День 874: российский разработчик ПО для киберклубов Langame вышел на рынок Индонезии, карты «Мир» заработали в Мьянме

За три года объём вторичных продаж одежды и обуви увеличится в два раза, пишет «Ъ» со ссылкой на прогноз Fashion Consulting Group (FCG). В 2023 году объём фешен-ресейла в России составил 200 млрд рублей, увеличившись на 30% год к году и заняв 6% совокупного оборота продаж одежды и обуви.