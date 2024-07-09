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Артур Томилко
Деньги

«Микрон» предложил Минпромторгу четыре проекта по развитию микроэлектроники на 350 млрд рублей — «Ъ»

Компания просит софинансировать инициативы, но участники рынка называют такой объём инвестиций избыточным.

  • Производитель микроэлектроники «Микрон» (входит в ГК «Элемент») обсуждает с Минпромторгом реализацию до 2027 года четырёх новых проектов общей стоимостью 350 млрд рублей, выяснил «Ъ».
  • По данным газеты, одна из инициатив предполагает строительство нового производства для выпуска чипов по техпроцессу от 90 до 40 нанометров. Стоимость проекта по «курсу валют» на 2022 год в компании оценивали в 180 млрд рублей.
  • Помимо этого, «Микрон» планирует вложить около 100 млрд рублей в расширение существующих и строительство новых мощностей. Компания также собирается развивать производство компонентов на основе нитрида галлия (GaN), которые обладают более высокой эффективностью при использовании в полупроводниках.
  • По словам собеседника газеты, знакомого с планами компании, «Микрон» обратился к Минпромторгу с просьбой софинансировать проекты. В ведомстве заявили, что в проработке находится проект строительства новой площадки по производству чипов, но «с учётом бюджета» он требует «детальной проработки».
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считают 350 млрд рублей избыточными инвестициями в отрасль, которые могут «размыть целеполагание». По оценке директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, на ближайшие пять лет достаточно 50-100 млрд рублей.

#новости #микрон #минпромторг

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46 комментариев
Мыколка Поедатель Желудей

Прочитал бегло заголовок и долго не мог понять причем тут Макрон и микроэлектроника.

8
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А10

Он скоро безработным будет, вот наверно и решил чипами заняться, зарабатывать то надо когда уже не президент.

2
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Отрицательный Веган

Опрошенные «Ъ» эксперты считают 350 млрд рублей избыточными инвестициями в отрасль, которые могут «размыть целеполагание».Эксперты либерахи какие-то. Размыть целеполагание. Вообще офигели. Каждому десять лет расстрела без права переписки. [саркозян]

4
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Al

А где используются чипы с таким гигантским техпроцессом сейчас?

1
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Отрицательный Веган

В самых больших микропроцессорах в мире! 💪

7
1
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Вадим Трушин

Если честно, этого достаточно для практически всего - от полетов в космос , до бытовой техники.

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Алекс

В каких нибудь не сильно требовательных нишах, например бытовая техника, ракеты, строительная и офисная техника.

1
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