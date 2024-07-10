Госдума приняла поправки о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Они прошли заключительное третье чтение.Законопроекту осталось получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.Проект, в частности, вводит шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Так, в отношении доходов до 2,4 млн рублей в год сохранится налог 13%. Доход от 2,4 млн до 5 млн рублей в год будет облагаться по ставке 15%; от 5 млн до 20 млн рублей — 18%; от 20 млн до 50 млн рублей — 20%; свыше 50 млн рублей — 22%.Повышенные ставки применяются не ко всему доходу, а к сумме превышения над заданными порогами. В Госдуме в очередной раз отметили: «НДФЛ не изменится для подавляющего большинства граждан».Источник: «Гарант.ру»НДФЛ на дивиденды и доходы по вкладам составит 13% при сумме до 2,4 млн рублей и 15% — свыше этой суммы.Для владельцев пяти и более контролируемых иностранных компаний установят единый размер фиксированного НДФЛ — 25 млн рублей вместо 5 млн рублей за каждую структуру.Налог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, повысят с 20% до 25%. Нулевая ставка для ИТ-фирм в 2025-2030 годах составит 5%.Для малого бизнеса, который пользуется упрощённой системой налогообложения (УСН), расширят пороги по выручке — с 265,8 млн рублей до 450 млн рублей. Компании на УСН с выручкой свыше 60 млн рублей в год обяжут платить налог на добавленную стоимость. Но у них будет выбор: перейти на общий режим со ставкой 20% (в отдельных случаях 10%) со всеми вычетами — или же выбрать ставку 5% при выручке до 250 млн рублей и 7% при выручке до 450 млн рублей, но уже без права на вычеты.Источник фото: «РИА Новости»Минфин представил проект налоговой реформы 28 мая 2024 года. Он оценил будущие поступления от поправок за один только 2025 год в 2,6 трлн рублей.#новости #налоги
Неожиданный результат, удивили, конечно. Все думали — в третьем-то одумаются, ан нет (-:
Казна пустеет, милорд
Вечеринка затянулась
Ура, только в РФ население радуется повышению налогов и ликует. 👍🥳
Кстати а нищебродам не отменили НДФЛ, когда совсем мало зарабатываешь🤡
Нет, #этодругое. Тот самый озвученный чиновниками "запрос на социальную справедливость" работает только в одну сторону. Освободить (или снизить) от НДФЛ зарабатывающих мало - это не то, вы не так поняли. И вообще, держите ЦИПсОшника!
Так у нас в стране только богачи
Инициатива по отмене ндфл отменена совсем?