов не понимаешь.

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Dmitry

Наблюдаю излишнее использование слов "пост", "маркетолог", "инфоцыган". Срочно замените на "былина", "рынковед", "цыган-ведун"

2
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умный человек

Окститесь

1
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Andrey Chuguev

Одни критерии. В народе это "флажки*. Когда флажков совсем много - тогда пиздец неминуем

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Tanto Mare

Надо бы пореже употреблять слова критерий и министерство, раз они иностранные

1
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Maxim

“Пока что основной объём производства телефонов в Индии приходится на устройства неиндийских брендов — например, Apple и Samsung”
Пока что 😂😂😂

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Пролетая над ведром картошки.

"министерства установят критерии «излишнего» использования иностранных слов в «публичном пространстве, литературе и СМИ»"
Сомнительно, но ОКей.

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