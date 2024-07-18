День 876: Samsung и Apple продолжили уступать китайским брендам по числу проданных смартфонов

В первом полугодии 2024 года в пятёрку брендов по продажам смартфонов вошли Redmi, Tecno, realme, Infinix и Samsung, вытеснив Apple, которая годом ранее занимала 9,3% рынка. Такие данные «Марвел-Дистрибуции» приводит РБК. Samsung в рейтинге спустилась с третьей на пятую позицию. При этом Apple и Samsung возглавили список лидеров в денежном выражении.
Самс и Apple, возможно, уступают потому, что люди поняли что покупают то же самое, только кратно дороже?
Обычно обновляю раз в 4 года iPhone. В этот раз пропущу, жду следующий год. Одно и то же.
Так Самсунг говно выпускает уже который год, а Эпл просто дорогие. Сяоми топ за свои деньги
Да, а пиндосы, как обычно, тупые
Трафик стабильный, но посещаемость падает.
Удивительная вещь — статистика.
С чем коррелирует % досрочных погашений? Из-за чего он вырос? Хочу умных людей послушать.
Раньше брали 50к на три месяца и не успевали, а сейчас берут 50к на полгода и погашают досрочно.