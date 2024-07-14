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Евгения Евсеева
Деньги

День 872: как отказ от льготной ипотеки повлияет на акции застройщиков, продажи какой водки из России выросли в мире

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Главное за следующий день, 15 июля — здесь.
Это текст от 14 июля.
День 872: как отказ от льготной ипотеки повлияет на акции застройщиков, продажи какой водки из России выросли в мире

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 июля: доллар — 87,74 рубля (на 24 копейки меньше, чем 12 июля), евро — 95,75 (на 7 копеек больше).

Контекст

1 июля 2024 года закончилась программа льготной ипотеки на новостройки, а семейная ипотека была продлена до 2030 года с обновленными условиями. Как это отразится на бумагах застройщиков — в материале «РБК Инвестиций».

The Bell разбирается — правда ли в России могут заблокировать YouTube, блокировки которого ждут с февраля 2022 года.

Продажи водочного бренда «Белая березка» в мире выросли активней всего, следует из рейтинга одного из крупнейших мировых отраслевых изданий Drinks International. Прирост продаж водки компании «Алкогольная сибирская группа» составил 53,8%, до 2 млн девятилитровых коробов, пишет РБК. На втором месте — «Царская» (за рубежом — Imperial) от группы Ladoga (+43,8%, до 2,3 млн девятилитровых коробов).

День 872: как отказ от льготной ипотеки повлияет на акции застройщиков, продажи какой водки из России выросли в мире

Лидером продаж водки в мире при этом остается Smirnoff (26 млн девятилитровых коробов, падение на 7,1%). Из российских брендов самая продаваемая — «Архангельская» от Novabev Group (ранее — Beluga Group) — 4,4 млн коробов, рост на 10%.

Санкции США отрезали инвесторам доступ к валюте западных стран на бирже, но торги продолжаются на внебиржевом рынке. Как ограничения повлияют на рубль и стоит ли сейчас покупать доллары и евро — в обзоре «РБК Инвестиций».

Новости предыдущего дня, 13 июля — здесь.

#новости

6
1
1
155
155 комментариев
Андрей

2 кандидата
159 года
1 деменция
3 уха

19
1
Ответить
Влад Светлый

159 года
—-
девять года

10
3
Ответить
S.Capusta

— Ужас! На Трампа совершено покушение!
— Короче, Сёма.
— Ухо...

2
Ответить
t t

4 месяц назад предсказали, что в Трампа будут стрелять и попадут в ухо, у чувака было видение от Бога

на 10:54

1
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Константин Афанасьев

Все теперь ясно.

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Андрей

Льготную ипотеку для чиновников собираются ввести в России. Госслужащими из федерального бюджета планируют выплачивать стоимость 33 кв. м жилья, рассчитанную из официальной цены «квадрата». Кроме того, в течение максимум 9 лет будут частично компенсироваться проценты по ипотеке. В эксперименте будут участвовать чиновники Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС и территориальных органов Федерального казначейства.

7
2
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Zloy Marketolog

Да просто пусть выдадут каждому по 100 метровой квартире на Садовнической по цене 180-летней зпралаты среднего рссиянина , как "нуждающейся" главе Ростуризма.

16
1
1
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