День 875: средние ставки по стандартным ипотечным программам в крупных банках приблизились к 20% годовых

К середине июля 2024 года ставки по стандартным ипотечным программам у 20 крупнейших российских банков достигли 19,6% годовых на первичном рынке и 19,9% годовых на вторичном. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Дом.РФ». Газета отмечает, что это максимальные значения с апреля 2022 года, когда они составляли 20,5% и 20,2% годовых соответственно.
Все развивается, все растет ! Шах и мат, либерасты!
https://www.interfax.ru/business/970930
Только на пользу.
Только выиграли
«В правительстве подготовили новый вариант законопроекта о «российской полке»
А вот я считаю, что это дело нужное. Иной раз зайдёшь в алкомагазин, смотришь вина - и то и дело натыкаешься на отечественные. А так для них сразу будет отдельная яркая полка, чтоб я её обходил стороной.
В тёмном тёмном дальнем дальнем углу!
Россельхозбанк предупреждает, что unionpay - все
это просто праздник какой-то!