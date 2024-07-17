Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Путешествия
Торговля
Техника
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

Поддержка РСХБ предупредила владельцев карт UnionPay о возможных проблемах в расчётах с 19 июля 2024 года

Клиентам за границей рекомендовали снять наличные.

  • У владельцев карт UnionPay «Россельхозбанка» (РСХБ) с 19 июля 2024 года могут возникнуть трудности с расчётами, пишут Frank Media и АТОР со ссылкой на службу поддержки банка.
  • Если клиент находится за пределами России, поддержка рекомендовала до этой даты снять наличные с карт. В колл-центре банка «Интерфаксу» сказали то же самое. Редакция vc.ru направила запрос в пресс-службу.
  • О возможных проблемах с картами UnionPay РСХБ 16 июля 2024 года написал Telegram-канал «Дайджест». По его данным, персональные менеджеры рассылают клиентам сообщения о прекращении обслуживания карт UnionPay за границей с 17 июля.
  • Спрос на карты китайской платёжной системы UnionPay в России вырос после ухода из страны Visa и Mastercard. Кроме РСХБ их выпускают «Газпромбанк», «Азиатско-тихоокеанский банк» и «Примсоцбанк», напоминает Frank Media.
Источник: atorus.ru
Источник: atorus.ru

#новости #unionpay #россельхозбанк

32
32 комментария
Укладчик стекловаты

Китаймыжебратья

8
Ответить
illusive man

псина-ёж украсилась еще 1 ножом в спине

3
Ответить
Сергей Доктор

Добрый, светлый изрядно-порядочный ,мой человечек, слово "псина" уже не актуально и устарело, используйте свежие пособия.

Ответить
Альвар

И че? По телеку сказали что скоро карты МИР почти везде будут принимать

2
Ответить
Kirill Kirillov

Переезжаем в Мьянму, хер знает где это точно.

1
Ответить
Фадеев Александр

а что случилось?

1
Ответить
Merlin

Люди не учатся на ошибках и продолжают брать российский ЮП)

5
Ответить