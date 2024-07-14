«Причина заканчивать — когда сдаёшься ты сам»: сооснователь Prisma, Capture и LF.Group Алексей Моисеенков — о стартапах и сожалениях

Потом ни с того, ни с сего — никто [из нас] не делал особо направленных движений, чтобы оно полетело, — мне звонит редактор TJournal**.
— Алексей, здравствуйте, расскажите про приложение.
— А что случилось вообще?
— У меня все вокруг скачали, сидят, обрабатывают.
Наутро весь Instagram* был завален этими фотками. Буквально за несколько дней мы долетели до [первого места в App Store] и, наверное, держались там органически дней 90.
А Поличка пишет про Лёшу Моисеенко))
Тили тили тесто, жених и невеста))
Помню как оно взлетело.
А я так и не стал их пользователем из-за terms of use на их сайте, где было сказано, что они получают права на все созданные изображения, на их публичную демонстрацию и передачу третьим лицам.
Как же у меня тогда подгорело с этого.