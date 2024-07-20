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Артур Томилко
Деньги

День 878: большинство аналитиков прогнозируют повышение ключевой ставки до 17-18% на заседании ЦБ 26 июля

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК
Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 июля: доллар — 88,02 рубля (на 15 копеек больше, чем 19 июля), евро — 96,03 (на 7 копеек меньше).

Чистая прибыль российского банковского сектора в первой половине 2024 года составила 1,82 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Однако второе полугодие может быть непростым — доходы банков будут сокращаться на фоне снижения темпов кредитования и усиления борьбы за клиентов и сотрудников.

Кто и как адаптируется

Власти могут пересмотреть условия семейной ипотеки осенью 2024 года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, из-за высокой рыночной ставки на программу тратится «очень большие деньги из бюджета». О продлении льготной семейной ипотеки по ставке 6% годовых Минфин объявил в начале июля 2024 года.

Контекст

На заседании 26 июля 2024 года ЦБ повысит ключевую ставку до 17-18%, прогнозируют большинство опрошенных «РБК Инвестициями» аналитиков. По их мнению, предпосылками для этого служит рост инфляции, высокая потребительская активность и низкий уровень безработицы. В пессимистичном сценарии до конца 2024-го ставка может вырасти до 20%, говорят эксперты.

Новости предыдущего дня, 19 июля — здесь.

#новости

17
17 комментариев
Андрей

Путин предложил Ирану рекордные объемы российского газа со скидкой 75%

Иран будет закупать у «Газпрома» 300 млн кубометров газа в день, которые обойдутся стране в $10-12 млрд в год. Как отмечают аналитики, цена составит около $100 за тысячу кубометров, что станет самым низким уровнем среди всех клиентов «Газпрома» в Дальнем Зарубежье.

По сравнению с Европой и Турцией — все ещё главными экспортными рынками «Газпрома» — скидка составит 75%: там российский газ продается в среднем по $400 за тысячу кубов. Даже для других «дружественных» стран цена гораздо выше — например, Китай закупает газ в среднем по $260

8
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местный житель

Какой позор

6
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Запопу Кусь

А может не надо смешивать экономику и политику? 👁👄👁

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Вадим Д.

из-за высокой рыночной ставки на программу тратится «очень большие деньги из бюджета»Очень большие деньги тратятся из карманов людей на жильё благодаря этому дичайшему разгону.

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Flame Host

Ахахаха, они хоть вкурсе сколько денег на войну тратятся? )

1
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Запопу Кусь

Конечно повысят. В Турции и Аргентине по 50% и ничего, живут. 💁

Чем россияне хуже турков или аргентинов? 🤔

Конечно хотелось бы лежать на печи, как Емеля, и ничего не делать. Но тогда бы у вас была менее насыщенная жизнь. Высокая ключевая ставка подстегнёт вас встать с дивана и начать что-то делать. Так что во всём надо искать позитив. 😊🤗💕

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Flame Host

Подстегнет что делать? Встать с дивана и побежать подписывать контракт на войну?

1
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