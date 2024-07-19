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Таня Боброва
Деньги

День 877: за первые шесть месяцев 2024-го россияне купили более 1 млн планшетов на 23 млрд рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «М.Видео-Эльдорадо»
Источник: «М.Видео-Эльдорадо»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 июля: доллар — 87,87 рубля (на 21 копейку меньше, чем 18 июля), евро — 96,10 (на 20 копеек меньше).

Citibank уведомил держателей депозитарных расписок пяти российских эмитентов, что 1 августа книги заявок на конвертацию их расписок в акции будут закрыты, узнали «Ведомости». После конвертировать расписки станет невозможно. Citibank — банк-депозитарий расписок «Лукойла», En+ Group, «Татнефти», «Ростелекома» и «Фосагро».

Контекст

Один из трёх крупнейших аэропортов московского авиаузла — «Домодедово» в январе-мае 2024 года сократил перевозки пассажиров год к году на 26% до 5,9 млн человек, пишут «Ведомости». В «Домодедово» говорят, что это эффект высокой базы. Опрошенные газетой эксперты связали это с сокращением числа рейсов базового перевозчика S7.

Продажи планшетов в России в первом полугодии выросли на 32% в денежном и на 29% в штучном выражении год к году, приводят «Ведомости» данные «М.Видео-Эльдорадо». Россияне купили 1,1 млн планшетов на 23 млрд рублей. В пятёрку брендов в штучном и денежном выражении вошли Huawei, Honor, Samsung, Apple и Xiaomi вместе c брендом Redmi, говорит ритейлер. По его данным, на повышение спроса повлияли новые модели зарубежных устройств, а также активный рост спроса на российские планшеты.

ЕС обновил санкционные правила в части критериев собственности и контроля над компаниями, заметил РБК. Уточнения направлены против организаций, чьи подсанкционные владельцы сознательно выводили их из-под ограничений, говорят опрошенные изданием эксперты.

В первом полугодии число поездок из России в дальнее зарубежье выросло на 23% год к году, в ближнее (страны СНГ, Грузия и Абхазия) — на 4%, пишет Forbes со ссылкой на исследование «МТС Travel». Аналитики учитывали поездки от двух дней. Лидером по динамике спроса стал Китай — россияне ездили туда в три раза чаще, чем за тот же период годом ранее. На втором месте — Вьетнам (почти в два раза), на третьем — Маврикий (в два с половиной раза).

Новости предыдущего дня, 18 июля — здесь.

#новости

1
26
26 комментариев
KermitFrog

Редко вижу чтобы у людей были планшеты, так же ни у одного моего знакомого их нет, поэтому такой спрос я могу объяснить только тем, что какие-то компании закупались для работы и все

4
1
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Darth Swordman

Так вы и не должны их видеть. Это не смартфон, который таскают с собой, а рабочее либо домашнее устройство. Дома, особенно при наличии семьи, так вообще незаменимая вещь: читалка, смотрелка и не только. Я свой даже в роли беспроводного экрана для Xbox Series использую, когда ТВ занят.

5
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Vilent

Большое удобное устройство для потребление контента и для разных операций где смартфон мелковат, а комп лень включать.
Плюс в поездках это почти ноут с которого можно подключаться на рабочий комп по удаленке.

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Po...

"активный рост спроса на российские планшеты"
Чего-чего? А это какие?

2
1
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Слегка Придурковатый

Опередившие своё время устройства на Болгенос с нескучными обоями, конечно.

6
1
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Вадим Д.

Представители несуществующего класса выдуманных сказочных девайсов.
Там же и сапоги-скороходы, ковёр-самолёт и скатерть-самобранка.

2
1
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Вадим Д.

Ну правильно, в ближнем зарубежье всё то же, что у нас, так что не очень туда хочется.

3
1
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