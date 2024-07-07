«"Сбер" не зарабатывает на монополии»: «зелёный» банк и ВТБ поспорили о конкуренции на финансовом рынке

«Т-Банк», собственно говоря, работает, потому что «Сбер» проложил дороги, рельсы и отчисляет ему [комиссию, которую эквайер платит эмитенту].
Это хорошая монополия или плохая? Я считаю, это зашибись монополия, потому что на этой монополии «Сбер» ничего не зарабатывает, а зарабатывают его конкуренты.
Если бы банки хотели, они бы разорвали "колесо сансары" и строили бы свои релься. Банкам выгодно работать на рельсах, проложенных другими, незадумываясь о том, что можно строить что-то своё. И никакой монополии у СБЕРа нет, есть линивые розничные банки и отсуствия проектного менеджмента в них, благодаря чему у ФранкМедиа и у Михаила есть повод что-то прокомментировать.
СБЕР средничковый но он вкладывается в команду и пусть топорно, но делает это. У Т-Банка стала ужасной поддержка, ВТБ - вообще не про массовость клиентов.
Можно ли победить в конкурентной борьбе СБЕР? Да, можно! Но только никто этого не хочет делать. Печаль :)
Пауки в банке
Кому то нравится сбер как банк??? Про его сервисы молчу кто ими пользуется непонятно...
А какими банками сейчас модно у прогрессивной молодежи пользоваться в рф? Помню, был Тиньков и рокет. Но первый теперь потанинский Z банк, а второй и вовсе исчез, смузихлебы разъехались
Сберплюсы токо можно как-то пользоваться.
И то у меня есть сомнения в них, мб там какой-то подвох.
Сбер разве что ради банкоматов :)
А без сервисов и бессмысленно рассматривать, это экосистема.
Сбер может закрыть все твои потребности В ЧЕМ ЛИБО своими сервисами или партнерами, от банка до вытереть жопу. И сделает это для тебя максимально выгодно и удобно.