День 872: как отказ от льготной ипотеки повлияет на акции застройщиков, продажи какой водки из России выросли в мире

Продажи водочного бренда «Белая березка» в мире выросли активней всего, следует из рейтинга одного из крупнейших мировых отраслевых изданий Drinks International. Прирост продаж водки компании «Алкогольная сибирская группа» составил 53,8%, до 2 млн девятилитровых коробов, пишет РБК. На втором месте — «Царская» (за рубежом — Imperial) от группы Ladoga (+43,8%, до 2,3 млн девятилитровых коробов).
"Продажи водочного бренда «Белая березка» в мире"
имеется ввиду в Казахстане?
2 кандидата
159 года
1 деменция
3 уха
159 года
—-
девять года
— Ужас! На Трампа совершено покушение!
— Короче, Сёма.
— Ухо...
Эй, а где новость про покушение на Трампа? 💁♀️
Воскресенье, небось спят все 😊😴🛌
Этот сайт не про политику же. Вот если бы какая-нибудь Эстония перестала/начала пускать россиян, тогда другое дело.
Либералам из команды Сороса нужно срочно замять) Не хотят обсуждать