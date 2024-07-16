День 874: российский разработчик ПО для киберклубов Langame вышел на рынок Индонезии, карты «Мир» заработали в Мьянме

Российские предприниматели, ведущие бизнес с Китаем, столкнулись с новой проблемой: платежи через «ВТБ Шанхай» перестали доходить местным контрагентам, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Импортёры жалуются, что примерно с 20 июня платежи, отправленные в Китай через шанхайский филиал ВТБ, не доходят поставщикам, рассказал один из собеседников.
жалуются, что примерно с 20 июня платежи, отправленные в Китай через шанхайский филиал ВТБ, не доходят поставщикамКогда уже наличку через границу носить начнут?)
Шанхайский филиал ВТБ - может это и есть те мошенники, про которых вчера писали? Помните? Деньги берут, а до клиента не доходят!
По слухам уже носят (именно для бизнес-расчетов в Китае).
Для частного же использования за пределами РФ и вовсе не прекращали нал таскать.
запрещено же более 10 тыщ на упаковку стекловаты, особенно любителям дорогих овощей.
Давно уже нужно было у сберкассы реквизировать коробку платежных терминалов, купить к ним аккумуляторы и спрятать в каждой стране по такому терминалу. тогда картой мир можно будет платить в любой стране, если найти секретное дерево или камень и прислонить к нему карту.
наверное, вся проблема в необходимости инета
Закладчики банкоматов, так сказать.
Проблема с зарядкой аккумуляторов будет и с охраной...