СК завёл дело против инвесторов, которые за счёт обмана алгоритма на торгах получили свыше 150 млн рублей — РБК

Предположим, человек с одного своего счёта делает заявку на покупку 100 акций по цене 50 рублей, а с другого счёта делает предложение о продаже 1000 акций по цене 50 рублей или меньше / больше (при реальной цене на них 80 рублей). Система вычисляла, что акций предложено много, при этом спрос на них низкий — цена предложения 50 рублей, и по такой цене желающих купить акции немного, — и устанавливала цену акции 50 рублей.
Наталья Бунина, специальный советник по корпоративным вопросам КА Pen&Paper
Так не понятно в чем состав преступления? А то что эту нью йоркскую контору какой раз дурят, и она ничего не предпринимает, может это её проблемы?
А в чем обман то. Вроде так биржа и работает.
Я так понял ключевое здесь то что один человек действовал под видом двух разных и таким образом манипулировал рынком
А так все правильно, поднял бабла, делиться надо!
"которые за счёт обмана алгоритма"
Почему обмана? Наоборот, строго ему следовали.
Тогда «За счет наглого использования алгоритма»
выкупая акции по заниженной стоимости, а затем продавали бумаги по выросшей ценеНе в этом ли и смысл? О_о
Ааа, похоже, просто началось! Инвестор? На те по заднице, но ты инвестировай.