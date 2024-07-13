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Евгения Евсеева
Деньги

День 871: национализированный завод виски и рома предупредил о приостановке производства, экспортёрам снизили порог продажи выручки

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 871: национализированный завод виски и рома предупредил о приостановке производства, экспортёрам снизили порог продажи выручки

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 июля: доллар — 87,74 рубля (на 24 копейки меньше, чем 12 июля), евро — 95,75 (на 7 копеек больше).

Правительство смягчило требование об обязательной продаже части валютной выручки экспортёрами — порог снизили с 60% до 40%. В прошлый раз его снижали в июне 2024 года — с 80% до 60%.

ЦБ сообщил об изменениях с 15 июля процентных ставок по операциям «валютный своп» по продаже юаней за рубли.

Кто и как адаптируется

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении отчислений от проведения лотерей с 2025 года. Сейчас их операторы платят 3,9% от выручки за квартал. Законопроект предлагает увеличить отчисления до 4,2% от суммы выручки за квартал с 1 января 2025-го, до 4,5% — с 1 января 2026-го, затем до 5% в 2027-м и 5,5% в 2028-м. Кроме этого, операторы лотерей платят в бюджет 10% от разницы между суммой выручки от её проведения за отчётный квартал и суммой призового фонда.

Какие есть проблемы и трудности

Производитель виски, рома и игристых напитков, принадлежавший ГК «Ариант» и национализированный вместе с «Кубань-Вино», предупредил сеть «Красное и Белое» о приостановке выпуска продукции — из-за ареста счетов компания не получила финансирование, пишет РБК.

Контекст

Глава «Холдинг Аква» Святослав Вильк рассказал РБК, как развивается единственный производитель «Ессентуков» и «Нарзана», как меняется отношение россиян к бутилированной воде и как популярность минеральной воды влияет на курорты.

Новости предыдущего дня, 12 июля — здесь.

#новости

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6 комментариев
Dogadov A.

нафиг все виски и вообще спиртное, пусть его прекратят выпускать вообще оно не нужно, разве что для медицинских целей, да и там есть альтернативы

1
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Вячеслав Логист

ВОИСТИНУ, ЗАПРЕТИТЬ СИГИ, НАСВАЙ, ВЭЙПЫ, СТИКИ, АЛКАШКУ.!!!! А ДЕТЯМ ДО 14 ЛЕТ ЗАПРЕТИТЬ КОМПЫ СМАПТФРНЫ ПЛАНШЕТЫ И ТЕЛЕВИЗОР

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Экономика и Финансы. Жизенева

Одна водка останется и все

1
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Вадим Д.

Мягко с лотереями. Надо просто собирать все деньги, а выигрыши отменить, баловство это.
И каждому гражданину покупать по две лотерейки в неделю вменить в обязанность.

1
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Альвар

Производитель виски, рома и игристых напитков, принадлежавший ГК «Ариант» и национализированный вместе с «Кубань-Вино», предупредил сеть «Красное и Белое» о приостановке выпуска продукции

Зато баяра не приостановила производство. Шах и мат

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Вадим Д.

Меньше виски и рома, больше бурдамаги!

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