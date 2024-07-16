Пользователи «Альфа-банка» пожаловались на сбой — не получается войти в приложение, не грузятся счета

Об этом пишут Frank Media, РБК, а также пользователи в группе «Альфа-банка» во «ВКонтакте» и на Downdetector. Проблемы начались в 18:50 мск.

Пользователи жалуются, что не могут войти в приложение — появляется сообщение об ошибке. У редактора vc.ru войти в профиль получилось — но не прогружались данные о счетах.

«Сбоя нет. Все работает как обычно», — сообщили vc.ru в «Альфа-банке». Во «ВКонтанте» поддержка банка объяснила, что проходят технические работы — скоро сервис должен заработать. Часть пользователей это подтверждают: у некоторых приложение работает целиком, у других — есть доступ к счетам, но нет возможности перевести деньги.

До этого сбой в приложении «Альфа-банка» был в начале июля 2024 года: тогда в пресс-службе сообщали, что сбоя нет, а часть клиентов могли не с первого раза зайти в приложение из-за плановых технических работ.

