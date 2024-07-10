Правительство продлило программу семейной ипотеки до 2030 года

Ставка по семейной ипотеке составит 6% годовых. Господдержку смогут получить семьи, в которых есть хотя бы один ребёнок младше шести лет или ребёнок с инвалидностью, а также семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах (до 50 тысяч человек), регионах с «низким объёмом строительства» или «индивидуальной программой развития». Об этом сообщил Минфин.Максимальная сумма ипотеки составит 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленобласти и 6 млн рублей — для остальных регионов. Ставка — 6% годовых, первоначальный взнос — 20%.Кредит можно оформить и на большую сумму, но на часть, превышающую льготный лимит, будет распространяться рыночная ставка — сейчас она составляет около 20%.Программой можно воспользоваться один раз. При этом можно рефинансировать уже оформленный кредит после рождения ребёнка.На семейную ипотеку в российском бюджете в 2024 году заложено 223,8 млрд рублей. В связи с продлением программы расходы планируют увеличить на 66,2 млрд рублей, добавили в Минфине.1 июля 2024 года в России завершилась программа льготной ипотеки, которая действовала с апреля 2020-го. Она позволяла купить квартиру у застройщика в кредит по ставке 8% годовых. За это время банки выдали более 1,5 млн кредитов.Льготная ипотека для ИТ-специалистов пока продолжает действовать. Однако источники «Ведомостей» в июне 2024-го сообщали, что правительство обсуждает исключение из программы Москвы и Санкт-Петербурга, а также увеличение минимального порога уровня зарплат. В июле РБК узнало, что максимальный размер ИТ-ипотеки могут снизить с 18 млн рублей до 9 млн рублей#новости #ипотека
"При этом можно рефинансировать уже оформленный кредит после рождения ребёнка."
Девчонки, есть идея, пишите
А остальным людям – УЙ БЕЗ СОЛИ?
да тут почти все идут нахуй
первоначальный взнос — 20%.
У государства задача повысить рождаемость. Вот задачу и выполняют.
идти закладки с солью делать остаëтся только
Почему еще айтишникам поблажки, а остальные пускай платят)
Ну в этот раз точно последнее продление. Последнее китайское (или как-то так)