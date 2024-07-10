Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Техника
Торговля
Разработка
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

В Госдуму внесли поправки о «дискриминационных» налогах для россиян со вторым гражданством

Если из него не выйти — налоговую ставку удвоят.

  • Внимание на законопроект обратило Forbes. Его авторы — депутаты «Справедливой России» Юрий Григорьев, Михаил Делягин и Николай Новичков.
  • Так, если закон примут, граждане с двойным или множественным гражданством других стран должны будут выйти из них в течение полугода со дня приобретения российского гражданства либо со дня вступления поправок в силу.
  • Если этого не сделать, иностранца лишат гражданства России, а россиянина, который получил гражданство по рождению, обяжут платить налоги по удвоенным ставкам.
  • Исключение предлагают ввести для тех, у кого иностранное гражданство — это гражданство Беларуси, Абхазии и Южной Осетии.
Множественное гражданство <...> порождает достаточно серьёзные проблемы, среди которых — проблемы и двойных обязательств по военной службе, и налоговых выплат, и дипломатической защиты гражданина за пределами государства.
В практике международных отношений двойное гражданство — один из наиболее проблемных аспектов безопасности государства. Очевидно, что лицо, имеющее множественное гражданство недружественного иностранного государства, всегда будет гражданином с недостаточной лояльностью для принимающего государства.
из пояснительной записки к проекту
Источник фото: «<a href="https://www.rbc.ru/society/31/01/2023/63d8ed0b9a7947715f002efa" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»

#налоги #новости

5
56
56 комментариев
Я сказал свое имя машине

Клоуны -)

18
Ответить
Артем Федюкин

Те кто второе гражданство-то сделал?Да, не увязочка случилась, хотели усидеть на 2-х стульях, не фартануло😂

3
Ответить
Дмитрий М

Это СР их законопроекты имеют свойство автоматически отправляться в мусорку. А во вторых это попытка отмыться от текущего скандала с одним из их депутатов.

Ловкость рук и никакого мошенничества.

Ответить
Gre Li

Задача: надо вернуть уехавших граждан.
Решение: заставить платить налоги и начислить штрафы, чтобы и не думали возвращаться.

6
Ответить
TVRU

Закон для граждан РФ внутри РФ. У которых есть другие гражданства.
Уехавших это не волнует, они не резиденты РФ.

Ответить
Андрей Иванов

А где такая задача стояла? Вы слышали высер депутата, который предложил раздать земли уехавшим и заплатить им 5млн рублей?) высеры депутатов не считаются за политику правительства и анонсом действий))

Ответить
Гудвин

Когда уже упразднят собрание этих пузатых алкашей

5
Ответить