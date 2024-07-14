День 872: как отказ от льготной ипотеки повлияет на акции застройщиков, продажи какой водки из России выросли в мире

Продажи водочного бренда «Белая березка» в мире выросли активней всего, следует из рейтинга одного из крупнейших мировых отраслевых изданий Drinks International. Прирост продаж водки компании «Алкогольная сибирская группа» составил 53,8%, до 2 млн девятилитровых коробов, пишет РБК. На втором месте — «Царская» (за рубежом — Imperial) от группы Ladoga (+43,8%, до 2,3 млн девятилитровых коробов).
2 кандидата
159 года
1 деменция
3 уха
159 года
—-
девять года
— Ужас! На Трампа совершено покушение!
— Короче, Сёма.
— Ухо...
4 месяц назад предсказали, что в Трампа будут стрелять и попадут в ухо, у чувака было видение от Бога
на 10:54
Все теперь ясно.
Льготную ипотеку для чиновников собираются ввести в России. Госслужащими из федерального бюджета планируют выплачивать стоимость 33 кв. м жилья, рассчитанную из официальной цены «квадрата». Кроме того, в течение максимум 9 лет будут частично компенсироваться проценты по ипотеке. В эксперименте будут участвовать чиновники Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС и территориальных органов Федерального казначейства.
Да просто пусть выдадут каждому по 100 метровой квартире на Садовнической по цене 180-летней зпралаты среднего рссиянина , как "нуждающейся" главе Ростуризма.