День 871: национализированный завод виски и рома предупредил о приостановке производства, экспортёрам снизили порог продажи выручки

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении отчислений от проведения лотерей с 2025 года. Сейчас их операторы платят 3,9% от выручки за квартал. Законопроект предлагает увеличить отчисления до 4,2% от суммы выручки за квартал с 1 января 2025-го, до 4,5% — с 1 января 2026-го, затем до 5% в 2027-м и 5,5% в 2028-м. Кроме этого, операторы лотерей платят в бюджет 10% от разницы между суммой выручки от её проведения за отчётный квартал и суммой призового фонда.
нафиг все виски и вообще спиртное, пусть его прекратят выпускать вообще оно не нужно, разве что для медицинских целей, да и там есть альтернативы
ВОИСТИНУ, ЗАПРЕТИТЬ СИГИ, НАСВАЙ, ВЭЙПЫ, СТИКИ, АЛКАШКУ.!!!! А ДЕТЯМ ДО 14 ЛЕТ ЗАПРЕТИТЬ КОМПЫ СМАПТФРНЫ ПЛАНШЕТЫ И ТЕЛЕВИЗОР
Одна водка останется и все
Мягко с лотереями. Надо просто собирать все деньги, а выигрыши отменить, баловство это.
И каждому гражданину покупать по две лотерейки в неделю вменить в обязанность.
Производитель виски, рома и игристых напитков, принадлежавший ГК «Ариант» и национализированный вместе с «Кубань-Вино», предупредил сеть «Красное и Белое» о приостановке выпуска продукции
Зато баяра не приостановила производство. Шах и мат
Меньше виски и рома, больше бурдамаги!