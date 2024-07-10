Госдума приняла поправки о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Компании на УСН с выручкой свыше 60 млн рублей в год обяжут платить налог на добавленную стоимость. Но у них будет выбор: перейти на общий режим со ставкой 20% (в отдельных случаях 10%) со всеми вычетами — или же выбрать ставку 5% при выручке до 250 млн рублей и 7% при выручке до 450 млн рублей, но уже без права на вычеты.