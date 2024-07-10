Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Карьера
Техника
Разработка
Торговля
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

«М.видео-Эльдорадо» подала в Роспатент заявки на регистрацию знаков «М.финансы» и «М.финанс»

Классы — выпуск кредиток, инвестирование, кредитование под залог, банковское обслуживание и другие.

  • Представитель торговой группы отказался комментировать планы, связанные с заявками, но подтвердил, что готовится запуск «новых финансовых продуктов», пишут «Ведомости».
  • У «М.видео-Эльдорадо» есть услуга рассрочки и микрокредитная структура «Директ Кредит Пэй». Последней группа владеет через брокера «Директ Кредит Центр», 100% которого выкупила у SFI в 2021 году примерно за 1,3 млрд рублей.
  • По наблюдениям «Ведомостей», заявки на кредиты через сервис группы оформляются «стандартным способом»: когда их должен одобрить один из банков-партнёров.
  • Собеседники «Ведомостей» полагают, что «М.финансы» придут на смену «Директ Кредит Пэй». Компания таким образом избавится от необходимости платить комиссии и сможет получать их сама.
  • Выпустив свои платёжные инструменты, она также сможет давать скидки на товары тем, кто платит её картой, как делает это Ozon, и будет располагать «некоторыми оборотными средствами за счёт остатков на счетах [пользовательских] кошельков».
Источник фото: <a href="https://www.rbc.ru/business/09/12/2022/63927e909a7947d66c2217d5" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РБК</a>
Источник фото: РБК
  • В 2023 году через «Директ Кредит» выдали 85 млрд рублей на покупку товаров в «М.видео-Эльдорадо». Это около 16% от всех продаж группы.
Полина Лааксо
Мнения
Глава «Альфа-банка»: «Скидки на Ozon по карте его же банка — чистой воды ценовая дискриминация»

Владимир Верхошинский считает, что это противоречит «духу» закона о защите конкуренции.

Источник фото: «<a href="https://ria.ru/20240513/programma_loyalnosti-1944753490.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»

#новости #мвидеоэльдорадо

1
13
13 комментариев
DeliNaNull

Ну правильно, люди не могут себе позволить элементарных вещей, с зарплаты купить микроволновку, для них это что-то значимое, что нужно хранить и передавать своим внукам

4
Ответить
Буквоед

Фамильный фен. Семейный калькулятор. Холодильник, передаваемый из поколения в поколение. Ипотека на тостер.

1
Ответить
Никита Румянцев

Да ладно тебе, мне кажется у нас еще не настолько все плохо чтоб микроволновку по наслдеству предавать

1
Ответить
Запопу Кусь

М-Банк 💁‍♀️

Ответить
Петр Калита

хочешь заработать создай свой банк)) вообще то Хаббард говорил о религии, но в данном случае банк для некоторых нечто вроде того))

Ответить
Олег Трубач

только недавно же были новости о том что у М видео долгов куча, да и там уже все равно есть функция рассрочки

Ответить
ArtemRE2

До Мвидео наконец-то дошло, что выгоднее продавать деньги, а не телики с фенами. Учитывая реалии, на рынке скоро появится огромное количество высококвалифицированных специалистов по урегулированию вопросов с неплательщиками кредитов. Следующим этапом будет открытие коллекторского агентства.
Подкину название: КА Набутили.М

Ответить