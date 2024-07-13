День 871: национализированный завод виски и рома предупредил о приостановке производства, экспортёрам снизили порог продажи выручки

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении отчислений от проведения лотерей с 2025 года. Сейчас их операторы платят 3,9% от выручки за квартал. Законопроект предлагает увеличить отчисления до 4,2% от суммы выручки за квартал с 1 января 2025-го, до 4,5% — с 1 января 2026-го, затем до 5% в 2027-м и 5,5% в 2028-м. Кроме этого, операторы лотерей платят в бюджет 10% от разницы между суммой выручки от её проведения за отчётный квартал и суммой призового фонда.