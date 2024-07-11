Комитет Госдумы попросил главу «Сбера» прекратить выпускать детские карты с «радужным единорогом»

Там посчитали, что изображение — это «символика движения ЛГБТ*».Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства попросил главу «Сбера» Германа Грефа прекратить выпуск детских банковских карт с изображением «радужного единорога». Об этом пишут РБК и ТАСС со ссылкой на обращение.Авторы говорят, что получают обращения родителей, которые «возмущены» выпуском таких карт. Они просят «принять во внимание» мнение родителей и депутатов комитета о «недопущении нарушений законодательства России и остановить выпуск “Детской СберКарты” с “радужным единорогом” — символикой движения ЛГБТ*».«Сбер» выпускает банковские карты с родительским контролем для детей в возрасте от шести до 13 лет. На сайте есть несколько дизайнов: «СберКот», «Монстрики», «Единорог», «Собака», «Енот», «Попугай» и «Чебурашка».Скриншот с сайта «Сбера»Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ*, педофилии и смены пола в 2022 году. За дистрибуцию такого контента компаниям грозит штраф до 4 млн рублей либо приостановка работы на срок до 90 суток.После принятия закона российские книжные сети стали убирать из продажи книги. К ответственности за неправильную возрастную маркировку контента с ЛГБТ* регулярно привлекают онлайн-кинотеатры. В апреле 2024 года Роскомнадзор потребовал от Duolingo самостоятельно проверить свой контент на пропаганду ЛГБТ* — сервис отчитался об удалении материалов.*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#новости #сбер
Ебанутые.
Нет, не так. ЕБАНУТЫЕ!!
лучше и не скажешь
Аминь, брат
Да кому нужны эти детские понты?)) Оформи вторую карту и кидай туда ребенку сколько пожелаешь. А ребенок пусть в уме помнит баланс. Тут и память развиваешь и математическое и логическое мышление. А так, он заглянул в баланс, пап, добавь еще и тому подобное. Будущий потребитель, очередной. Кроме игр там еще гемор с управлением карты. Вообщем, как и говорил - детские понты)
Ну вообще, насколько я понимаю, ЛГБТ было изобретено в КГБ для подрыва Запада изнутри (subversion - подрывная деятельность). 💁♀️
Так что это вам только кажется, что все кругом дураки, а на самом деле на это дело потрачены миллиарды долларов и миллиарды человеко-часов. 🤔💁♀️
с тебя штраф, т.к. правильно писать с "Ё"
и природную радугу запретят, дебилы