День 870: средние цены на новые легковые машины в первой половине 2024 года выросли на 14%

Товарооборот России и Китая в январе-июне 2024-го увеличился на 1,8% год к году и достиг $116,9 млрд, сообщили в Главном таможенном управление КНР. Экспорт из России в Китай вырос на 3,9%, до $65,2 млрд. Импорт из КНР снизился на 0,8%, до $51,7 млрд.