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Полина Лааксо
Деньги

День 865: Haval назвали самым «экономичным» в обслуживании китайским автобрендом в России

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: Haval
Источник фото: Haval

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6-7 июля: доллар — 88,13 рубля (на 1 копейку, чем 5 июля), евро — 95,57 рубля (на 59 копеек больше).

Контекст

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Владимир Путин обсудят разработку механизмов для оперативных денежных переводов между двумя странами и вопрос использования туристами и студентами национальных валют в поездках, пишут «Ведомости».

«Многие» итальянские компании готовы продолжать работу в России, просто не все хотят получать платежи не в евро, а в юанях или других валютах, рассказал «РИА Новости» глава Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо. НКО помогает им искать банки, которые смогут обрабатывать платежи именно в евро. Правда, ещё одним препятствием по-прежнему остаётся угроза вторичных санкций.

Cеть Fit Service изучила данные по обслуживанию китайских машин в России за февраль-июнь 2024 года и заключила, что по среднему чеку самым экономичным в обслуживании был бренд Haval. За ним идут марки Chery и Geely. Самыми дорогими в обслуживании китайскими автобрендами стали Lifan и Great Wall.

«Прайм» подготовило инфографику, в которой показало, сколько американских компаний остались на российском рынке. «Больше половины» остались в стране, в отдельных случаях с некоторыми изменениями.

Источник: «Прайм»
Источник: «Прайм»

Новости предыдущего дня, 6 июля — здесь.

#новости

1
10
10 комментариев
Mastershpik

Сидел хавал и попал на статью про Хавал))

4
1
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Huge Ammone

Ну хоть китайским его назвали. Уже прогресс. А то сейчас модно российским все китайское называть.

1
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Михаил Иванович

Ура!

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Zaxar Romanov

Наступаешь?

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D3t3ct3d

Мда

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Бинарный Ёж

Вангую, что разница может быть обусловлена просто тем, что Chery и Geely раньше на рынок РФ вышли, и в среднем старше.

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Skankhunt42

Lifan вроде тоже давно

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