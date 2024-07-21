День 879: объём выдачи автокредитов за год вырос на 72,3%, до 217,9 млрд рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Фото ТАСС Курсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 21 июля: доллар — 88,02 рубля (на 15 копеек больше, чем 19 июля), евро — 96,03 (на 7 копеек меньше).МКБ подал иск к Euroclear на 11,448 млрд рублей «для разблокировки замороженных», сообщили в банке. В качестве третьего лица в деле указан Национальный расчётный депозитарий. КонтекстОбъём выдачи автокредитов в России в июне 2024-го вырос на 72,3% году к году и достиг 217,9 млрд рублей, следует из данных Национального рейтингового агентства. Средние ставки на новые машины составили около 16–17% годовых.Около 14% россиян продолжают обращаться в турфирмы при планировании путешествий, говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения Роскачеств. Большинство (65%) используют сервисы бронирования гостиниц, 25% — сайты по подбору туров.Новости предыдущего дня, 20 июля — здесь.#новости
а говорят, что денег нет..
нет не только денег, мозгов ещё нет, при двух этих условиях пазл складывается
Сумасшедшие… брать квартиру или тачку под такие проценты.. этож какая потребность нужна, чтобы взять..
По сути покупаешь доллары.
Фиксируешь курс рубля.
Сегодня купил, через 3-10 лет продашь в 2 раза дороже (не надо только рассказывать, что это будут другие деньги и новую машину не купишь уже за них) конечно будут, в этом и смысл).
Доход то рублевый, защита от девальвации какая никакая.
Только еще и автомобилем пользуешься. Считай бесплатно.
А на китайцев вообще вроде есть сейчас льготные кредиты.
С квартирами тоже не все так однозначно: рефинансирование, возможная девальвация рубля, важен срок кредита и так далее.
Вполне можно сделать +- переплату равной цене дорогой (!) аренды. И в этом есть смысл, так как найти нормальную квартиру в аренду нереально, сплошное дерьмо, дизайн интерьера, техника, диваны, всё для не требовательного клиента. Либо очень дорого.
И вот тут уже может быть актуальным своя нормальная квартира. Ну либо дорогая аренда, ближе к элитке, что +- равно стоимости переплаты за кредит будет. Кто что хочет.
И не ясно что с ценами будет, копить не копить.
Но тут да, сроки важны как минимум, просто психологически даже переплата большой может быть.
Свежо предание - но верится с трудом... (с)
А свежо ли - вот в чём вопрос.... впрочем откровенной тухлятиной ныне говорят западает из всех щелей....
От кремля - до самых до окраин... )
колхозники и трактористы заканчиваются
Подмосковье стало регионом, где предусмотрена самая высокая выплата за вступление в ряды российской армии. Единовременная выплата тем, кто решил заключить контракт о прохождении службы в Подмосковье, увеличилась до 1,7 миллионов рублей: 1 300 000 рублей — спецвыплата, 200 000 рублей — региональная, 195 000 рублей — федеральная. Сейчас идёт набор в 1-ю гвардейскую танковую армию.
https://korolev.ru/budushhim-bojczam-svo-uvelichili-vyplatu-do-17-mln-rublej/