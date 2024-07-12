Прогрессивный НДФЛ, повышение налога на прибыль и введение туристического налога: Путин подписал закон

Бизнес на УСН с выручкой свыше 60 млн рублей в год обяжут платить налог на добавленную стоимость (НДС). Будет альтернатива: применять обычные ставки НДС (20%, в некоторых случаях — 10% или 0%) со всеми вычетами. Или пониженные ставки без права на вычеты: 5% (при выручке до 250 млн рублей) или 7% (до 450 млн рублей).