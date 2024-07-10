Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Техника
Торговля
Разработка
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

Правительство продлило программу семейной ипотеки до 2030 года

Ставка по семейной ипотеке составит 6% годовых.

  • Господдержку смогут получить семьи, в которых есть хотя бы один ребёнок младше шести лет или ребёнок с инвалидностью, а также семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах (до 50 тысяч человек), регионах с «низким объёмом строительства» или «индивидуальной программой развития». Об этом сообщил Минфин.
  • Максимальная сумма ипотеки составит 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленобласти и 6 млн рублей — для остальных регионов. Ставка — 6% годовых, первоначальный взнос — 20%.
  • Кредит можно оформить и на большую сумму, но на часть, превышающую льготный лимит, будет распространяться рыночная ставка — сейчас она составляет около 20%.
  • Программой можно воспользоваться один раз. При этом можно рефинансировать уже оформленный кредит после рождения ребёнка.
  • На семейную ипотеку в российском бюджете в 2024 году заложено 223,8 млрд рублей. В связи с продлением программы расходы планируют увеличить на 66,2 млрд рублей, добавили в Минфине.
  • 1 июля 2024 года в России завершилась программа льготной ипотеки, которая действовала с апреля 2020-го. Она позволяла купить квартиру у застройщика в кредит по ставке 8% годовых. За это время банки выдали более 1,5 млн кредитов.
  • Льготная ипотека для ИТ-специалистов пока продолжает действовать. Однако источники «Ведомостей» в июне 2024-го сообщали, что правительство обсуждает исключение из программы Москвы и Санкт-Петербурга, а также увеличение минимального порога уровня зарплат. В июле РБК узнало, что максимальный размер ИТ-ипотеки могут снизить с 18 млн рублей до 9 млн рублей

#новости #ипотека

3
2
50
50 комментариев
Mikhail Medvedev

"При этом можно рефинансировать уже оформленный кредит после рождения ребёнка."
Девчонки, есть идея, пишите

4
2
Ответить
miumi xiumi

А остальным людям – УЙ БЕЗ СОЛИ?

1
Ответить
hakhagmon

да тут почти все идут нахуй
первоначальный взнос — 20%.

5
Ответить
Алекс

У государства задача повысить рождаемость. Вот задачу и выполняют.

4
Ответить
illusive man

идти закладки с солью делать остаëтся только

Ответить
Old Papay

Почему еще айтишникам поблажки, а остальные пускай платят)

Ответить
Невкусно и грустно

Ну в этот раз точно последнее продление. Последнее китайское (или как-то так)

1
Ответить