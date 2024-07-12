День 870: средние цены на новые легковые машины в первой половине 2024 года выросли на 14%

Товарооборот России и Китая в январе-июне 2024-го увеличился на 1,8% год к году и достиг $116,9 млрд, сообщили в Главном таможенном управление КНР. Экспорт из России в Китай вырос на 3,9%, до $65,2 млрд. Импорт из КНР снизился на 0,8%, до $51,7 млрд.
"Закупочные цены для ритейлеров на некоторые социально значимые продукты за год увеличились на 18–84%"
Небольшая неточность, исправлю. Цены увеличились на 14–88%.
Китай милостиво разрешил подрасти товарообороту с РФ.
Отрадно, большой господин не забывает северного слугу.
раб должен быть чуть сытнее собаки и все будет гуд
Неее, скорость роста цен не замедлится.
Не для того цветочек рос.
Все растёт, шах и мат либералы
Шланг у тебя за щекой растёт. А остальное по нулям
Ну все, самокаты запрещают, машины позволить себе не сможем, есть варианты на чем передвигаться?