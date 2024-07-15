Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Техника
Путешествия
Мнения
Торговля
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

День 873: ВТБ к 2025 году перейдёт на собственную автоматизированную банковскую систему, КНДР думает о поставках яблок в Россию

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Tom Swinnen / <a href="https://www.pexels.com/ru-ru/photo/574919/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Pexels</a>
Источник: Tom Swinnen / Pexels

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 июля: доллар — 87,74 рубля (на 24 копейки меньше, чем 12 июля), евро — 95,75 (на 7 копеек больше).

ВТБ к 2025 году перейдёт на собственную автоматизированную банковскую систему, рассказал «Ведомостям» заместитель президента — предправления банка Вадим Кулик. По его словам, затраты ВТБ на импортозамещение ПО с 2021-го и по конец 2024-го составят 90 млрд рублей.

Кто и как адаптируется

В правительстве прошло совещание с представителями видеоигровой отрасли и разработчиками ПО о создании в России собственного производства игровых приставок и консолей на российской ОС, узнал «Ъ». В разработке консолей как нового бизнес-направления заинтересован «Ростелеком», производством электронных блоков для игровых консолей также планирует заняться компания «Бештау».

Ассоциация «Российские автодилеры» ведёт переговоры с «Опорой России» и независимыми автосервисами о внедрении обязательств для иностранных автопроизводителей и импортёров локализовать данные для диагностики, техобслуживания и ремонта машин на территории России, пишут «Ведомости».

Россия и КНДР договорились о начале поставок яблок на российский рынок, рассказали ТАСС в Россельхознадзоре. Детали агентство не приводит.

Какие есть проблемы и трудности

Распространение посреднических схем платежей в Китай привело на этот рынок мошенников, пишут «Ведомости». По данным газеты, одна из схем — договориться о переводе средств на расчётный счёт в китайской фирме, обещая взамен провести платёж за товар контрагенту в Китае, а затем сообщить, что сделка не удалась и средства застряли либо просто пропадают.

Созданным в Евросоюзе компаниям с белорусскими собственниками (с долей 25% и более) со 2 августа 2024 года запретят грузоперевозки по территории ЕС, пишет «Интерфакс» со ссылкой на таможню Литвы. Санкции не затронут компании, созданные до 8 апреля 2022-го.

Контекст

Востребованность подержанных машин в июне возросла на 9,6% год к году и на 5,7% к маю, приводит «Ъ» данные «Авто.ру». В «Авито Авто» говорят о росте предложения подержанных машин на 4,8% к маю и на 26,8% год к году. Средняя цена за месяц незначительно снизилась, до 998,98 тысячи рублей против 1 млн в мае. Средняя стоимость, по данным «Авто.ру», снизилась до 2,09 млн рублей.

Новости предыдущего дня, 14 июля — здесь.

#новости

4
1
31
31 комментарий
Вадим Д.

КНДР, яблоки, Россия — собери неожиданную новость.

7
1
Ответить
Александр Привалов

КНДР поставила в Россию яблоки вместо чипов

Ответить
Отрицательный Веган

В правительстве прошло совещание с представителями видеоигровой отрасли и разработчиками ПО о создании в России собственного производства игровых приставок и консолей на российской ОС, узнал «Ъ».Первой игрой будет «Wolf and Eggs. Remastered».

5
2
Ответить
Po...

Ага восстанови Яйца!

3
Ответить
Tony Joke

Ну тут такие новости, что даже не знаешь за что браться, остановимся на приставке и спросим зачем. Я не понимаю зачем распыляться и тратить деньги сейчас вот на это, как думаете отечественная приставка будет пользоваться спросом?

2
1
Ответить
Илюша

История с приставкой с самого начала была распильной и будет ей до самого конца. Именно сейчас тот самый момент, когда будут распыляться максимально на все так, будто в стране проблемы кончились, а деньги остались.

9
1
Ответить
Po...

Доисторическое китайское ноунейм УГ с наклеенным шильдиком? Не-а...

3
Ответить