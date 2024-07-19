День 877: за первые шесть месяцев 2024-го россияне купили более 1 млн планшетов на 23 млрд рублей

В первом полугодии число поездок из России в дальнее зарубежье выросло на 23% год к году, в ближнее (страны СНГ, Грузия и Абхазия) — на 4%, пишет Forbes со ссылкой на исследование «МТС Travel». Аналитики учитывали поездки от двух дней. Лидером по динамике спроса стал Китай — россияне ездили туда в три раза чаще, чем за тот же период годом ранее. На втором месте — Вьетнам (почти в два раза), на третьем — Маврикий (в два с половиной раза).