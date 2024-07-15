День 873: ВТБ к 2025 году перейдёт на собственную автоматизированную банковскую систему, КНДР думает о поставках яблок в Россию

Востребованность подержанных машин в июне возросла на 9,6% год к году и на 5,7% к маю, приводит «Ъ» данные «Авто.ру». В «Авито Авто» говорят о росте предложения подержанных машин на 4,8% к маю и на 26,8% год к году. Средняя цена за месяц незначительно снизилась, до 998,98 тысячи рублей против 1 млн в мае. Средняя стоимость, по данным «Авто.ру», снизилась до 2,09 млн рублей.
КНДР, яблоки, Россия — собери неожиданную новость.
КНДР поставила в Россию яблоки вместо чипов
В правительстве прошло совещание с представителями видеоигровой отрасли и разработчиками ПО о создании в России собственного производства игровых приставок и консолей на российской ОС, узнал «Ъ».Первой игрой будет «Wolf and Eggs. Remastered».
Ага восстанови Яйца!
Ну тут такие новости, что даже не знаешь за что браться, остановимся на приставке и спросим зачем. Я не понимаю зачем распыляться и тратить деньги сейчас вот на это, как думаете отечественная приставка будет пользоваться спросом?
История с приставкой с самого начала была распильной и будет ей до самого конца. Именно сейчас тот самый момент, когда будут распыляться максимально на все так, будто в стране проблемы кончились, а деньги остались.
Доисторическое китайское ноунейм УГ с наклеенным шильдиком? Не-а...