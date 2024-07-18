Meta* ведёт переговоры о покупке 5% в производителе очков Ray-Ban — СМИ

Но источники не уверены, состоится ли сделка. Сумму покупки они оценивают в примерно $5 млрд.Первой о возможных переговорах сообщила Financial Times. По её данным, Meta* сотрудничала по этому вопросу с Morgan Stanley, никакой гарантии сделки пока нет.Также о сделке сообщила The Wall Street Journal — по данным её источников, речь идёт о вероятной покупке 5% в EssilorLuxottica. Собеседники же Bloomberg говорят, что Meta* может купить от 3% до 5%. Стоимость доли СМИ оценивают в €4,5 млрд или около $5 млрд.Источники Bloomberg и WSJ также настаивают, что нет никакой гарантии, что сделка в итоге состоится. СМИ утверждают, что если покупка произойдёт, она поможет углубить партнёрство между компаниями.EssilorLuxottica — французская фирма, один из крупнейших в мире производителей очков. Ей принадлежит больше 150 брендов, среди них — Ray-Ban и Oakley. Также она владеет лицензиями на производство очков под брендами Jimmy Choo, Swarovski, Dolce & Gabbana и другими.Компании уже несколько лет сотрудничают: в 2021 году Meta* и Ray-Ban выпустили свои первые «умные» очки, а в 2023-м — их обновлённую версию. В июле 2024-го в EssilorLuxottica заявили, что за несколько месяцев продали новых устройств «больше, чем старых за два года» — но цифры не раскрывали.*Meta, которой принадлежат Facebook, WhatsApp и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.Истории06.01.2021История Luxottica: как сирота из Милана стал первым итальянцем на Уолл-Стрит и купил Ray-Ban Luxottica — самый крупный производитель очков и линз в мире. Основателя компании — 85-летнего Леонардо Дель Веккьо — #новости #rayban36 26876 комментариевНевероятный Блондин55мХаха.Он все таки думает что видеокамера в очках выстрелит и он получит процент как шэрхолдер.1СвернутьОтветитьGiraffe12мКонечно выстрелит, ноль сомнений1ОтветитьКак Бизнес, Бро?1чО! А я как раз рейбаны купил1ОтветитьВиктор Якушкин50мпо этому вопросу с Morgan Stanley, никакой гарантии сделки пока нет.гарантий нет, только лишь слухи, но об этом уже трубят все новостиСвернутьОтветитьНикита Мардюков47мЕще нужно было в мировые новости засунутьОтветитьVadim Anjelov37мвозможно, что и купят эти 5 %, поживем-увидимОтветить