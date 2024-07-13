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Евгения Евсеева
Деньги

День 871: национализированный завод виски и рома предупредил о приостановке производства, экспортёрам снизили порог продажи выручки

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Главное за следующий день, 14 июля — здесь.
Это текст от 13 июля.
День 871: национализированный завод виски и рома предупредил о приостановке производства, экспортёрам снизили порог продажи выручки

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 июля: доллар — 87,74 рубля (на 24 копейки меньше, чем 12 июля), евро — 95,75 (на 7 копеек больше).

Правительство смягчило требование об обязательной продаже части валютной выручки экспортёрами — порог снизили с 60% до 40%. В прошлый раз его снижали в июне 2024 года — с 80% до 60%.

ЦБ сообщил об изменениях с 15 июля процентных ставок по операциям «валютный своп» по продаже юаней за рубли.

ЦБ заявил, что наблюдает высокий спрос на обмен замороженными активами со стороны нерезидентов, при этом они «взяли паузу» и изучают отдельные юридические позиции на соответствие требованиям регуляторов.

Кто и как адаптируется

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении отчислений от проведения лотерей с 2025 года. Сейчас их операторы платят 3,9% от выручки за квартал. Законопроект предлагает увеличить отчисления до 4,2% от суммы выручки за квартал с 1 января 2025-го, до 4,5% — с 1 января 2026-го, затем до 5% в 2027-м и 5,5% в 2028-м. Кроме этого, операторы лотерей платят в бюджет 10% от разницы между суммой выручки от её проведения за отчётный квартал и суммой призового фонда.

Какие есть проблемы и трудности

Производитель виски, рома и игристых напитков, принадлежавший ГК «Ариант» и национализированный вместе с «Кубань-Вино», предупредил сеть «Красное и Белое» о приостановке выпуска продукции — из-за ареста счетов компания не получила финансирование, пишет РБК.

Российские телеканалы впервые за 40 лет не стали покупать права на трансляцию Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, пишет Sports. По данным издания, российские власти «давно приняли политическое решение»: показывать Олимпиаду «без флага и гимна» нельзя. РБК ещё в феврале 2024-го писал, что «Первый» и «Россия 1» откажутся от трансляции, а «Матч ТВ» примет решение на основе директивы Минспорта. Как утверждает Sports, телеканал посчитал покупку прав «неоправданной тратой денег».

Контекст

Глава «Холдинг Аква» Святослав Вильк рассказал РБК, как развивается единственный производитель «Ессентуков» и «Нарзана», как меняется отношение россиян к бутилированной воде и как популярность минеральной воды влияет на курорты.

Новости предыдущего дня, 12 июля — здесь.

#новости

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115 комментариев
Влад Шушкевич

Знаете, решил написать по поводу алкоголя. у меня большой стаж употребления крепких алкогольных напитков. Нет, я не алкоголик, но люблю вечером или в выходной расслабится, ведя неспешные беседы с друзьями, играя на бильярде у себя дома. Так уж сложилось, что всегда моим спутником в этих занятиях был хороший виски, чаще всего это был Monkey Shoulder.
Но в последнее время все сложнее стало найти мой любимый напиток в привычных для меня местах. Признаться, я страдал какое-то время, пока один мой товарищ не посоветовал мне новый напиток, который оказался для меня спасением. Может, вы не поверите (как сначала не поверил я), но речь идет о Кизлярке. Я думал, что друг разыгрывает меня, но, доведенный до отчаяния, я решился. И мой мир перевернулся. Я представить себе не мог, что такой доступный напиток обладает таким букетом! На утро я себя чувствовал как будто помолодевшим. Даже если сейчас вернуть мой любимый виски, я останусь верен Кизлярке. Теперь я всем советую Кизлярку, с легкой улыбкой. Забавно наблюдать, как люди с недоверием относятся к таким советам. а потом приятно знать, что нас стало на одного больше. Мой совет однозначный, если вы настоящий любитель элитного алкоголя, то ваш выбор в период санкций — Кизлярка!

Не забудьте удалить эту часть сообщения. Вывод денег возможен с достижения суммы в 1000 рублей на вашем счете. В случае обнаружения ошибок, обратитесь к вашему куратору.

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Буквоед

«не алкоголик, но люблю вечером или в выходной расслабится»
Это и есть алкоголизм, в том числе.

21
1
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Гоги Твардовски

Как понять, что человек алкаш?
Он всегда говорит и пишет, что не алкаш, просто любит по выходным чуть чуть совсем

10
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Sasha Korablyov

Влад, вы забыли удалить ту часть сообщения. Вам штраф 10000 р.

4
1
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Александр Привалов

неспешные беседы с друзьями, играя на бильярде у себя домаВо что вы, интересно, на бильярде играли?

4
1
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Дмитрий Каламарка

Жыыыыр, у меня пальцы и экран скользкие стали, прям сочится

1
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Andrew Solovov

в выходной расслабитсяТься, блядь

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