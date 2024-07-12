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Артур Томилко
Деньги

День 870: средние цены на новые легковые машины в первой половине 2024 года выросли на 14%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото URA.ru 
Фото URA.ru 

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 июля: доллар — 87,98 рублей (на 13 копеек больше, чем 11 июля), евро — 95,68 рубля (на 36 копеек больше).

Какие есть проблемы и трудности

Около 100 миноритариев нидерландской Yandex N.V. подали иск к новыми владельцам «Яндекса» из-за того, что не смогли принять участие в обмене акциями, выяснили «Ведомости». Заявители требуют обязать ЗПИФ «Консорциум. Первый» в лице «Солид менеджмента» обменять их обыкновенные акции Yandex N.V. класса А на бумаги «Яндекса» в соотношении 1 к 1, либо выкупить по рыночной цене – 4250 рублей за штуку.

Контекст

Закупочные цены для ритейлеров на некоторые социально значимые продукты за год увеличились на 18–84%, следует из данных Ассоциации компаний розничной торговли. В лидерах по росту цен свекла (84%), куриные яйца (42%), яблоки (27%), тушка цыпленка-бройлера (18%) и морковь (14%). Компаниями пришлось сократить среднюю наценку на эти продукты на 1,75 процентного пункта, до 6,18%.

Средние цены на новые легковые машины в России в первой половине 2024 года выросли на 14%, до 3,16 млн рублей, сообщили в «Автостате». В втором полугодии рост может замедлиться из-за повышения ставки ЦБ и ужесточения правил выдачи кредитов, считают участники рынка.

Обороты оптовых дистрибьюторов информационного, коммуникационного и телекоммуникационного, а также микроэлектроники за первые четыре месяца 2024 года выросли почти на 40%, подсчитали в НИУ ВШЭ. По мнению экспертов, сейчас российские потребители этой продукции не испытывают проблем, рынок восстанавливается.

Товарооборот России и Китая в январе-июне 2024-го увеличился на 1,8% год к году и достиг $116,9 млрд, сообщили в Главном таможенном управление КНР. Экспорт из России в Китай вырос на 3,9%, до $65,2 млрд. Импорт из КНР снизился на 0,8%, до $51,7 млрд.

Новости предыдущего дня, 11 июля — здесь.

#новости

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9 комментариев
Слегка Придурковатый

"Закупочные цены для ритейлеров на некоторые социально значимые продукты за год увеличились на 18–84%"

Небольшая неточность, исправлю. Цены увеличились на 14–88%.

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Вадим Д.

Китай милостиво разрешил подрасти товарообороту с РФ.
Отрадно, большой господин не забывает северного слугу.

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Alex Nosov

раб должен быть чуть сытнее собаки и все будет гуд

1
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Вадим Д.

Неее, скорость роста цен не замедлится.
Не для того цветочек рос.

2
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Макс Кроу

Все растёт, шах и мат либералы

1
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miumi xiumi

Шланг у тебя за щекой растёт. А остальное по нулям

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Dima Katin

Ну все, самокаты запрещают, машины позволить себе не сможем, есть варианты на чем передвигаться?

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