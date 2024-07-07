«"Сбер" не зарабатывает на монополии»: «зелёный» банк и ВТБ поспорили о конкуренции на финансовом рынке

«Т-Банк», собственно говоря, работает, потому что «Сбер» проложил дороги, рельсы и отчисляет ему [комиссию, которую эквайер платит эмитенту].

Это хорошая монополия или плохая? Я считаю, это зашибись монополия, потому что на этой монополии «Сбер» ничего не зарабатывает, а зарабатывают его конкуренты.