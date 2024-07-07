День 865: Haval назвали самым «экономичным» в обслуживании китайским автобрендом в России

«Многие» итальянские компании готовы продолжать работу в России, просто не все хотят получать платежи не в евро, а в юанях или других валютах, рассказал «РИА Новости» глава Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо. НКО помогает им искать банки, которые смогут обрабатывать платежи именно в евро. Правда, ещё одним препятствием по-прежнему остаётся угроза вторичных санкций.
Сидел хавал и попал на статью про Хавал))
Ну хоть китайским его назвали. Уже прогресс. А то сейчас модно российским все китайское называть.
Ура!
Наступаешь?
Мда
Вангую, что разница может быть обусловлена просто тем, что Chery и Geely раньше на рынок РФ вышли, и в среднем старше.
Lifan вроде тоже давно