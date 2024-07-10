«М.видео-Эльдорадо» подала в Роспатент заявки на регистрацию знаков «М.финансы» и «М.финанс»

Классы — выпуск кредиток, инвестирование, кредитование под залог, банковское обслуживание и другие.Представитель торговой группы отказался комментировать планы, связанные с заявками, но подтвердил, что готовится запуск «новых финансовых продуктов», пишут «Ведомости».У «М.видео-Эльдорадо» есть услуга рассрочки и микрокредитная структура «Директ Кредит Пэй». Последней группа владеет через брокера «Директ Кредит Центр», 100% которого выкупила у SFI в 2021 году примерно за 1,3 млрд рублей.По наблюдениям «Ведомостей», заявки на кредиты через сервис группы оформляются «стандартным способом»: когда их должен одобрить один из банков-партнёров.Собеседники «Ведомостей» полагают, что «М.финансы» придут на смену «Директ Кредит Пэй». Компания таким образом избавится от необходимости платить комиссии и сможет получать их сама.Выпустив свои платёжные инструменты, она также сможет давать скидки на товары тем, кто платит её картой, как делает это Ozon, и будет располагать «некоторыми оборотными средствами за счёт остатков на счетах [пользовательских] кошельков».Источник фото: РБКВ 2023 году через «Директ Кредит» выдали 85 млрд рублей на покупку товаров в «М.видео-Эльдорадо». Это около 16% от всех продаж группы.Полина ЛааксоМнения6 июняГлава «Альфа-банка»: «Скидки на Ozon по карте его же банка — чистой воды ценовая дискриминация» Владимир Верхошинский считает, что это противоречит «духу» закона о защите конкуренции.#новости #мвидеоэльдорадо
Ну правильно, люди не могут себе позволить элементарных вещей, с зарплаты купить микроволновку, для них это что-то значимое, что нужно хранить и передавать своим внукам
Фамильный фен. Семейный калькулятор. Холодильник, передаваемый из поколения в поколение. Ипотека на тостер.
Да ладно тебе, мне кажется у нас еще не настолько все плохо чтоб микроволновку по наслдеству предавать
М-Банк 💁♀️
хочешь заработать создай свой банк)) вообще то Хаббард говорил о религии, но в данном случае банк для некоторых нечто вроде того))
только недавно же были новости о том что у М видео долгов куча, да и там уже все равно есть функция рассрочки
До Мвидео наконец-то дошло, что выгоднее продавать деньги, а не телики с фенами. Учитывая реалии, на рынке скоро появится огромное количество высококвалифицированных специалистов по урегулированию вопросов с неплательщиками кредитов. Следующим этапом будет открытие коллекторского агентства.
Подкину название: КА Набутили.М