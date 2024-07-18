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Таня Боброва
Деньги

СК завёл дело против инвесторов, которые за счёт обмана алгоритма на торгах получили свыше 150 млн рублей — РБК

Они совершали фиктивные сделки, выкупая акции по заниженной стоимости, а затем продавали бумаги по выросшей цене.

  • СК завёл дело по ч.4 ст.159 УК против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на иностранные акции, обманывая торгового робота компании W-Empirical Holding Corp. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы, их подлинность подтвердили два источника.
  • W-Empirical Holding выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс» (после продажи российский активов — «Цифра брокер»). Маркетмейкер — особый участник торгов, поддерживающий торговлю в активном состоянии: он нужен, чтобы инвестор всегда мог найти контрагента для рыночной сделки.
  • Согласно материалам, в 2022 году один из инвесторов узнал алгоритм работы маркетмейкера и попросил второго открыть счета во «Фридом Финанс», а также банковский счёт. Затем второй передал данные своих аккаунтов первому в обмен на обещание ежемесячной выплаты в 30 тысяч рублей.
  • После получения доступа к аккаунтам инвестор-«подстрекатель» совершил фиктивные сделки со средне- и низколиквидными зарубежными бумагами. Сначала безосновательно снижал цену на них, а затем разгонял её, «заставляя» маркетмейкера купить акции обратно по завышенной цене.
Предположим, человек с одного своего счёта делает заявку на покупку 100 акций по цене 50 рублей, а с другого счёта делает предложение о продаже 1000 акций по цене 50 рублей или меньше / больше (при реальной цене на них 80 рублей). Система вычисляла, что акций предложено много, при этом спрос на них низкий — цена предложения 50 рублей, и по такой цене желающих купить акции немного, — и устанавливала цену акции 50 рублей.
Наталья Бунина, специальный советник по корпоративным вопросам КА Pen&Paper
  • По заниженной цене выкупался крупный пакет акций. Затем цена отскакивала и естественно повышалась (так как до этого была занижена искусственно), объясняет Наталья Бунина из КА Pen&Paper. В этот момент инвестор продавал акции, а разницу по сделкам оставлял себе.
  • Согласно регламенту, разница покрывалась за счёт средств W-Empirical Holding Corp. Из суммы 154,6 млн рублей около 58,56 млн вывели со счетов, а 96,05 млн заблокировал «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства. Изначальные вложения «подстрекателя» оценили в 14 млн рублей.
  • О похожей схеме в начале 2023 года писало издание «Курсив». Инвестор в Казахстане в 2019-м за счёт обмана алгоритма маркетмейкера W-Empirical Holding Corp. с помощью фиктивных сделок с бумагами получил доход в размере $22,2 млн.

#новости

11
1
34
34 комментария
pavel

Так не понятно в чем состав преступления? А то что эту нью йоркскую контору какой раз дурят, и она ничего не предпринимает, может это её проблемы?

19
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Марат Шайхутдинов

А в чем обман то. Вроде так биржа и работает.

10
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Виктор Албанец

Я так понял ключевое здесь то что один человек действовал под видом двух разных и таким образом манипулировал рынком

2
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pavel

А так все правильно, поднял бабла, делиться надо!

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Слегка Придурковатый

"которые за счёт обмана алгоритма"

Почему обмана? Наоборот, строго ему следовали.

11
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Andrey Zykov

Тогда «За счет наглого использования алгоритма»

11
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Вадим Д.

выкупая акции по заниженной стоимости, а затем продавали бумаги по выросшей ценеНе в этом ли и смысл? О_о
Ааа, похоже, просто началось! Инвестор? На те по заднице, но ты инвестировай.

9
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