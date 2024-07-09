Госдума приняла закон о вкладах для людей с невысокими доходами — ставка будет привязана к максимальной в банке

Максимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей. Законопроект о социальном банковском счёте и социальном банковском вкладе приняли сразу во втором и третьем чтении.Открыть такой вклад или счёт могут только люди с низким уровнем дохода, которые получают соцподдержку. Сведения о ней можно найти в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.Срок вклада — год, если статус владельца как получателя мер соцподдержки не меняется, вклад продлят. Если он лишился поддержки — его закроют. Договор заключается через Госуслуги. Максимальная сумма — 50 тысяч рублей, валюту хранить нельзя. Снимать деньги и пополнять вклад можно в любое время, комиссия взиматься не будет, ставка не изменится.В первой редакции законопроекта предполагалось, что ставка по вкладу должна быть больше ключевой минимум на 1 процентный пункт. Этот пункт изменили — теперь ставка равняется максимальной ставке по вкладам для физлиц в конкретном банке.Проценты на остаток по счёту будут рассчитываться так: не меньше половины ключевой ставки на остаток до 50 тысяч рублей, выше этой суммы — в размере ставки, установленной в договоре. Обслуживание счёта, переводы и платежи по нему в пределах 20 тысяч рублей будут бесплатными.Законопроект должен вступить в силу с 1 июля 2025 года — для системно-значимых банков. Остальные банки должны будут запустить соцвклады и соцсчета с 1 января 2027 года.#новости #вклады
Ребята, это бред. Люди с низкими ЗП не имеют сбережений, им выживать надо.
Ты удивишься, но люди с мизерной зп порой копят больше, чем тебе кажется. Я сам в шоке, как у них это получается
это видимость принятия нормального закона
мало того что с низкими зп, так еще и на пособиях
Это чтобы было что арестовать
люди с фин грамотностью - живут, а не выживают
или выживают на молитвах