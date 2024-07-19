День 877: за первые шесть месяцев 2024-го россияне купили более 1 млн планшетов на 23 млрд рублей

Продажи планшетов в России в первом полугодии выросли на 32% в денежном и на 29% в штучном выражении год к году, приводят «Ведомости» данные «М.Видео-Эльдорадо». Россияне купили 1,1 млн планшетов на 23 млрд рублей. В пятёрку брендов в штучном и денежном выражении вошли Huawei, Honor, Samsung, Apple и Xiaomi вместе c брендом Redmi, говорит ритейлер. По его данным, на повышение спроса повлияли новые модели зарубежных устройств, а также активный рост спроса на российские планшеты.
Редко вижу чтобы у людей были планшеты, так же ни у одного моего знакомого их нет, поэтому такой спрос я могу объяснить только тем, что какие-то компании закупались для работы и все
Так вы и не должны их видеть. Это не смартфон, который таскают с собой, а рабочее либо домашнее устройство. Дома, особенно при наличии семьи, так вообще незаменимая вещь: читалка, смотрелка и не только. Я свой даже в роли беспроводного экрана для Xbox Series использую, когда ТВ занят.
Большое удобное устройство для потребление контента и для разных операций где смартфон мелковат, а комп лень включать.
Плюс в поездках это почти ноут с которого можно подключаться на рабочий комп по удаленке.
"активный рост спроса на российские планшеты"
Чего-чего? А это какие?
Опередившие своё время устройства на Болгенос с нескучными обоями, конечно.
Представители несуществующего класса выдуманных сказочных девайсов.
Там же и сапоги-скороходы, ковёр-самолёт и скатерть-самобранка.
Ну правильно, в ближнем зарубежье всё то же, что у нас, так что не очень туда хочется.