Миноритарии подали в суд на новых владельцев «Яндекса», потому что не смогли поучаствовать в обмене акций

Совокупный портфель примерно 100 инвесторов оценивают в 6,5 млрд рублей.Они направили иск в Арбитражный суд Москвы к УК «Солид Менеджмент» — управляющему ЗПИФ «Консорциум.Первый». Их требование — обязать ЗПИФ обменять их обыкновенные акции Yandex N.V. класса А на бумаги «Яндекса» в соотношении 1:1 или выкупить их по рыночной цене – 4250 рублей за штуку, пишут «Ведомости».Миноритариям предлагали выкупить их акции по 1251,8 рубля за бумагу или обменять на акции российского МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1. Однако участвовать могли только те, кто купил бумаги на Мосбирже и «СПБ Бирже» или же успел зачислить их на счета в российских депозитариях до 30 ноября 2023 года.Все истцы — граждане России. Они покупали бумаги у российских брокеров, но в отечественные депозитарии акции перевели уже после 30 ноября. По их словам, такая ситуация — «парадокс, не имеющий юридического обоснования», ведь это те же акции, просто купленные на внебиржевом рынке.До анонса условий обмена компании не говорили, как «Яндекс» переедет в Россию — через редомициляцию или инкорпорацию. А последняя (её и выбрали) «допускает непропорциональное распределение акций правопреемника между акционерами правопредшественника». Если бы инвесторы знали об этом заранее, они бы приняли меры.По их «самым скромным» оценкам, за счёт игнорирования части бумаг бенефициары ЗПИФа «сэкономили более 150 млрд рублей» и оставили российский бюджет «как минимум» без 20 млрд рублей – столько истцы могли уплатить в НДФЛ в случае выкупа».Миноритарии дважды обращались в УК «Солид Менеджмент» с просьбой «урегулировать спор», но бесполезно. Писали они и ЦБ, но тот отметил: все стороны не считаются лицами, обязанными по акциям Yandex N.V., поэтому могут не предлагать обмен или выкуп.Старший партнёр «Аиткулов и партнёры» Тимур Аиткулов, который представляет интересы ЗПИФ в спорах, сообщил, что инвесторы таким образом пытаются переложить убытки от «своих неудачных инвестиционных решений» на новых владельцев.Источник фото: ShutterstockЗПИФ «Консорциум.Первый», который выкупил российский «Яндекс» у Yandex N.V., говорил о получении от инвесторов оферт на биржевой обмен 43,9 млн акций Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс».Начало торгов акциями МКПАО «Яндекс» на Мосбирже назначено на 24 июля 2024 года под тикером YDEX. В компании говорили, что к этой дате планируется завершить все расчёты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций.Таня БоброваДеньги9 июляМосбиржа завершила расчёты по обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс» Начало торгов акциями МКПАО на Мосбирже запланировано на 24 июля 2024 года.#новости #яндекс
Вот поэтому все богатые люди и держат свои деньги на западе, где права инвесторов защищены.
Это ты тем скажи у кого деньги в бельгии зависли.
Серьёзно, а вот вам не надоело жить в этом мире, где царит один сплошной обман и жажда наживы? Как вообще нормальному человеку может всё это нравиться? 🤢🤮
Это что призывы к суициду?
У нас как всегда, без обмана акционеров не могут. Жульничество постоянно во всех сферах
Писали же, что скупать «сомнительные» компании на вне биржи не нужно, и что это риск.
Хотели обмануть ракэтку, а ракэтка обманула их…