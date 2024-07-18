День 876: Samsung и Apple продолжили уступать китайским брендам по числу проданных смартфонов

Количество заявок на перевозку грузов из Китая в Россию автотранспортом в первом полугодии резко выросло, приводят «Ведомости» данные логистических компаний и биржи ATI.SU. Число заявок в январе-июне выросло на 32% год к году, объём фактических перевозок — на 30%, сказали в ПЭК. Стоимость автодоставки из КНР в центральную часть России с мая увеличилась более чем на 20% до $10-12,5 тысяч за 20-тонную фуру.