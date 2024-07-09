День 867: спрос на электронику и бытовую технику китайских брендов с 2022 года вырос в три раза

Российский производитель микроэлектроники «Микрон» обсуждает с Минпромторгом реализацию до 2027 года четырёх новых проектов стоимостью 350 млрд рублей, пишет «Ъ». Среди них — строительство производства чипов по техпроцессу от 90 до 40 нанометров (примерно 180 млрд рублей), расширение существующих мощностей компании (до 100 млрд рублей), а также запуск производства компонентов из на основе нитрида галлия (около 100 млрд рублей). В правительстве рассматривают возможность софинансирования проекта. При этом опрошенные газетой эксперты считают, что такой объём инвестиций в отрасль может быть избыточным.