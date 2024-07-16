ЦБ с 26 июля разрешит физлицам и компаниям обжаловать включение их в базу мошенников

Если считают, что их туда добавили ошибочно. ЦБ утвердил порядок подачи заявлений об исключении сведений из базы данных о мошенниках.В обращении нужно будет указать, от какого банка физлицо или компания узнали, что их добавили в базу, и свои данные. Направить заявление можно онлайн через интернет-приёмную или через банк. Он же сможет самостоятельно, без просьбы клиента, подать обращение, если считает, что данные внесли ошибочно.Регулятор обещает рассматривать заявление и давать ответ об отсутствии сведений в базе, отказе или согласии на их удаление в течение 15 дней. Чтобы вынести решение, ЦБ будет запрашивать сведения у операторов денежных переводов — если хоть один признает, что включение было обоснованным, данные удалять не будут.Порядок обращения разработали как часть закона, который обяжет банки и платёжные системы проверять и приостанавливать подозрительные переводы между счетами физлиц — даже если на них есть согласие клиента. Он также обязывает их возвращать клиентам переведённые деньги.Для этого ЦБ расширил список признаков мошеннических операций — по ним банки определяют, блокировать ли перевод. Он, как и закон, вступит в силу с 25 июля 2024 года.#новости #цб
Меня смущает в принципе наличие такого внесудебного списка и обязанность кого-то ему следовать. Разве не суд признает кого-то мошеником?
Сначала начали без суда кидать в списки иноагентов, но я ничего не говорил, ведь мне п+п что в интернете нельзя писать что думаешь
Потом начали без суда кидать в списки террористов и экстремистов, но я ничего не говорил, ведь я не пощу политические мемы и журналисткие расследования
Это такая страшная ирония, что люди не понимают, что волюнтаристкая практика применения законов приводит к расширению таких практик на другие сферы жизни)))
Не бывает выборочной несвободы и выборочных репрессий. Скоро еще будут списки "нелояльных", пропагандисты уже несколько месяцев разгоняют такие разговоры. Закинут туда всех, кто за Надеждина подпись ставил, кто голосовать не пошел, когда его начальник "убедительно попросил", если ребенок откажется писать "фронтовикам" письма, родителей будут в списки включать
Все такие счастливые в своей вере "а меня то за что?", я не могу прям
А разве это сейчас важно? :)
После выборов президента есть где то список людей с подписями, что они хотят другого кандидата. Очень смешно, что этот другой это клоун с шоу соловьева. И сейчас они хотят других депутатов и тоже подписывают. И люди искренне верят, что по этим спискам не пойдут всякого рода службы в обозримом будущем
Вот смотри, условной бабушке звонят мошенники, вымогают миллионы, суды могут длиться годами. Банк будет доказывать, что бабушка виновата, бабушка будет доказывать, что ей звонили с номера 900. При этом проценты будут капать, а долг расти. Тут абсолютно правильная инициатива без решения суда вносить таких в базу мошенников.
Так же туда можно вносить все коллекторские фирмы, по сути это те же самые мошенники, поскольку вымогают деньги незаконными методами.
Ну там видимо разные стадии, суд уже в последнюю очередь и там уже на нары отправляют.
Добрый день, Евгения. Как можно с вами связаться по поводу сотрудничества?