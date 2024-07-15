«Ведомости» рассказали о мошеннических схемах, в которые попадают российские импортёры из-за проблем с расчётами с Китаем

Стандартная схема работы с Китаем — предоплата 30-50%, оставшаяся часть оплачивается перед отправкой из Китая. Мошенник прилагал мнимые фото инспекции товара на заводе, и после того, как российское предприятие переводило деньги, фальшивая компания пропадала с радаров.
Илона Горшенева-Долунц, представитель «Опоры России» в Китае
Какой ужас! Кто бы мог подумать что и там могут быть мошенники?!
Те самые мошенники:
- санкции нам только на пользу... 🤣
Кто бы мог подумать, нейросеть Вадим напишет комментарий первой
Такое сотрудничество между крупными странами в любом случае, рано или поздно, привела именно к такому результату, меня больше интересует, почему мы были не готовы к этому?!
К такому результату привели проблемы с оплатой в Китай. Которые возникли из-за санкций. Тяжело оплатить, товар нужен, бизнес ищет разные варианты.
"почему мы были не готовы к этому?!" - звучит уже как база при правлении Путина.
Такое ощущение, что смысл их заявления сводится к "вокруг мошенники, вокруг вас хотят обмануть, не несите никому деньги и не закупайтесь в Китае и сидите на попе ровно"