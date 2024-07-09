«Микрон» предложил Минпромторгу четыре проекта по развитию микроэлектроники на 350 млрд рублей — «Ъ»

Компания просит софинансировать инициативы, но участники рынка называют такой объём инвестиций избыточным. Производитель микроэлектроники «Микрон» (входит в ГК «Элемент») обсуждает с Минпромторгом реализацию до 2027 года четырёх новых проектов общей стоимостью 350 млрд рублей, выяснил «Ъ».По данным газеты, одна из инициатив предполагает строительство нового производства для выпуска чипов по техпроцессу от 90 до 40 нанометров. Стоимость проекта по «курсу валют» на 2022 год в компании оценивали в 180 млрд рублей.Помимо этого, «Микрон» планирует вложить около 100 млрд рублей в расширение существующих и строительство новых мощностей. Компания также собирается развивать производство компонентов на основе нитрида галлия (GaN), которые обладают более высокой эффективностью при использовании в полупроводниках.По словам собеседника газеты, знакомого с планами компании, «Микрон» обратился к Минпромторгу с просьбой софинансировать проекты. В ведомстве заявили, что в проработке находится проект строительства новой площадки по производству чипов, но «с учётом бюджета» он требует «детальной проработки».Опрошенные «Ъ» эксперты считают 350 млрд рублей избыточными инвестициями в отрасль, которые могут «размыть целеполагание». По оценке директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, на ближайшие пять лет достаточно 50-100 млрд рублей.#новости #микрон #минпромторг
Прочитал бегло заголовок и долго не мог понять причем тут Макрон и микроэлектроника.
Он скоро безработным будет, вот наверно и решил чипами заняться, зарабатывать то надо когда уже не президент.
Опрошенные «Ъ» эксперты считают 350 млрд рублей избыточными инвестициями в отрасль, которые могут «размыть целеполагание».Эксперты либерахи какие-то. Размыть целеполагание. Вообще офигели. Каждому десять лет расстрела без права переписки. [саркозян]
А где используются чипы с таким гигантским техпроцессом сейчас?
В самых больших микропроцессорах в мире! 💪
Если честно, этого достаточно для практически всего - от полетов в космос , до бытовой техники.
В каких нибудь не сильно требовательных нишах, например бытовая техника, ракеты, строительная и офисная техника.