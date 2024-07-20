День 878: большинство аналитиков прогнозируют повышение ключевой ставки до 17-18% на заседании ЦБ 26 июля

На заседании 26 июля 2024 года ЦБ повысит ключевую ставку до 17-18%, прогнозируют большинство опрошенных «РБК Инвестициями» аналитиков. По их мнению, предпосылками для этого служит рост инфляции, высокая потребительская активность и низкий уровень безработицы. В пессимистичном сценарии до конца 2024-го ставка может вырасти до 20%, говорят эксперты.