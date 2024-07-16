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vc.ru
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Евгения Евсеева
Деньги

Пользователи «Альфа-банка» пожаловались на сбой — не получается войти в приложение, не грузятся счета

В банке говорят, что сбоя нет.

  • Об этом пишут Frank Media, РБК, а также пользователи в группе «Альфа-банка» во «ВКонтакте» и на Downdetector. Проблемы начались в 18:50 мск.
  • Пользователи жалуются, что не могут войти в приложение — появляется сообщение об ошибке. У редактора vc.ru войти в профиль получилось — но не прогружались данные о счетах.

  • «Сбоя нет. Все работает как обычно», — сообщили vc.ru в «Альфа-банке». Во «ВКонтанте» поддержка банка объяснила, что проходят технические работы — скоро сервис должен заработать. Часть пользователей это подтверждают: у некоторых приложение работает целиком, у других — есть доступ к счетам, но нет возможности перевести деньги.

  • До этого сбой в приложении «Альфа-банка» был в начале июля 2024 года: тогда в пресс-службе сообщали, что сбоя нет, а часть клиентов могли не с первого раза зайти в приложение из-за плановых технических работ.

  • Также есть проблемы с приложением «Райффайзенбанка». При входе появляется сообщение «внутренняя ошибка сервера» или «У нас сбой, онлайн-банк может работать нестабильно».

#новости #альфабанк

1
20
20 комментариев
Инло Макс

А в чём проблема собственно? Вроде всё нормально отображается

4
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Малкин Никита

Ой, спасибо, а то очень переживали

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Альвар

Не надо жаловаться! Надо потерпеть!

1
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James Bomond

Слоган Приватбанка?

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Umbrella Corporation

У меня райф встал

1
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Vladimir Ivanov

На райф... На!

1
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Alexander

Держите свой Райф в руках

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