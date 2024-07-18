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Таня Боброва
Деньги

День 876: Samsung и Apple продолжили уступать китайским брендам по числу проданных смартфонов

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: cnet.com
Источник: cnet.com

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 июля: доллар — 88,09 рубля (на 19 копеек меньше, чем 17 июля), евро — 96,30 (на 4 копейки больше).

Совфед 17 июля одобрил ратификацию соглашение с Беларусью о взаимном признании проспектов ценных бумаг, зарегистрированных на территории одной из двух стран, для последующего размещения в другой. Это значит, что эмитентам не потребуется повторно регистрировать проспект ценных бумаг в принимающем государстве, пишут «Ведомости».

Некоторые российские банки начали выявлять заёмщиков, нарушивших правило «одна льготная ипотека в одни руки», и поднимать для них ставки по кредитам, пишет РБК.

Контекст

По итогам второго квартала россияне досрочно погасили 43,2% всех взятых в МФО в этот период займов в сегменте Installment (среднесрочные ссуды на суммы в пределах 100 тысяч рублей до шести месяцев), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования онлайн-сервиса кредитования Moneyman. Показатель досрочных погашений растёт с конца 2022 года и впервые за время наблюдения с 2020-го превысил 40%.

Кабмин обсудит 18 июля 2024 года законопроект об открытии в России филиалов иностранных банков, не связанных с «недружественными» государствами.

Несмотря на стабильный трафик ТЦ России, посещаемость магазинов основных товарных категорий в первом полугодии снизилась на 3-12% год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на аналитиков. Газета отмечает, что тренд связан с экспансией пока малоизвестных брендов, усиливающимся давлением электронной торговли и частичным переходом потребителей к сберегательной модели.

Количество заявок на перевозку грузов из Китая в Россию автотранспортом в первом полугодии резко выросло, приводят «Ведомости» данные логистических компаний и биржи ATI.SU. Число заявок в январе-июне выросло на 32% год к году, объём фактических перевозок — на 30%, сказали в ПЭК. Стоимость автодоставки из КНР в центральную часть России с мая увеличилась более чем на 20% до $10-12,5 тысяч за 20-тонную фуру.

В первом полугодии 2024 года в пятёрку брендов по продажам смартфонов вошли Redmi, Tecno, realme, Infinix и Samsung, вытеснив Apple, которая годом ранее занимала 9,3% рынка. Такие данные «Марвел-Дистрибуции» приводит РБК. Samsung в рейтинге спустилась с третьей на пятую позицию. При этом Apple и Samsung возглавили список лидеров в денежном выражении.

Данные «Марвел-Дистрибуции» для РБК
Данные «Марвел-Дистрибуции» для РБК

Новости предыдущего дня, 17 июля — здесь.

#новости

2
22
22 комментария
Вадим Д.

Самс и Apple, возможно, уступают потому, что люди поняли что покупают то же самое, только кратно дороже?

3
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Анон Аноныч

Обычно обновляю раз в 4 года iPhone. В этот раз пропущу, жду следующий год. Одно и то же.

1
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Kaif kaif

Так Самсунг говно выпускает уже который год, а Эпл просто дорогие. Сяоми топ за свои деньги

1
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Бонифаций на каникулах

Да, а пиндосы, как обычно, тупые

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Вадим Д.

Трафик стабильный, но посещаемость падает.
Удивительная вещь — статистика.

1
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Платон Щукин

С чем коррелирует % досрочных погашений? Из-за чего он вырос? Хочу умных людей послушать.

1
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Dmitry

Раньше брали 50к на три месяца и не успевали, а сейчас берут 50к на полгода и погашают досрочно.

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