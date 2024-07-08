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Артур Томилко
Деньги

День 866: продажи шин для легковых автомобилей на российском рынке в мае 2024 года сократились на 44% к апрелю

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК
Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 июля: доллар — 88,13 рубля (на 1 копейку больше, чем 5 июля), евро — 95,57 рубля (на 59 копеек больше).

Кто и как адаптируется

«Америкэн Экспресс банк» («дочка» American Express) 4 июля 2024 года подал заявление о ликвидации юридического лица в России, пишет «Ъ». Он стал первым из перечня 45 банков с иностранным участием, который пошел по пути добровольной сдачи лицензии, а не продажи бизнеса.

Терминал D аэропорта «Шереметьево» перевёл оборудование для управления обработкой багажа на отечественный софт, узнали «Ведомости». Импортозаместить само оборудование нидерландской Vanderlande Industries аэропорт должен до конца 2024 года.

Принадлежащие российским компаниям сборщики телевизоров BBK, Hyundai, Telefunken и другие с начала 2024 года нарастили сборку и производство в России и Белоруссии на 30–70%, пишет «Ъ». Они рассчитывают занять значительную долю рынка, но сталкиваются с проблемой оплаты комплектующих из Китая. Эксперты считают, что побороться за лидерство на рынке смогут только экосистемные игроки, такие как «Яндекс» и «Сбер».

Какие есть проблемы и трудности

«Инвестиционная палата» по просьбам нерезидентов продлил срок приема их заявок на выкуп заблокированных ценных бумаг у россиян. Расчеты по сделкам теперь запланированы на 12 августа. По данным источников «Ведомостей», иностранным инвестором потребовалось больше времени на согласования выкупа.

Контекст

Застройщики в первой половине 2024 года на фоне завершения программы льготной ипотеки увеличили вывод новых проектов на 14% год к году, до до 23,6 млн м².

Основными движущими силами роста роста экономики в первом квартале 2024 года стали потребление граждан (рост на 6,7%) и капитальные инвестиции (рост на 12,9%), следует из данных Росстата. Вероятное повышение ключевой ставки ЦБ может спровоцировать «тихий кризис», полагают экономисты.

Продажи легковых шин на российском рынке в мае 2024-го сократились на 44% к апрелю, подсчитали в ЦРПТ. При этом по итогам пяти месяцев они превышают уровень 2023 года на 20%.

Доля отечественных мониторов на российском рынке в первые три месяца 2024 года достигла 10%, подсчитали аналитики дистрибутора электроники OCS. В 2022-м этот показатель не превышал 1%. Однако лидером в сегменте остается тайваньская Acer.

Новости предыдущего дня, 7 июля — здесь.

#новости

3
1
46
46 комментариев
Иванов Иван

Все кому нужна была машина - уже купили. Это нормально.

2
Ответить
Евгений

А чо тогда каждый год продажи не падали, раз все кому надо всегда машины покупали?

4
1
Ответить
Вячеслав Романович

очередные сказки из серии "все уже на китайских авто ездят"
2016 средний возраст автомобилей в рфии 12,5 лет
https://www.vedomosti.ru/auto/news/2016/02/18/630307-avtostat-srednii-vozrast-mashin
2024 средний возраст легковых автомобилей в рфии больше 15 лет
https://iz.ru/1688384/2024-04-26/srednii-vozrast-avtomobilei-v-rf-prevysil-15-let

www.vedomosti.ru
«Автостат» назвал средний возраст легковых машин в России
Средний возраст легковых автомобилей в России - 12,5 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат".
5
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Владимир

В карманах "ветер гуляет" у населения!!!Какие продажи???

3
Ответить
Микс из мусоровоза

Какой ветер? Каждый второй рилс в нельзяграме*** о том, как очередной электрик или сантехник заебенили в однушку проводов и сантех труб на пару млн.

1
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Alex Nosov

Эксперты считают, что побороться за лидерство на рынке смогут только экосистемные игроки, такие как «Яндекс» и «Сбер».Т.е. в скором времени на рынке ТВ будет выбор только между красно-желтым и зеленым товарищами майорами.

2
1
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Алексей Марантц

Не. Майоры везде одни, а вот операторы передачи будут разными

1
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