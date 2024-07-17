День 875: средние ставки по стандартным ипотечным программам в крупных банках приблизились к 20% годовых

К середине июля 2024 года ставки по стандартным ипотечным программам у 20 крупнейших российских банков достигли 19,6% годовых на первичном рынке и 19,9% годовых на вторичном. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Дом.РФ». Газета отмечает, что это максимальные значения с апреля 2022 года, когда они составляли 20,5% и 20,2% годовых соответственно.