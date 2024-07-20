День 878: большинство аналитиков прогнозируют повышение ключевой ставки до 17-18% на заседании ЦБ 26 июля

На заседании 26 июля 2024 года ЦБ повысит ключевую ставку до 17-18%, прогнозируют большинство опрошенных «РБК Инвестициями» аналитиков. По их мнению, предпосылками для этого служит рост инфляции, высокая потребительская активность и низкий уровень безработицы. В пессимистичном сценарии до конца 2024-го ставка может вырасти до 20%, говорят эксперты.
Путин предложил Ирану рекордные объемы российского газа со скидкой 75%
Иран будет закупать у «Газпрома» 300 млн кубометров газа в день, которые обойдутся стране в $10-12 млрд в год. Как отмечают аналитики, цена составит около $100 за тысячу кубометров, что станет самым низким уровнем среди всех клиентов «Газпрома» в Дальнем Зарубежье.
По сравнению с Европой и Турцией — все ещё главными экспортными рынками «Газпрома» — скидка составит 75%: там российский газ продается в среднем по $400 за тысячу кубов. Даже для других «дружественных» стран цена гораздо выше — например, Китай закупает газ в среднем по $260
Какой позор
А может не надо смешивать экономику и политику? 👁👄👁
из-за высокой рыночной ставки на программу тратится «очень большие деньги из бюджета»Очень большие деньги тратятся из карманов людей на жильё благодаря этому дичайшему разгону.
Ахахаха, они хоть вкурсе сколько денег на войну тратятся? )
Конечно повысят. В Турции и Аргентине по 50% и ничего, живут. 💁
Чем россияне хуже турков или аргентинов? 🤔
Конечно хотелось бы лежать на печи, как Емеля, и ничего не делать. Но тогда бы у вас была менее насыщенная жизнь. Высокая ключевая ставка подстегнёт вас встать с дивана и начать что-то делать. Так что во всём надо искать позитив. 😊🤗💕
Подстегнет что делать? Встать с дивана и побежать подписывать контракт на войну?