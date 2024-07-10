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Артур Томилко
Деньги

День 868: в Счётной палате сообщили, что получатели субсидий на развитие электроники не достигают целевых показателей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 июля: доллар — 88 рублей (на 16 копеек меньше, чем 9 июля), евро — 95,34 рубля (на 32 копейки меньше).

ЦБ осень рассмотрит исключение «Райффайзенбанка» и «Росбанка» из перечня системно значимых, узнали «Ведомости». Первый сокращает присутствие в России, а второй интегрируется с «Т-банком».

Объём валютных операций крупнейших банков после санкций против Мосбиржи сократился более чем в пять раз, следует из данных ЦБ. В июне 2024 года нетто-продажи валюты составили 126,8 млрд рублей.

Кто и как адаптируется

В Госдуме планируют установить потолок цен на определённые категории авиабилетов, выяснил «Ъ». Вопросом займётся рабочая группа при комитете по транспорту, к оценке экономической целесообразности тарифов также подключат ФАС и Минтранс. Участники авиарынка считают, что инициатива приведёт к убыткам для перевозчиков. Некоторые эксперты говорят, что повышать доступность перелётов нужно ограничением роста тарифов на аэропортовые услуги.

Какие есть проблемы и трудности

Получатели субсидий на развитие электроники и радиоэлектроники не достигают целевых показателей, сообщили в Счётной палате. Выполнение некоторыми компаниями целей по объему производства и продажам «зачастую свидетельствует об организации лишь мелкосерийного производства, которое не может привести к достижению технологической независимости», отметили в ведомстве. В Минпромторге указывают, что сроки реализации проектов «системно переносились» из-за санкций. Участники рынка жалуются на дефицит специалистов.

Контекст

Импорт товаров в Россию за первые пять месяцев 2024 года сократился на на 8,5%, до $107,8 млрд, подсчитали в ФТС. Экспорт за тот же период снизился на 0,6%, до $172,1 млрд.

Почти 65% опрошенных «МТС Red» компаний заявили, что отечественных решений в сфере сетевой безопасности, способных заметить иностранные решения, пока не появилось. На российские файерволы перешли только 16% организаций.

Новости предыдущего дня, 9 июля — здесь.

#новости

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16 комментариев
Отрицательный Веган

Получатели субсидий на развитие электроники и радиоэлектроники не достигают целевых показателей, сообщили в Счётной палате.Ну вчера же попросили 350 миллиардов. Дайте — и всё получится 💪🏻💪🏻💪🏻

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Igara

Но это не точно.

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Рулон Абоев

Ну, я считаю, что тут однозначно нужен государственный реестр получателей субсидий на развитие радиоэлектроники. Плюс побольше штрафов, конечно же. 👌🏻 Охапка дров, и плов готов!

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Слегка Придурковатый

"которое не может привести к достижению технологической независимости"

Ало, счётная палата, чо по деньгам?

1
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Денис Бабин

что не верят люди в отечественную электронику)

1
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Maxim Sergeev

Участники авиарынка считают, что инициатива приведёт к убыткам для перевозчиковАэрофлоту предлагаю сократить бонусы топ-менеджерам.
Некоторые эксперты говорят, что повышать доступность перелётов нужно ограничением роста тарифов на аэропортовые услуги🤣 Отдали дружкам московские аэропорты, забрали у Аэрофлота ту же службу доставки багажа, все услуги стали дороже. С чего бы это растут тарифы на аэропортовые услуги?)

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Алекс

Еще Пулково отдали кому надо и там цены взлетели. Недавно пара новостей была об этом.

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