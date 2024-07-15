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Таня Боброва
Деньги

«Ведомости» рассказали о мошеннических схемах, в которые попадают российские импортёры из-за проблем с расчётами с Китаем

В основном мошенники под видом посредников предлагают услуги перевода денег китайскому поставщику со своего, якобы абсолютно «чистого», счёта в местном банке.

  • Распространение посреднических схем платежей в Китай привело на этот рынок мошенников, пишут «Ведомости» со ссылкой на предпринимателей. По словам одного из них, несколько его знакомых столкнулись с обманом при попытке перечислить оплату товара китайскому поставщику через посредников.
  • Одна из схем — привлечь клиента, например через сайт, затем договориться о переводе средств на расчётный счёт в китайской фирме, обещая взамен провести платёж за товар контрагенту в Китае. А после мошенники говорят, что сделка не удалась и средства застряли, или просто пропадают.
  • По данным «Опоры России», есть и «хорошо продуманные» методы: был случай, когда злоумышленники смогли вывести сайт на первые позиции в поиске, что обеспечило им регулярные звонки с запросами о переводе средств за рубеж. Есть и схемы, когда предлагают «комплекс услуг»: товар с китайского завода, логистику, платёж.
Стандартная схема работы с Китаем — предоплата 30-50%, оставшаяся часть оплачивается перед отправкой из Китая. Мошенник прилагал мнимые фото инспекции товара на заводе, и после того, как российское предприятие переводило деньги, фальшивая компания пропадала с радаров.
Илона Горшенева-Долунц, представитель «Опоры России» в Китае
  • Опрошенные газетой эксперты отмечают, что чаще всего жертвами псевдоагентов становятся молодые или некрупные компании без опыта во внешних закупках, либо которые не могут себе позволить специалиста по ВЭД. При этом добиться возврата денег «практически нереально».
  • Собеседники рекомендуют пользоваться сервисами для проверки контрагентов. Стоит обратить внимание на дату регистрации, уставный капитал, наличие лицензий и разрешений, бухгалтерскую отчётность. Прежде всего, нужно «полагаться на здравый смысл» и подробно изучать предложение, отмечает газета.
  • По словам одного из собеседников в компании, которая предлагает услуги агента, часто российские предприниматели звонят и сразу спрашивают о комиссии, «не интересуясь другими моментами». По данным газеты, средние комиссии российских агентских компаний — 5-7% от цены сделки. Посредники из ближнего зарубежья, которые могут рассчитываться с Китаем напрямую, берут от 3% до 5%.

#новости

4
12
12 комментариев
Вадим Д.

Какой ужас! Кто бы мог подумать что и там могут быть мошенники?!

4
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u24.gov.ua

Те самые мошенники:
- санкции нам только на пользу... 🤣

2
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Igor Nesterov

Кто бы мог подумать, нейросеть Вадим напишет комментарий первой

1
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Roman Tabakov

Такое сотрудничество между крупными странами в любом случае, рано или поздно, привела именно к такому результату, меня больше интересует, почему мы были не готовы к этому?!

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Укладчик стекловаты

К такому результату привели проблемы с оплатой в Китай. Которые возникли из-за санкций. Тяжело оплатить, товар нужен, бизнес ищет разные варианты.

1
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neat0n

"почему мы были не готовы к этому?!" - звучит уже как база при правлении Путина.

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Сергей Лукин

Такое ощущение, что смысл их заявления сводится к "вокруг мошенники, вокруг вас хотят обмануть, не несите никому деньги и не закупайтесь в Китае и сидите на попе ровно"

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