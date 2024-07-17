Поддержка РСХБ предупредила владельцев карт UnionPay о возможных проблемах в расчётах с 19 июля 2024 года

Клиентам за границей рекомендовали снять наличные.У владельцев карт UnionPay «Россельхозбанка» (РСХБ) с 19 июля 2024 года могут возникнуть трудности с расчётами, пишут Frank Media и АТОР со ссылкой на службу поддержки банка.Если клиент находится за пределами России, поддержка рекомендовала до этой даты снять наличные с карт. В колл-центре банка «Интерфаксу» сказали то же самое. Редакция vc.ru направила запрос в пресс-службу.О возможных проблемах с картами UnionPay РСХБ 16 июля 2024 года написал Telegram-канал «Дайджест». По его данным, персональные менеджеры рассылают клиентам сообщения о прекращении обслуживания карт UnionPay за границей с 17 июля.Спрос на карты китайской платёжной системы UnionPay в России вырос после ухода из страны Visa и Mastercard. Кроме РСХБ их выпускают «Газпромбанк», «Азиатско-тихоокеанский банк» и «Примсоцбанк», напоминает Frank Media.Источник: atorus.ru#новости #unionpay #россельхозбанк
Китаймыжебратья
псина-ёж украсилась еще 1 ножом в спине
Добрый, светлый изрядно-порядочный ,мой человечек, слово "псина" уже не актуально и устарело, используйте свежие пособия.
И че? По телеку сказали что скоро карты МИР почти везде будут принимать
Переезжаем в Мьянму, хер знает где это точно.
а что случилось?
Люди не учатся на ошибках и продолжают брать российский ЮП)