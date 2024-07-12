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Прогрессивный НДФЛ, повышение налога на прибыль и введение туристического налога: Путин подписал закон

Изменения вступят в силу с 2025 года.

  • Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит пять ступеней НДФЛ, туристический налог, повышает некоторые пошлины и другое. Госдума приняла изменения 10 июля 2024 года, тогда же их поддержал Совет Федерации.

Для граждан

  • Пять ступеней прогрессивного НДФЛ. При годовом доходе до 2,4 млн рублей ставка останется в 13%, при доходе от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, больше 50 млн — 22%.
  • Повышенные ставки применяются не ко всему доходу, а к сумме превышения над заданными порогами. С 2021 года в России две ставки НДФЛ: 13% для доходов до 5 млн рублей в год, а по ставке 15% облагается всё, что больше этой суммы.
Источник: «<a href="https://www.garant.ru/news/1722748/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Гарант.ру</a>»
Источник: «Гарант.ру»
  • НДФЛ на дивиденды и доходы по вкладам составит 13% при сумме до 2,4 млн рублей и 15% — свыше этой суммы.
  • Для самозанятых изменений нет: они продолжат платить 4% с доходов от работы с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП.

Для бизнеса

  • Налог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, повысят с 20% до 25%.
  • Ставка для ИТ-фирм в 2025-2030 годах составит 5%. До конца 2024-го для них действует нулевая ставка.

  • Для малого бизнеса, который пользуется упрощённой системой налогообложения (УСН), расширят пороги по выручке — с 265,8 млн рублей до 450 млн рублей.

Источник: «<a href="https://journal.tinkoff.ru/news/nalog-business-2025/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Т — Ж</a>»
Источник: «Т — Ж»

  • Бизнес на УСН с выручкой свыше 60 млн рублей в год обяжут платить налог на добавленную стоимость (НДС). Будет альтернатива: применять обычные ставки НДС (20%, в некоторых случаях — 10% или 0%) со всеми вычетами. Или пониженные ставки без права на вычеты: 5% (при выручке до 250 млн рублей) или 7% (до 450 млн рублей).

Туристический налог

  • С 2025 года в России вводится туристический налог. Он фактически заменит курортный сбор, который могли вводить некоторые регионы в качестве эксперимента. Вводить ли его и в каком размере, будут решать местные власти.

Пошлины 

  • Законом увеличиваются некоторые пошлины за госуслуги. Например, пошлина за расторжение брака вырастет с 650 рублей с каждого из супругов до 5000 рублей. За смену имени — с 1600 до 5000 рублей. За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния — с 650 до 700 рублей.
  • Также вырастут госпошлины за регистрацию недвижимости и сделок с ней. Сейчас физлица платят 2000 рублей. С 2025 года: если кадастровая стоимость недвижимости не определена или составляет менее 20 млн рублей, пошлина составит 4000 рублей. Для более дорогих объектов — 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тысяч рублей.
  • Для компаний госпошлина также вырастет вдвое — до 44 тысяч рублей при сделках с недвижимостью, кадастровая стоимость которой не определена или не превышает 22 млн рублей. Если превышает — 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 млн рублей.

#новости

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70 комментариев
Запопу Кусь

Слушайте, ну давайте серьёзно говорить. Ну откуда Путин знает что там ему принесли в папочке и положили на стол? 💁‍♀️

Он просто подписал не глядя, так же как вы в магазине, когда вам подсовывают какие-то бумажки и говорят: "Распишитесь где галочка". 💁‍♀️

Глупо думать что один человек может что-то решать за всю страну. На самом деле всё гораздо сложнее. 💁‍♀️

14
1
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Евгений Дроздов

Конечно. Царь хороший… Ручка плохая.

17
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Mikhail Medvedev

А голова ему зачем? Чтобы в нее есть?

6
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Андрей

Хочу мемов про нологи

7
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Сергей И
27
1
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Борат Язь

Астанавитесь

1
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Maksim Khavanski

Ну все, теперь появились деньги на социальные проекты, повышение зарпал учителям и врачам, новую инфраструктуру? Ведь так ведь, да?..

10
1
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