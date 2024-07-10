В Госдуму внесли поправки о «дискриминационных» налогах для россиян со вторым гражданством

Множественное гражданство <...> порождает достаточно серьёзные проблемы, среди которых — проблемы и двойных обязательств по военной службе, и налоговых выплат, и дипломатической защиты гражданина за пределами государства.
В практике международных отношений двойное гражданство — один из наиболее проблемных аспектов безопасности государства. Очевидно, что лицо, имеющее множественное гражданство недружественного иностранного государства, всегда будет гражданином с недостаточной лояльностью для принимающего государства.
из пояснительной записки к проекту
Клоуны -)
Те кто второе гражданство-то сделал?Да, не увязочка случилась, хотели усидеть на 2-х стульях, не фартануло😂
Это СР их законопроекты имеют свойство автоматически отправляться в мусорку. А во вторых это попытка отмыться от текущего скандала с одним из их депутатов.
Ловкость рук и никакого мошенничества.
Задача: надо вернуть уехавших граждан.
Решение: заставить платить налоги и начислить штрафы, чтобы и не думали возвращаться.
Закон для граждан РФ внутри РФ. У которых есть другие гражданства.
Уехавших это не волнует, они не резиденты РФ.
А где такая задача стояла? Вы слышали высер депутата, который предложил раздать земли уехавшим и заплатить им 5млн рублей?) высеры депутатов не считаются за политику правительства и анонсом действий))
Когда уже упразднят собрание этих пузатых алкашей