Пользователи «Альфа-банка» пожаловались на сбой — не получается войти в приложение, не грузятся счета

В банке говорят, что сбоя нет. Об этом пишут Frank Media, РБК, а также пользователи в группе «Альфа-банка» во «ВКонтакте» и на Downdetector. Проблемы начались в 18:50 мск.Пользователи жалуются, что не могут войти в приложение — появляется сообщение об ошибке. У редактора vc.ru войти в профиль получилось — но не прогружались данные о счетах.«Сбоя нет. Все работает как обычно», — сообщили vc.ru в «Альфа-банке». Во «ВКонтанте» поддержка банка объяснила, что проходят технические работы — скоро сервис должен заработать. Часть пользователей это подтверждают: у некоторых приложение работает целиком, у других — есть доступ к счетам, но нет возможности перевести деньги. До этого сбой в приложении «Альфа-банка» был в начале июля 2024 года: тогда в пресс-службе сообщали, что сбоя нет, а часть клиентов могли не с первого раза зайти в приложение из-за плановых технических работ.Также есть проблемы с приложением «Райффайзенбанка». При входе появляется сообщение «внутренняя ошибка сервера» или «У нас сбой, онлайн-банк может работать нестабильно». #новости #альфабанк
А в чём проблема собственно? Вроде всё нормально отображается
Ой, спасибо, а то очень переживали
Не надо жаловаться! Надо потерпеть!
Слоган Приватбанка?
У меня райф встал
На райф... На!
Держите свой Райф в руках