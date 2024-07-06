Иран и Россия завершили интеграцию платёжных систем Shetab и «Мир»

И подписали соглашение о ликвидности национальных валют.С 22 августа 2024 года «карты иранской системы Shetab можно будет использовать как смарт-карты Amber в банкоматах России» и снимать с их помощью рубли, сообщило ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ Ирана.На втором этапе интеграции россияне смогут платить картами «Мир» в Иране, а на третьем уже иранцы получат возможность расплачиваться за товары в российских магазинах картами Shetab через обычные банковские терминалы. Сроков пока нет.Соглашение о ликвидности нацвалют подписали, чтобы упростить торговлю: увеличить число сделок и товарооборот.Источник фото: «РИА Новости»Об интеграции российской и иранской систем говорили ещё в 2022 году. В 2023 году стороны достигли всех необходимых двусторонних соглашений.По данным ТАСС на май 2024 года, карты «Мир» принимают в 12 странах, но без ограничений, то есть как в России, они работают только на четырёх территориях: в Абхазии, Беларуси, на Кубе и в Южной Осетии.Полина ЛааксоКрипто16.01.2023Иран и Россия задумались о запуске совместного стейблкойна с привязкой к золоту Его можно будет использовать во внешнеторговых расчётах.#иран #новости
Ну если серьёзно говорить, то мир должен быть поделен на 2 половины:
1. Россия, Китай, Индия, КНДР, Иран, Сирия и т.д.
2. США, Европа.
Вот тогда и посмотрим кто кого 💁♀️
У нас будет больше 50% населения планеты 😏
А можно не заниматься средневековой хуетой с делёжкой территорий и жить в 21 веке: плодотворно сотрудничать друг с другом, развиваться и улучшать жизнь граждан своей страны
А кто сказал что Китай и Индия за нас?
Как и Иран с Сирией.
Давайте идем по порядку:
1. Индия просто не за нас и все. От нас им нужна только бесплатная нефть, и деньги за нее мы не получаем(загуглите).
2. Китай как бы помогает нам в каком-то смысле, но от нас ему нужны только деньги.
3. Записывать в союзники КНДР, которая даже прокормить себя не в состоянии, это вообще мем
4. Записывать в союзники Асада, который еле еле у власти держится и в любой момент его свергнуть могут, тоже такое себе занятие
И.т д — это еще более сомнительные союзники.
В этом и разница между нашими союзниками, и условными союзниками Украины.
Украине помогают прикола ради, типо вот знаете щеночка которого забрать не можешь, но тебе жалко его, и ты его подкармливаешь. От этой помощи не ждут выгоды. Как минимум прямой.
Нам же помогают исключительно потому что мы даем баблишко, и даже в таком случае не всегда у нас есть помощь.
Китайская платежка нас не приняла, Индия санкции обходить не помогает.
И это все при том, что у нас ОЧЕНЬ много денег.
Вопрос, где будут наши союзники, когда у нас не будет денег. А деньги, к слову, заканчиваются. ФНБ растаял на глазах, дефицит бюджета второй год подряд.
Вот что скажет нам Индия, если мы попросим платить за нефть долларами, как все платят?Будут ли поставки такими же объемными?
Если Индия готова платить, почему мы не берем деньги, а соглашаемся на унизительные условия?
Не-а! Не должен...
суверенные государства которые хотят перемен против босса с миньонами. Это будет эпичная битва.
Ситуация - "гора родила мышь"