Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Путешествия
Техника
Торговля
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

День 875: средние ставки по стандартным ипотечным программам в крупных банках приблизились к 20% годовых

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: nngm.ru
Источник: nngm.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 июля: доллар — 88,28 рубля (на 47 копеек больше, чем 16 июля), евро — 96,26 (на 48 копеек больше).

Кто и как адаптируется

Немецкая структура «Росатома» Nukem Technologies Engineering Services сообщила о подписании соглашения о продаже бизнеса японской Muroosystems Corp., пишет «Ъ».

В правительстве подготовили новый вариант законопроекта о «российской полке», узнал «Ъ». Согласно документу, ритейлеры якобы должны будут обеспечить в торговых залах выкладку на полках товаров локального производства отдельных категорий. Для интернет-площадок предполагается правило приоритетной выдачи локальной продукции при запросе без указания производителя.

Авиакомпания «Россия» возобновит полёты из Москвы в Гавану, Куба, с 13 октября 2024 года, пишет ТАСС.

Какие есть проблемы и трудности

Участники рынка интернет-торговли предупредили о риске удорожания и усложнения зарубежных покупок из-за готовящегося обновления Таможенного кодекса ЕАЭС, узнал РБК. В Минпромторге настаивают, что продолжают дискуссию о новых правилах.

Контекст

К середине июля 2024 года ставки по стандартным ипотечным программам у 20 крупнейших российских банков достигли 19,6% годовых на первичном рынке и 19,9% годовых на вторичном. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Дом.РФ». Газета отмечает, что это максимальные значения с апреля 2022 года, когда они составляли 20,5% и 20,2% годовых соответственно.

Просроченная задолженность налогоплательщиков перед ФНС выросла в 2023 году в 1,3 раза год к году, до 1,32 трлн рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Счётной палаты. В ФНС назвали рост техническим, объяснив его изменением методологии и отметив рост платёжной дисциплины в целом.

Объём ввоза тихих и крепленых вин из «недружественных» стран снижается — почти на 6%, а из «дружественных» — растёт, при этом Грузия обогнала Италию и стала лидером по поставкам в Россию таких напитков в первом квартале. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на алкогольную Luding Group.

Новости предыдущего дня, 16 июля — здесь.

#новости

1
20
20 комментариев
Вячеслав Романович

Все развивается, все растет ! Шах и мат, либерасты!
https://www.interfax.ru/business/970930

2
Ответить
Po...

Только на пользу.

1
Ответить
Альвар

Только выиграли

Ответить
Вячеслав Романович
1
1
Ответить
Слегка Придурковатый

«В правительстве подготовили новый вариант законопроекта о «российской полке»

А вот я считаю, что это дело нужное. Иной раз зайдёшь в алкомагазин, смотришь вина - и то и дело натыкаешься на отечественные. А так для них сразу будет отдельная яркая полка, чтоб я её обходил стороной.

1
1
Ответить
Po...

В тёмном тёмном дальнем дальнем углу!

Ответить
Вячеслав Романович

Россельхозбанк предупреждает, что unionpay - все
это просто праздник какой-то!

1
1
Ответить