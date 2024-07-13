День 871: национализированный завод виски и рома предупредил о приостановке производства, экспортёрам снизили порог продажи выручки

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении отчислений от проведения лотерей с 2025 года. Сейчас их операторы платят 3,9% от выручки за квартал. Законопроект предлагает увеличить отчисления до 4,2% от суммы выручки за квартал с 1 января 2025-го, до 4,5% — с 1 января 2026-го, затем до 5% в 2027-м и 5,5% в 2028-м. Кроме этого, операторы лотерей платят в бюджет 10% от разницы между суммой выручки от её проведения за отчётный квартал и суммой призового фонда.
Знаете, решил написать по поводу алкоголя. у меня большой стаж употребления крепких алкогольных напитков. Нет, я не алкоголик, но люблю вечером или в выходной расслабится, ведя неспешные беседы с друзьями, играя на бильярде у себя дома. Так уж сложилось, что всегда моим спутником в этих занятиях был хороший виски, чаще всего это был Monkey Shoulder.
Но в последнее время все сложнее стало найти мой любимый напиток в привычных для меня местах. Признаться, я страдал какое-то время, пока один мой товарищ не посоветовал мне новый напиток, который оказался для меня спасением. Может, вы не поверите (как сначала не поверил я), но речь идет о Кизлярке. Я думал, что друг разыгрывает меня, но, доведенный до отчаяния, я решился. И мой мир перевернулся. Я представить себе не мог, что такой доступный напиток обладает таким букетом! На утро я себя чувствовал как будто помолодевшим. Даже если сейчас вернуть мой любимый виски, я останусь верен Кизлярке. Теперь я всем советую Кизлярку, с легкой улыбкой. Забавно наблюдать, как люди с недоверием относятся к таким советам. а потом приятно знать, что нас стало на одного больше. Мой совет однозначный, если вы настоящий любитель элитного алкоголя, то ваш выбор в период санкций — Кизлярка!
Не забудьте удалить эту часть сообщения. Вывод денег возможен с достижения суммы в 1000 рублей на вашем счете. В случае обнаружения ошибок, обратитесь к вашему куратору.
«не алкоголик, но люблю вечером или в выходной расслабится»
Это и есть алкоголизм, в том числе.
Как понять, что человек алкаш?
Он всегда говорит и пишет, что не алкаш, просто любит по выходным чуть чуть совсем
Влад, вы забыли удалить ту часть сообщения. Вам штраф 10000 р.
неспешные беседы с друзьями, играя на бильярде у себя домаВо что вы, интересно, на бильярде играли?
Жыыыыр, у меня пальцы и экран скользкие стали, прям сочится
в выходной расслабитсяТься, блядь