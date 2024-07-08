День 866: продажи шин для легковых автомобилей на российском рынке в мае 2024 года сократились на 44% к апрелю

Принадлежащие российским компаниям сборщики телевизоров BBK, Hyundai, Telefunken и другие с начала 2024 года нарастили сборку и производство в России и Белоруссии на 30–70%, пишет «Ъ». Они рассчитывают занять значительную долю рынка, но сталкиваются с проблемой оплаты комплектующих из Китая. Эксперты считают, что побороться за лидерство на рынке смогут только экосистемные игроки, такие как «Яндекс» и «Сбер».