«Даркстор у дома» привлёк 16 млн рублей от фонда Malina VC и частных инвесторов

Оценка сервиса превысила 190 млн рублей.«Даркстор у дома» рассказал, что закрыл второй раунд инвестиций. Часть его он привлёк в октябре 2023 года: тогда FISH Capitals и группа частных инвесторов iZBA VC вложили в стартап 34 млн рублей. Теперь компания привлекла ещё 16 млн рублей от фонда Malina VC и частных инвесторов.Деньги направят на «развитие партнёрских проектов с маркетплейсами», расширение офлайн-инфраструктуры складов и онлайн-сервисы для клиентов-селлеров.«Даркстор у дома» — это сеть мини-складов для работы с экспресс-доставкой и инфраструктура для управления ими. Аренда места в уже открытых дарксторах стоит 3000 рублей за полку в месяц. В мае 2024 года сервис запустил в Москве сеть ПВЗ для хранения скоропортящихся продуктов. А в июне стал партнёром Wildberries по развитию экспресс-доставки.#новости #дарксторудома
Ботулизм у дома?
«Даркстор у дома». Звучит как доставка закладок
Мощные инвестиции 💪 не хватит даже на открытие новой «Пятёрочки»
Минимальные затраты — от 20 млн ₽, при этом срок их окупаемости — от 2 лет. Стоимость открытия «Пятёрочки» в Вашем городе может отличаться от стоимости в других городах в силу разных факторов, которые можно уточнить при подаче заявки на партнерство по франшизе.
А почему так?
я думал это что-то из запрещенки, darknet-darkstore 🤣
Как инвестировать? Или это после ipo получится?
Всем бесплатных денек! 💵💵💵🤗
Доброе утро, кстати! 😊