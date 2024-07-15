«Ведомости» рассказали о мошеннических схемах, в которые попадают российские импортёры из-за проблем с расчётами с Китаем

Стандартная схема работы с Китаем — предоплата 30-50%, оставшаяся часть оплачивается перед отправкой из Китая. Мошенник прилагал мнимые фото инспекции товара на заводе, и после того, как российское предприятие переводило деньги, фальшивая компания пропадала с радаров.

Илона Горшенева-Долунц, представитель «Опоры России» в Китае