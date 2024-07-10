День 868: в Счётной палате сообщили, что получатели субсидий на развитие электроники не достигают целевых показателей

Получатели субсидий на развитие электроники и радиоэлектроники не достигают целевых показателей, сообщили в Счётной палате. Выполнение некоторыми компаниями целей по объему производства и продажам «зачастую свидетельствует об организации лишь мелкосерийного производства, которое не может привести к достижению технологической независимости», отметили в ведомстве. В Минпромторге указывают, что сроки реализации проектов «системно переносились» из-за санкций. Участники рынка жалуются на дефицит специалистов.
Получатели субсидий на развитие электроники и радиоэлектроники не достигают целевых показателей, сообщили в Счётной палате.Ну вчера же попросили 350 миллиардов. Дайте — и всё получится 💪🏻💪🏻💪🏻
Но это не точно.
Ну, я считаю, что тут однозначно нужен государственный реестр получателей субсидий на развитие радиоэлектроники. Плюс побольше штрафов, конечно же. 👌🏻 Охапка дров, и плов готов!
"которое не может привести к достижению технологической независимости"
Ало, счётная палата, чо по деньгам?
что не верят люди в отечественную электронику)
Участники авиарынка считают, что инициатива приведёт к убыткам для перевозчиковАэрофлоту предлагаю сократить бонусы топ-менеджерам.
Некоторые эксперты говорят, что повышать доступность перелётов нужно ограничением роста тарифов на аэропортовые услуги🤣 Отдали дружкам московские аэропорты, забрали у Аэрофлота ту же службу доставки багажа, все услуги стали дороже. С чего бы это растут тарифы на аэропортовые услуги?)
Еще Пулково отдали кому надо и там цены взлетели. Недавно пара новостей была об этом.