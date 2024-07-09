Мосбиржа завершила расчёты по обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс»

Начало торгов акциями МКПАО на Мосбирже запланировано на 24 июля 2024 года.На площадке совершили 680,7 тысячи встречных сделок, инвесторы обменяли 42,4 млн акций на общую сумму 180,3 млрд рублей, сообщила Мосбиржа. Заявки собирали 99 брокерских компаний с 14 мая по 21 июня 2024 года и в дополнительный день 27 июня.В «СПБ Бирже» сообщили «РБК Инвестициям», что из общего количества акций Yandex N.V., приобретённых через площадку, обменяны около 99%. Точное число исполненных заявок представитель биржи не раскрыл.ЗПИФ «Консорциум. Первый», который выкупил российский «Яндекс» у Yandex N.V., говорил о получении от инвесторов оферт на биржевой обмен 43,9 млн акций Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс».В биржевом обмене могли участвовать инвесторы, покупавшие бумаги на российском биржевом рынке. Обмен происходил в соотношении 1:1.Начало торгов акциями МКПАО «Яндекс» на Мосбирже назначено на 24 июля 2024 года под тикером YDEX. В компании говорили, что к этой дате планируется завершить все расчёты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций. При этом технические торги акциями МКПАО «Яндекс» на Мосбирже стартуют 8 июля, а бумаги поступят на брокерские счета инвесторов 9 июля.#новости #яндекс
МКПАО "Яндекс"
Ну началось. Скоро мы опять увидем всякие "ПИРОТММиРГЛДпоШОГГ имени Якунина". Совок все ближе
Не переживай, доучишься до 9 класса, вам про акционерные общества расскажут
Глупый?
ПЫШПЫШ имени Пышкина
Ничего в этом не понимаю 🤔😵
А нафига вообще Яндексу нужна была нидерландская компания, если у них все юзеры в России? 🤭
Чтобы не потонуть окончательно в этом болоте.
Чтобы прибыль из России выводить.