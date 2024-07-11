ЦБ расширил список признаков мошеннических операций — по ним банки определяют, блокировать ли перевод

Среди них — уголовное дело против получателя средств, пометка о счёте как о мошенническом в базе банка и другие.Приказ регулятора с обновлёнными критериями вступит в силу с 25 июля 2024 года, рассказал ЦБ. Одновременно с ним начнёт работать закон, который обяжет банки и платёжные системы проверять и приостанавливать подозрительные переводы между счетами физлиц — даже если на них есть согласие клиента. Он также обязывает их возвращать клиентам переведённые деньги.Первые три признака мошеннических операций ЦБ определил в 2018 году — по ним банки должны приостанавливать переводы. Это платежи на счета, которые есть в реестре мошенников ЦБ, «нетипичные» для пользователя операции по объёму, типу, периодичности или времени совершения, а также транзакции с устройств, которые уже использовались злоумышленниками.ЦБ добавил три новых признака. Теперь нужно блокировать операцию, если счёт, на который переводят деньги, зафиксирован в собственной базе банка как мошеннический. Эта норма действует, даже если клиенты не сообщали об обмане, а счёта нет в реестре ЦБ.Ещё одно основание для блокировки — информация, что в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело. Данные банк может получить из любого канала — не только при обмене ими с правоохранительными органами. Например, нужные документы может предоставить клиент банка или заинтересованное лицо.Третий критерий — данные, свидетельствующие о мошеннической операции или схеме, которые поступили от сторонних лиц. К примеру, операторы связи могут сообщить банку, что заметили «нехарактерную» телефонную активность перед переводом средств или рост количества входящих SMS.#новости
Как-то это слишком расплывчато, по факту можно любой перевод под это подогнать. Позвонил чуваку - нетипичная телефонная активность
А если после этого перевёл 5000, то по-любому
Слишком широко. Можно трактовать как угодно такие пункты в итоге
теперь я знаю, почему моя кошка так часто пытается поймать мой телефон
А не проще ли блокировать мошенников ?)
Если бороться с мошенниками, то пропадет мощный пропагандистский ресурс. А так, какой-нибудь зэк развёл старушку, можно его в шпионы записать и сказать, как запад наших старушек обижает. А мошенника даже искать не будут, зачем себе генератор навыдуманных историй портить?
Сам пару раз отправил жалобы на такие звонки. И толку, даже уточнять не стали, ноль эмоций.
Кому блокировать? Как будете определять мошенников?
Собираете вы, например, деньги на экскурсию класса, а вам переводы блокируют. Мол, нехарактерная деятельность.