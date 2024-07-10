В Госдуму внесли поправки о «дискриминационных» налогах для россиян со вторым гражданством

Множественное гражданство <...> порождает достаточно серьёзные проблемы, среди которых — проблемы и двойных обязательств по военной службе, и налоговых выплат, и дипломатической защиты гражданина за пределами государства.

В практике международных отношений двойное гражданство — один из наиболее проблемных аспектов безопасности государства. Очевидно, что лицо, имеющее множественное гражданство недружественного иностранного государства, всегда будет гражданином с недостаточной лояльностью для принимающего государства.

из пояснительной записки к проекту