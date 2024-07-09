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Артур Томилко
Деньги

День 867: спрос на электронику и бытовую технику китайских брендов с 2022 года вырос в три раза

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото AP
Фото AP

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 июля: доллар — 88,16 рубля (на 3 копейки больше, чем 8 июля), евро — 95,66 рубля (на 9 копеек больше).

Госдума планирует увеличить для банков сроки выделения заблокированных активов в отдельную компанию. Пока завершить процедуру смог только «Совкомбанк». По словам экспертов, она требует много согласований и сбора большого количества документов, поэтому продление сроков выглядит оправдано.

Кто и как адаптируется

Российский производитель микроэлектроники «Микрон» обсуждает с Минпромторгом реализацию до 2027 года четырёх новых проектов стоимостью 350 млрд рублей, пишет «Ъ». Среди них — строительство производства чипов по техпроцессу от 90 до 40 нанометров (примерно 180 млрд рублей), расширение существующих мощностей компании (до 100 млрд рублей), а также запуск производства компонентов из на основе нитрида галлия (около 100 млрд рублей). В правительстве рассматривают возможность софинансирования проекта. При этом опрошенные газетой эксперты считают, что такой объём инвестиций в отрасль может быть избыточным.

«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Appicenter – маркетплейс приложений для корпоративных заказчиков и промышленные предприятия, рассказали «Ведомостям» в компании. Общие вложение в проект составили около $2 млн. Площадка будет продвигать продукты, работающие на операционной системе KasperskyOS, но загружать на неё ПО смогут любые сторонние разработчики.

Контекст

С начала 2022 года по середину 2024-го спрос российских пользователей на электронику и бытовую технику китайских брендов увеличился более чем в три раза и продолжает расти, сообщили Forbes в «Яндекс Маркете». Абсолютных цифр в марктеплейсе не назвали, но отметили, что самые популярные бренды — Xiaomi, Huawei, Honor, realme, Infinix, Tecno, Lenovo, Haier, Hisense и OnePlus. Чаще всего клиенты «Маркета» покупают смартфоны, ноутбуки, телевизоры, планшеты, умные часы и браслеты.

В Турции и Казахстане растёт спрос на услуги российских хостинг-провайдеров, узнал «Ъ». В компании RuVDS оценили увеличение спроса в Турции в 57% год к году, в Казахстане — 40%. В России, напротив, нет большого числа новых клиентов, а рынок подстраивается под новое регулирование.

Рынок факторинга (кредитования под залог дебиторской задолженности) в первой половине 2024 года вырос на на 45%, до 2,35 трлн рублей, несмотря на высокую ключевую ставку, следует из данных Ассоциации факторинговых компаний.

Новости предыдущего дня, 8 июля — здесь.

#новости

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26 комментариев
Anton Barinov

А почему спрос не должен был вырасти, если на рынке кроме китайцев никого и нет?

7
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Альвар

Самсунги и Эпл пропали из магазинов?

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Alex Nosov

С начала 2022 года по середину 2024-го спрос российских пользователей на электронику и бытовую технику китайских брендов увеличился более чем в три раза и продолжает растиТак другой же почти не осталось, либо стоит как кусок боинга.

4
1
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Отрицательный Веган

Ну да, тоже резануло. Такая прям неожиданность. [надпись на Вашей аве].

2
1
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Слегка Придурковатый

"Российский производитель микроэлектроники «Микрон» обсуждает с Минпромторгом реализацию до 2027 года четырёх новых проектов стоимостью 350 млрд рублей"

Ну вот это другой разговор. И срок небольшой, и попилить есть чего.

3
1
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Макс Кроу

Это разве не тот завод которому много лярдов выделяли на разработку чипов, а он их просто из Европы покупал?

4
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Gedevan

При этом опрошенные газетой эксперты считают, что такой объём инвестиций в отрасль может быть избыточным.Как это избыточным, надо же не один дворец построить а несколько

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