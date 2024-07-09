День 867: спрос на электронику и бытовую технику китайских брендов с 2022 года вырос в три раза

С начала 2022 года по середину 2024-го спрос российских пользователей на электронику и бытовую технику китайских брендов увеличился более чем в три раза и продолжает расти, сообщили Forbes в «Яндекс Маркете». Абсолютных цифр в марктеплейсе не назвали, но отметили, что самые популярные бренды — Xiaomi, Huawei, Honor, realme, Infinix, Tecno, Lenovo, Haier, Hisense и OnePlus. Чаще всего клиенты «Маркета» покупают смартфоны, ноутбуки, телевизоры, планшеты, умные часы и браслеты.
А почему спрос не должен был вырасти, если на рынке кроме китайцев никого и нет?
Самсунги и Эпл пропали из магазинов?
С начала 2022 года по середину 2024-го спрос российских пользователей на электронику и бытовую технику китайских брендов увеличился более чем в три раза и продолжает растиТак другой же почти не осталось, либо стоит как кусок боинга.
Ну да, тоже резануло. Такая прям неожиданность. [надпись на Вашей аве].
"Российский производитель микроэлектроники «Микрон» обсуждает с Минпромторгом реализацию до 2027 года четырёх новых проектов стоимостью 350 млрд рублей"
Ну вот это другой разговор. И срок небольшой, и попилить есть чего.
Это разве не тот завод которому много лярдов выделяли на разработку чипов, а он их просто из Европы покупал?
При этом опрошенные газетой эксперты считают, что такой объём инвестиций в отрасль может быть избыточным.Как это избыточным, надо же не один дворец построить а несколько