Прогрессивный НДФЛ, повышение налога на прибыль и введение туристического налога: Путин подписал закон

Изменения вступят в силу с 2025 года.Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит пять ступеней НДФЛ, туристический налог, повышает некоторые пошлины и другое. Госдума приняла изменения 10 июля 2024 года, тогда же их поддержал Совет Федерации.Для гражданПять ступеней прогрессивного НДФЛ. При годовом доходе до 2,4 млн рублей ставка останется в 13%, при доходе от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, больше 50 млн — 22%.Повышенные ставки применяются не ко всему доходу, а к сумме превышения над заданными порогами. С 2021 года в России две ставки НДФЛ: 13% для доходов до 5 млн рублей в год, а по ставке 15% облагается всё, что больше этой суммы.Источник: «Гарант.ру»НДФЛ на дивиденды и доходы по вкладам составит 13% при сумме до 2,4 млн рублей и 15% — свыше этой суммы.Для самозанятых изменений нет: они продолжат платить 4% с доходов от работы с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП.Для бизнесаНалог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, повысят с 20% до 25%.Ставка для ИТ-фирм в 2025-2030 годах составит 5%. До конца 2024-го для них действует нулевая ставка.Для малого бизнеса, который пользуется упрощённой системой налогообложения (УСН), расширят пороги по выручке — с 265,8 млн рублей до 450 млн рублей.Источник: «Т — Ж»Бизнес на УСН с выручкой свыше 60 млн рублей в год обяжут платить налог на добавленную стоимость (НДС). Будет альтернатива: применять обычные ставки НДС (20%, в некоторых случаях — 10% или 0%) со всеми вычетами. Или пониженные ставки без права на вычеты: 5% (при выручке до 250 млн рублей) или 7% (до 450 млн рублей).Туристический налогС 2025 года в России вводится туристический налог. Он фактически заменит курортный сбор, который могли вводить некоторые регионы в качестве эксперимента. Вводить ли его и в каком размере, будут решать местные власти.Пошлины Законом увеличиваются некоторые пошлины за госуслуги. Например, пошлина за расторжение брака вырастет с 650 рублей с каждого из супругов до 5000 рублей. За смену имени — с 1600 до 5000 рублей. За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния — с 650 до 700 рублей.Также вырастут госпошлины за регистрацию недвижимости и сделок с ней. Сейчас физлица платят 2000 рублей. С 2025 года: если кадастровая стоимость недвижимости не определена или составляет менее 20 млн рублей, пошлина составит 4000 рублей. Для более дорогих объектов — 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тысяч рублей.Для компаний госпошлина также вырастет вдвое — до 44 тысяч рублей при сделках с недвижимостью, кадастровая стоимость которой не определена или не превышает 22 млн рублей. Если превышает — 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 млн рублей.#новости
Слушайте, ну давайте серьёзно говорить. Ну откуда Путин знает что там ему принесли в папочке и положили на стол? 💁♀️
Он просто подписал не глядя, так же как вы в магазине, когда вам подсовывают какие-то бумажки и говорят: "Распишитесь где галочка". 💁♀️
Глупо думать что один человек может что-то решать за всю страну. На самом деле всё гораздо сложнее. 💁♀️
Конечно. Царь хороший… Ручка плохая.
А голова ему зачем? Чтобы в нее есть?
Хочу мемов про нологи
Астанавитесь
Ну все, теперь появились деньги на социальные проекты, повышение зарпал учителям и врачам, новую инфраструктуру? Ведь так ведь, да?..