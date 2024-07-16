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Таня Боброва
Деньги

День 874: российский разработчик ПО для киберклубов Langame вышел на рынок Индонезии, карты «Мир» заработали в Мьянме

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: <a href="http://duma.gov.ru/news/53637/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Госдума</a>
Источник: Госдума

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 июля: доллар — 87,81 рубля (на 6 копеек больше, чем 15 июля), евро — 95,78 (на 3 копейки больше).

Российские предприниматели, ведущие бизнес с Китаем, столкнулись с новой проблемой: платежи через «ВТБ Шанхай» перестали доходить местным контрагентам, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Импортёры жалуются, что примерно с 20 июня платежи, отправленные в Китай через шанхайский филиал ВТБ, не доходят поставщикам, рассказал один из собеседников.

Кто и как адаптируется

Платёжная система «Мир» заработала в некоторых ресторанах и торговых центрах в Мьянме, пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в республике.

Компания — разработчик экосистемы для компьютерных клубов Langame вышла на рынок Индонезии, пишут «Ведомости». Компания заключила соглашение с местной PT Digital Nusa Ananta (DNA), которая владеет двумя собственными клубами и выступает организатором киберспортивных событий.

Какие есть проблемы и трудности

Латвия в рамках санкций с 16 июля запретила въезд в страну легковых машин, зарегистрированных в Беларуси. Есть исключения.

Контекст

За три года объём вторичных продаж одежды и обуви увеличится в два раза, пишет «Ъ» со ссылкой на прогноз Fashion Consulting Group (FCG). В 2023 году объём фешен-ресейла в России составил 200 млрд рублей, увеличившись на 30% год к году и заняв 6% совокупного оборота продаж одежды и обуви.

Новости предыдущего дня, 15 июля — здесь.

#новости

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31 комментарий
Укладчик стекловаты

жалуются, что примерно с 20 июня платежи, отправленные в Китай через шанхайский филиал ВТБ, не доходят поставщикамКогда уже наличку через границу носить начнут?)

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S.Capusta

Шанхайский филиал ВТБ - может это и есть те мошенники, про которых вчера писали? Помните? Деньги берут, а до клиента не доходят!

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Aina Timo

По слухам уже носят (именно для бизнес-расчетов в Китае).
Для частного же использования за пределами РФ и вовсе не прекращали нал таскать.

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sles

запрещено же более 10 тыщ на упаковку стекловаты, особенно любителям дорогих овощей.

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Иван Иванов

Давно уже нужно было у сберкассы реквизировать коробку платежных терминалов, купить к ним аккумуляторы и спрятать в каждой стране по такому терминалу. тогда картой мир можно будет платить в любой стране, если найти секретное дерево или камень и прислонить к нему карту.
наверное, вся проблема в необходимости инета

7
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Слегка Придурковатый

Закладчики банкоматов, так сказать.

6
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Po...

Проблема с зарядкой аккумуляторов будет и с охраной...

1
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