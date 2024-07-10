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Таня Боброва
Деньги

Дебетовые карты «Ситибанка» перестанут работать с 20 сентября 2024 года

С 25 сентября станут недоступны все операции через СБП.

  • Дебетовые карты перестанут работать с 20 сентября 2024 года, изменения затронут пакеты банковских услуг CitiOne и Citigold. Внимание на это обратил «Интерфакс». С 1 августа банк перестанет брать комиссию за обслуживание.
  • С 25 сентября 2024 года станут недоступны платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Их отключат для всех клиентов «Ситибанка».
  • Citigroup открыла представительство в Москве в 1992 году, а через год получила лицензию для банковской деятельности. В 2021-м группа объявила о решении выйти из розничного бизнеса в России.
  • В 2022-2024 годах она постепенно сворачивала операции: в частности, продала потребительские кредиты «Уралсибу», ограничила переводы с дебетовых карт и оплату услуг, убрала банкоматы и оставила только одно отделение в Москве.

#новости #ситибанк

1
12
12 комментариев
selecadm

Лично для меня новость в том, что они до сих пор работали. Не следил настолько.

3
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Orca

Тоже удивился

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Roll Null

неужели кто то еще пользовался этим банком ...

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Илья
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Платон Щукин

А есть тут автор который пишет новости с techcrunch, а то вот это все неинтересно.

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Andrey Chuguev

Напишите интересно. Почитаем все вместе

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kate.mully

предлагайте тему, всем миром поможем

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