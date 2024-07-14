«Причина заканчивать — когда сдаёшься ты сам»: сооснователь Prisma, Capture и LF.Group Алексей Моисеенков — о стартапах и сожалениях

Я не думал, что это миллиардная корпорация, но это стартовая точка, из которой можно попробовать прийти в другую. <...> На тот момент я думал, что можно было бы построить что-то модифицированное — технологическую или b2b-историю.

[Связь между b2b и потребительским приложением для обработки фото] очень простая. Есть телефон, у него внутри — встроенный редактор, самый используемый редактор в мире. Все [сторонние] приложения используются меньше, чем он.

[Производители] это рекламируют и продают, правильно? <...> Ты приходишь к ним и говоришь: «Мы умеем это делать. Знаем, как оптимизировать [работу]». Вот пример некой b2b-продажи.