День 866: продажи шин для легковых автомобилей на российском рынке в мае 2024 года сократились на 44% к апрелю

Принадлежащие российским компаниям сборщики телевизоров BBK, Hyundai, Telefunken и другие с начала 2024 года нарастили сборку и производство в России и Белоруссии на 30–70%, пишет «Ъ». Они рассчитывают занять значительную долю рынка, но сталкиваются с проблемой оплаты комплектующих из Китая. Эксперты считают, что побороться за лидерство на рынке смогут только экосистемные игроки, такие как «Яндекс» и «Сбер».
Все кому нужна была машина - уже купили. Это нормально.
А чо тогда каждый год продажи не падали, раз все кому надо всегда машины покупали?
очередные сказки из серии "все уже на китайских авто ездят"
2016 средний возраст автомобилей в рфии 12,5 лет
https://www.vedomosti.ru/auto/news/2016/02/18/630307-avtostat-srednii-vozrast-mashin
2024 средний возраст легковых автомобилей в рфии больше 15 лет
https://iz.ru/1688384/2024-04-26/srednii-vozrast-avtomobilei-v-rf-prevysil-15-let
В карманах "ветер гуляет" у населения!!!Какие продажи???
Какой ветер? Каждый второй рилс в нельзяграме*** о том, как очередной электрик или сантехник заебенили в однушку проводов и сантех труб на пару млн.
Эксперты считают, что побороться за лидерство на рынке смогут только экосистемные игроки, такие как «Яндекс» и «Сбер».Т.е. в скором времени на рынке ТВ будет выбор только между красно-желтым и зеленым товарищами майорами.
Не. Майоры везде одни, а вот операторы передачи будут разными