День 868: в Счётной палате сообщили, что получатели субсидий на развитие электроники не достигают целевых показателей

Получатели субсидий на развитие электроники и радиоэлектроники не достигают целевых показателей, сообщили в Счётной палате. Выполнение некоторыми компаниями целей по объему производства и продажам «зачастую свидетельствует об организации лишь мелкосерийного производства, которое не может привести к достижению технологической независимости», отметили в ведомстве. В Минпромторге указывают, что сроки реализации проектов «системно переносились» из-за санкций. Участники рынка жалуются на дефицит специалистов.