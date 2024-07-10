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Полина Лааксо
Деньги

Госдума приняла поправки о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Они прошли заключительное третье чтение.

  • Законопроекту осталось получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.
  • Проект, в частности, вводит шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Так, в отношении доходов до 2,4 млн рублей в год сохранится налог 13%. Доход от 2,4 млн до 5 млн рублей в год будет облагаться по ставке 15%; от 5 млн до 20 млн рублей — 18%; от 20 млн до 50 млн рублей — 20%; свыше 50 млн рублей — 22%.
  • Повышенные ставки применяются не ко всему доходу, а к сумме превышения над заданными порогами. В Госдуме в очередной раз отметили: «НДФЛ не изменится для подавляющего большинства граждан».
Источник: «<a href="https://www.garant.ru/news/1722748/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Гарант.ру</a>»
Источник: «Гарант.ру»
  • НДФЛ на дивиденды и доходы по вкладам составит 13% при сумме до 2,4 млн рублей и 15% — свыше этой суммы.
  • Для владельцев пяти и более контролируемых иностранных компаний установят единый размер фиксированного НДФЛ — 25 млн рублей вместо 5 млн рублей за каждую структуру.
  • Налог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, повысят с 20% до 25%. Нулевая ставка для ИТ-фирм в 2025-2030 годах составит 5%.

  • Для малого бизнеса, который пользуется упрощённой системой налогообложения (УСН), расширят пороги по выручке — с 265,8 млн рублей до 450 млн рублей.

  • Компании на УСН с выручкой свыше 60 млн рублей в год обяжут платить налог на добавленную стоимость. Но у них будет выбор: перейти на общий режим со ставкой 20% (в отдельных случаях 10%) со всеми вычетами — или же выбрать ставку 5% при выручке до 250 млн рублей и 7% при выручке до 450 млн рублей, но уже без права на вычеты.

Источник фото: «<a href="https://ria.ru/20240710/zakon-1958675156.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»
  • Минфин представил проект налоговой реформы 28 мая 2024 года. Он оценил будущие поступления от поправок за один только 2025 год в 2,6 трлн рублей.

#новости #налоги

7
1
29
29 комментариев
Вадим Д.

Неожиданный результат, удивили, конечно. Все думали — в третьем-то одумаются, ан нет (-:

6
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Gorbun iz Notr Dama

Казна пустеет, милорд

5
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Mr Black

Вечеринка затянулась

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pavel

Ура, только в РФ население радуется повышению налогов и ликует. 👍🥳
Кстати а нищебродам не отменили НДФЛ, когда совсем мало зарабатываешь🤡

2
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Илья

Нет, #этодругое. Тот самый озвученный чиновниками "запрос на социальную справедливость" работает только в одну сторону. Освободить (или снизить) от НДФЛ зарабатывающих мало - это не то, вы не так поняли. И вообще, держите ЦИПсОшника!

2
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xMax

Так у нас в стране только богачи

1
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Максим Соколовский

Инициатива по отмене ндфл отменена совсем?

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