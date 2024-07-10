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Таня Боброва
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Госдума приняла поправки об увеличении госпошлины за расторжение брака и смену имени

Также вырастет пошлина за регистрацию прав собственности на дорогую недвижимость и сделок с ней.

  • Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, а Совет федерации одобрил изменения. Документ должен подписать президент, после этого он вступит в силу с 1 января 2025 года.
  • В частности, поправки предполагают увеличение госпошлины за расторжение брака, пишет «Ъ»: с 650 рублей с каждого из супругов до 5000 рублей. Как в случае развода через ЗАГС, так и через суд (если один из супругов не согласен или есть несовершеннолетние дети). Пошлина за заключение брака осталась прежней — 350 рублей.
  • Госпошлина за смену имени, включая выдачу свидетельства, вырастет с 1600 до 5000 рублей. За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния — с 650 до 700 рублей.
  • За выдачу повторного свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния — с 350 до 500 рублей. За выдачу справок физлицам из архивов ЗАГСа и иных уполномоченных органов — с 200 до 350 рублей. Например, архивные документы могут понадобиться для получения данных о предках и подтверждения происхождения для репатриации, пишет «Т—Ж».
  • Также вырастут госпошлины за регистрацию недвижимости и сделок с ней, пишет «Прайм». Для физлиц пошлина вырастет вдвое, до 4000 рублей, — но только при сделках с недвижимостью, кадастровая стоимость которой не определена или не превышает 20 млн рублей. Если превышает — пошлина составит 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тысяч рублей.
  • Для компаний госпошлина также вырастет вдвое — до 44 тысяч рублей при сделках с недвижимостью, кадастровая стоимость которой не определена или не превышает 22 млн рублей. Если превышает — 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 млн рублей.

#новости

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6 комментариев
Nikita

ну, могу только поздравить человека, у которого родители не разведуться из-за того, что зажмут пару лишних тысяц для государства. браво, правительство. браво

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Артём Попов

О, господи, даже тут подняли)) Ну правда, уже совсем смешно становится.

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Илья О.

вроде, прям логично.

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Илья О.

Ибо нехуй разводиться.

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SegaBoy

а когда дефолт уже?)

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