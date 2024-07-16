Депутаты предложили создать фонд для компенсаций таксистам и курьерам за нарушения их прав платформами — «Ведомости»

Им будет управлять Совет цифровых платформ, в который войдут представители бизнеса и правительства. Предложения отражены в последней версии законопроекта о платформенной занятости, которая обсуждалась на совещании у председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. С документом ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили три участника рабочей группы.Компенсационный фонд будет пополняться за счёт взносов компаний, которые войдут в специальный реестр ФНС. Минимальный размер взноса предлагают установить на уровне 3 млн рублей.Фондом будет управлять Совет цифровых платформ. В его состав, помимо сервисов, войдут представители Минтруда, Роструда, ФНС и Роспотребнадзора. Совет утвердит инвестиционную декларацию, содержащую требования к составу и структуре фонда.Деньги фонда направят на возмещение ущерба платформенным занятым (курьерам, таксистам и другим) от действий агрегаторов, пояснил собеседник газеты, знакомый с ходом обсуждения. Заниматься разрешением споров между сервисами и занятыми будет Совет.В число его функций также предлагают включить утверждение максимального количества рабочих часов, порядка предоставления преференций работникам и вынесение платформам предписаний об устранении нарушений.Законопроект о платформенной занятости разрабатывают с весны 2023 года. Он, в частности, должен установить порядок оплаты труда и социального страхования, а также разрешения споров с агрегаторами.В феврале 2024 года участники рынка попросили не вводить для них обязательные отчисления на пенсии и пособия самозанятым. По их мнению, у сервисов должно быть право, но не обязанность их софинансировать, а также помогать с оформлением.#новости #самозанятые
А может подумать насчет того, чтобы права не нарушались? А если нарушались, то чтобы был механизм их защиты? Вроде бы, так это работает в цивилизованном мире.
Если платформа права нарушила, то пусть она и возмещает. Зачем какие-то фонды городить?
Депутанам хочется кушать
А куда тогда подросшие детишки депутатов пойдут работать начальниками?)
Тогда пропадает интерес у депутатов-пилильщиков. И прочих надзорников. Ручеек должен всегда подпитывать реку
Работать с причинами слишком сложно, не наш вариант)
Реестра нет ни нарушений прав, ни участников курьерской деятельности. А реестра нет, потому что реестр реестров не готов.
Депутаты предложили создать фонд для компенсаций таксистамЧитай: депутаты предложили собирать со всех еще один налог в еще один фонд, который 95% собранных денег будет тратить на содержание самого фонда и выплату зарплаты назначенному туда сыну депутата