Карты UnionPay «Россельхозбанка» продолжают работать за границей — расчёты по ним должны были приостановить с 19 июля 2024 года

Но в РСХБ посоветовали клиентам за рубежом всё равно снять наличные. Карты китайской платёжной системы UnionPay, выпущенные «Россельхозбанком» продолжают работать за границей, пишет Frank Media со ссылкой на нескольких владельцев. Транзакции по ним проходят в том числе в Италии, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме, Таиланде и Китае.В пресс-службе РСХБ сообщили, что «на текущий момент расчёты за рубежом осуществляются и транзакции по UnionPay продолжают проходить в разных странах». При этом в банке отметили, что перебои в работе карт «возможны» и посоветовали клиентам за рубежом в кратчайшие сроки произвести необходимые покупки и снять наличные.О возможных проблемах с картами UnionPay РСХБ 16 июля 2024 года написал Telegram-канал «Дайджест». По его данным, персональные менеджеры рассылают клиентам сообщения о прекращении обслуживания карт UnionPay за границей с 17 июля.17 июля «Россельхозбанк» официально объявил, что с 19 июля расчёты по его картам платёжной системы UnionPay за рубежом будут приостановлены.Спрос на карты китайской платёжной системы UnionPay в России вырос после уходаиз страны Visa и Mastercard. Кроме РСХБ их выпускают «Газпромбанк», «Азиатско-тихоокеанский банк» и «Примсоцбанк», напоминает Frank Media.#новости #unionpay #россельхозбанк
Понял. Достал из мусорного ведра карту РСХБ.
можешь обратно засунуть, думаю это ненадолго
Она частично работает сейчас, во многих местах перестала уже
Гои прогреты, счета в Газпромбанке открыли, теперь можно и возвращаться все как было
Помнится ещё в нулевых писатель Пелевин в одном из своих произведений очень точно охарактеризовал все эти поцреотические аббревиатуры ( эрсэхэбэ, капэрэфэ и т.д. ) назвав их "шизолексикой". ) и здесь я с ним полностью соглашусь.
вообще не трогают названия, главное чтобы функционал был жизнеспособный
Про USA, FBI, CIA ничего не говорил?