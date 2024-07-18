СК завёл дело против инвесторов, которые за счёт обмана алгоритма на торгах получили свыше 150 млн рублей — РБК

Предположим, человек с одного своего счёта делает заявку на покупку 100 акций по цене 50 рублей, а с другого счёта делает предложение о продаже 1000 акций по цене 50 рублей или меньше / больше (при реальной цене на них 80 рублей). Система вычисляла, что акций предложено много, при этом спрос на них низкий — цена предложения 50 рублей, и по такой цене желающих купить акции немного, — и устанавливала цену акции 50 рублей.

Наталья Бунина, специальный советник по корпоративным вопросам КА Pen&Paper