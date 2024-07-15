Google ведёт переговоры о покупке стартапа в сфере кибербезопасности Wiz за $23 млрд — источники

Если сделка состоится, она станет крупнейшей для компании.Alphabet (материнская компания Google) ведёт переговоры о покупке Wiz за $23 млрд, рассказали источники WSJ, FT и Bloomberg.По словам собеседников, сделка ещё может сорваться, так как остаются несогласованными некоторые детали. Издания также отмечают, что антимонопольные регуляторы в последние годы пристально следят за ИТ-сектором.Сделка может стать крупнейшей в истории компании. Сейчас самая крупная покупка Alphabet — Motorola Mobility за $12,5 млрд в 2012 году. В Google не ответили на запрос о комментарии, в Wiz отказались от комментариев.Основанная в 2020 году Wiz занимается кибербезопасностью облачных сервисов. Сделка могла бы помочь Google догнать Microsoft и Amazon на рынке облачных решений, отмечает Bloomberg.По данным PitchBook, которые приводит FT, стартап привлёк за всё время около $2 млрд. В ходе раунда на $1 млрд, о котором компания объявила в мае 2024 года, инвесторы оценили Wiz в $12 млрд. Среди клиентов стартапа — Salesforce, Mars и BMW, указывает газета.Источник: Timon Schneider / Dreamstime / FT#новости #google
совсем с ценами голова поехала. 23 ярда за стартап, а не готовый бизнес как-то неадекватно.
Больше на отмыв похоже. Имхо за 23млрд долларов гуглу проще самим команду из тысячи самых мощных айти мозгов нанять и самим сделать в 10 раз лучше сделать проект, нежели какой-то вчерашний стартап
Ну, неплохая новость, но я сомневаюсь, что гугл уже хоть кто-то или что-то сможет помочь догнать Microsoft и Amazon
Сачков, твой выход
Среди клиентов стартапа — Salesforce, Mars и BMW, указывает газета.- ну тогда понятно откуда такая стоимость взялась)