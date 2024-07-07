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Полина Лааксо
Деньги

«"Сбер" не зарабатывает на монополии»: «зелёный» банк и ВТБ поспорили о конкуренции на финансовом рынке

Своё мнение также высказали в ЦБ.

  • О дискуссии в ходе Финансового конгресса рассказало Frank Media. По мнению зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, «Сбер» сформировал «колесо сансары с усиливающейся обратной связью, которое сложно разорвать изнутри самого рынка».
  • «Сбер» доминирует у зарплатников и пенсионеров, благодаря чему «значительные» средства клиентов «остаются на текущих счетах с невысокими ставками». Это даёт организации «низкую стоимость фондирования» и возможность предоставлять региональным администрациям кредиты по низкой ставке.
  • Получается замкнутый круг: чем крепче позиция банка на рынке государственных органов, тем она крепче на рынке пенсионеров и зарплатников. Но регуляторы пока не обращают на это внимание, говорит Пьянов.
  • Глава центра финансовой аналитики «Сбера» Михаил Матовников считает, что «конкурентный анализ» не должен сводиться к одним только метрикам монополизации. Важно также и то, «пострадал ли кто-то от высокой доли лидера рынка».
  • Причины, по которым «Сбер» удерживает клиентов, заключаются в его «инновационности», думает главный аналитик. Он напомнил: это «Сбер» внедрил переводы по номеру телефона на рынке p2p-переводов. Позже «технологию скопировали в других странах и ЦБ, который создал Систему быстрых платежей».
  • По словам Матовникова, банк также «заставил эквайринговыми терминалами всю страну», при этом 90% чистого комиссионного дохода отправляет эмитентам карт.

«Т-Банк», собственно говоря, работает, потому что «Сбер» проложил дороги, рельсы и отчисляет ему [комиссию, которую эквайер платит эмитенту].

Это хорошая монополия или плохая? Я считаю, это зашибись монополия, потому что на этой монополии «Сбер» ничего не зарабатывает, а зарабатывают его конкуренты.

Михаил Матовников, цитата по Frank Media
  • Глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов согласился, что доминирующее положение «Сбера» основано на «лёгких деньгах». От него также страдают клиенты. Например, из-за комиссий на переводы самому себе люди неохотно отправляли деньги в другие банки несмотря на более выгодные условия. ЦБ пришлось вмешаться.
  • Данилов также считает, что для развития банковской системы важно «устранить фаворитизм на операционном уровне», чем порой пренебрегают «даже в формулировках некоторых законов».
Можно открывать ведомствам пенсионные счета в банке таком-то, он поименован, «и других». Как это обычно читается? Этот же поименован, значит, наверное, в нём и надо [открывать], а никакие другие мы не знаем.
Александр Данилов, цитата по Frank Media
Источник фото: «<a href="https://www.interfax.ru/business/832432" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Интерфакс</a>»
Источник фото: «Интерфакс»

#новости #цб #сбер #втб #тбанк

13
13 комментариев
Dima Ts

Если бы банки хотели, они бы разорвали "колесо сансары" и строили бы свои релься. Банкам выгодно работать на рельсах, проложенных другими, незадумываясь о том, что можно строить что-то своё. И никакой монополии у СБЕРа нет, есть линивые розничные банки и отсуствия проектного менеджмента в них, благодаря чему у ФранкМедиа и у Михаила есть повод что-то прокомментировать.

СБЕР средничковый но он вкладывается в команду и пусть топорно, но делает это. У Т-Банка стала ужасной поддержка, ВТБ - вообще не про массовость клиентов.

Можно ли победить в конкурентной борьбе СБЕР? Да, можно! Но только никто этого не хочет делать. Печаль :)

1
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Michael Velichko

Пауки в банке

1
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Никита Галямов

Кому то нравится сбер как банк??? Про его сервисы молчу кто ими пользуется непонятно...

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Пес Дюк

А какими банками сейчас модно у прогрессивной молодежи пользоваться в рф? Помню, был Тиньков и рокет. Но первый теперь потанинский Z банк, а второй и вовсе исчез, смузихлебы разъехались

1
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Николай Верегин

Сберплюсы токо можно как-то пользоваться.

И то у меня есть сомнения в них, мб там какой-то подвох.

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Merlin

Сбер разве что ради банкоматов :)

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Nikita Kharchenko

А без сервисов и бессмысленно рассматривать, это экосистема.

Сбер может закрыть все твои потребности В ЧЕМ ЛИБО своими сервисами или партнерами, от банка до вытереть жопу. И сделает это для тебя максимально выгодно и удобно.

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