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Евгения Евсеева
Деньги

Meta* ведёт переговоры о покупке 5% в производителе очков Ray-Ban — СМИ

Но источники не уверены, состоится ли сделка. Сумму покупки они оценивают в примерно $5 млрд.

Meta* ведёт переговоры о покупке 5% в производителе очков Ray-Ban — СМИ
  • Первой о возможных переговорах сообщила Financial Times. По её данным, Meta* сотрудничала по этому вопросу с Morgan Stanley, никакой гарантии сделки пока нет.
  • Также о сделке сообщила The Wall Street Journal — по данным её источников, речь идёт о вероятной покупке 5% в EssilorLuxottica. Собеседники же Bloomberg говорят, что Meta* может купить от 3% до 5%. Стоимость доли СМИ оценивают в €4,5 млрд или около $5 млрд.
  • Источники Bloomberg и WSJ также настаивают, что нет никакой гарантии, что сделка в итоге состоится. СМИ утверждают, что если покупка произойдёт, она поможет углубить партнёрство между компаниями.
  • EssilorLuxottica — французская фирма, один из крупнейших в мире производителей очков. Ей принадлежит больше 150 брендов, среди них — Ray-Ban и Oakley. Также она владеет лицензиями на производство очков под брендами Jimmy Choo, Swarovski, Dolce & Gabbana и другими.
  • Компании уже несколько лет сотрудничают: в 2021 году Meta* и Ray-Ban выпустили свои первые «умные» очки, а в 2023-м — их обновлённую версию. В июле 2024-го в EssilorLuxottica заявили, что за несколько месяцев продали новых устройств «больше, чем старых за два года» — но цифры не раскрывали.

*Meta, которой принадлежат Facebook, WhatsApp и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

Истории
История Luxottica: как сирота из Милана стал первым итальянцем на Уолл-Стрит и купил Ray-Ban

Luxottica — самый крупный производитель очков и линз в мире. Основателя компании — 85-летнего Леонардо Дель Веккьо —

Леонардо Дель Веккьо Luxottica

#новости #rayban

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6
6 комментариев
Невероятный Блондин

Хаха.
Он все таки думает что видеокамера в очках выстрелит и он получит процент как шэрхолдер.

1
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Giraffe

Конечно выстрелит, ноль сомнений

1
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Как Бизнес, Бро?

О! А я как раз рейбаны купил

1
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Виктор Якушкин

по этому вопросу с Morgan Stanley, никакой гарантии сделки пока нет.гарантий нет, только лишь слухи, но об этом уже трубят все новости

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Никита Мардюков

Еще нужно было в мировые новости засунуть

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Vadim Anjelov

возможно, что и купят эти 5 %, поживем-увидим

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