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Евгения Евсеева
Деньги

Госдума приняла закон о вкладах для людей с невысокими доходами — ставка будет привязана к максимальной в банке

Максимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей.

  • Законопроект о социальном банковском счёте и социальном банковском вкладе приняли сразу во втором и третьем чтении.
  • Открыть такой вклад или счёт могут только люди с низким уровнем дохода, которые получают соцподдержку. Сведения о ней можно найти в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
  • Срок вклада — год, если статус владельца как получателя мер соцподдержки не меняется, вклад продлят. Если он лишился поддержки — его закроют. Договор заключается через Госуслуги. Максимальная сумма — 50 тысяч рублей, валюту хранить нельзя. Снимать деньги и пополнять вклад можно в любое время, комиссия взиматься не будет, ставка не изменится.
  • В первой редакции законопроекта предполагалось, что ставка по вкладу должна быть больше ключевой минимум на 1 процентный пункт. Этот пункт изменили — теперь ставка равняется максимальной ставке по вкладам для физлиц в конкретном банке.
  • Проценты на остаток по счёту будут рассчитываться так: не меньше половины ключевой ставки на остаток до 50 тысяч рублей, выше этой суммы — в размере ставки, установленной в договоре. Обслуживание счёта, переводы и платежи по нему в пределах 20 тысяч рублей будут бесплатными.
  • Законопроект должен вступить в силу с 1 июля 2025 года — для системно-значимых банков. Остальные банки должны будут запустить соцвклады и соцсчета с 1 января 2027 года.

#новости #вклады

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66
66 комментариев
Стартапер-пессимист

Ребята, это бред. Люди с низкими ЗП не имеют сбережений, им выживать надо.

20
1
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Олег Павлов

Ты удивишься, но люди с мизерной зп порой копят больше, чем тебе кажется. Я сам в шоке, как у них это получается

9
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Спорное утверждение

это видимость принятия нормального закона

4
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Павел Блахин

мало того что с низкими зп, так еще и на пособиях

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Александр А.

Это чтобы было что арестовать

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Aza Dzi

люди с фин грамотностью - живут, а не выживают

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Aza Dzi

или выживают на молитвах

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