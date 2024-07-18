«Т-Банк» начал собирать заявки на доступ к «фрод-рулетке» для борьбы с телефонными мошенниками

Сервис тестируют с весны 2024 года.Доступ к «фрод-рулетке» «Ловушка для мошенников» будут открывать поэтапно по приглашениям (в чате, пуше, «сторис» в приложении), рассказал «Т-Банк». Каждый участник, у которого уже есть доступ, может пригласить во «фрод-рулетку» одного друга. Также можно оставить заявку на участие на сайте.Это экспериментальный сервис, в котором «Т-Банк» вместе с «Т-Мобайлом» и другими операторами в реальном времени выявляет звонки мошенников и анонимно переадресовывает их на телефоны участников «фрод-рулетки». Каждый звонок игроку начинается с сообщения: «Внимание, мошенник “фрод-рулетки” на линии». Злоумышленник же думает, что общается в «жертвой».Задача пользователей — как можно дольше удерживать злоумышленников на линии и тратить их «рабочее» время. Также пользователи могут «потренироваться» в противостоянии мошенникам.Перед стартом участники смогут изучить типичные методы воздействия мошенников, тактики удержания их на линии, другие советы по безопасности. Обучающие материалы доступны в любое время.О начале тестов «фрод-рулетки» в апреле 2024 года написали «Ведомости». В мае в банке рассказали, что «раннее тестирование находится в финальной фазе», и «проекту быть».Как сообщили в компании, в первоначальном тестировании участвовали «несколько десятков специально подготовленных человек». Тестовые участники в среднем разговаривали со злоумышленниками по 20-25 минут: то есть за месяц можно вывести из строя один полноценный колл-центр, отметили в банке.#новости
Иными словами, тинек решил бесплатно поюзать клиентов. Поскольку очень жалко платить зарплату сотрудникам фрод мониторинга
Некоторые люди прям хотели чтобы им позвонили мошенники. чтобы посмотреть как это, поиздеваться над ними самим и тп. Может кто запишется.
Думаю желающих будет море. Идея действительно хорошая, как с точки зрения финансов, так и в целом. Если мошенник не будет видеть результат своего труда, это его демотивирует
я именно из тех людей, кто любит, когда нам звонят мошенники. И да, способ удержать на линии как можно дольше - это самая любимая забава, да. Тут всё сразу - и потратить их рабочее время, и спасти какую то бабушку, и наслаждаться как в конце сыпят проклятиями и брызжет ядом и гноем.
Раньше на Ютубе был Вольнов, который подобным занимался. Там хотя бы кеки генерировались.
Что до идеи/качества самого сервиса, то он показывает уровень "продактов" в российских компаниях. И это мы обсуждаем то, что вышло на поверхность. Какой там дикий п****ц творится внутри Тинька или Сбера, какие там крысиные игры, вы даже себе представить не можете.
Я и так делаю это бесплатно, почему бы не принести пользу обществу
А туда будут попадать сотрудники тинька, предлагающие оформить кредитную карту?)