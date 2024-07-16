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Артур Томилко
Деньги

Депутаты предложили создать фонд для компенсаций таксистам и курьерам за нарушения их прав платформами — «Ведомости»

Им будет управлять Совет цифровых платформ, в который войдут представители бизнеса и правительства.

  • Предложения отражены в последней версии законопроекта о платформенной занятости, которая обсуждалась на совещании у председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. С документом ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили три участника рабочей группы.
  • Компенсационный фонд будет пополняться за счёт взносов компаний, которые войдут в специальный реестр ФНС. Минимальный размер взноса предлагают установить на уровне 3 млн рублей.
  • Фондом будет управлять Совет цифровых платформ. В его состав, помимо сервисов, войдут представители Минтруда, Роструда, ФНС и Роспотребнадзора. Совет утвердит инвестиционную декларацию, содержащую требования к составу и структуре фонда.
  • Деньги фонда направят на возмещение ущерба платформенным занятым (курьерам, таксистам и другим) от действий агрегаторов, пояснил собеседник газеты, знакомый с ходом обсуждения. Заниматься разрешением споров между сервисами и занятыми будет Совет.
  • В число его функций также предлагают включить утверждение максимального количества рабочих часов, порядка предоставления преференций работникам и вынесение платформам предписаний об устранении нарушений.
  • Законопроект о платформенной занятости разрабатывают с весны 2023 года. Он, в частности, должен установить порядок оплаты труда и социального страхования, а также разрешения споров с агрегаторами.
  • В феврале 2024 года участники рынка попросили не вводить для них обязательные отчисления на пенсии и пособия самозанятым. По их мнению, у сервисов должно быть право, но не обязанность их софинансировать, а также помогать с оформлением.

#новости #самозанятые

40
40 комментариев
Борис Б

А может подумать насчет того, чтобы права не нарушались? А если нарушались, то чтобы был механизм их защиты? Вроде бы, так это работает в цивилизованном мире.

Если платформа права нарушила, то пусть она и возмещает. Зачем какие-то фонды городить?

11
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President of the United States

Депутанам хочется кушать

10
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Zloy Marketolog

А куда тогда подросшие детишки депутатов пойдут работать начальниками?)

4
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Andrey Chuguev

Тогда пропадает интерес у депутатов-пилильщиков. И прочих надзорников. Ручеек должен всегда подпитывать реку

1
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Руслан Кузин

Работать с причинами слишком сложно, не наш вариант)

1
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Краб Системы

Реестра нет ни нарушений прав, ни участников курьерской деятельности. А реестра нет, потому что реестр реестров не готов.

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Zloy Marketolog

Депутаты предложили создать фонд для компенсаций таксистамЧитай: депутаты предложили собирать со всех еще один налог в еще один фонд, который 95% собранных денег будет тратить на содержание самого фонда и выплату зарплаты назначенному туда сыну депутата

10
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