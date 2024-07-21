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Артур Томилко
Деньги

День 879: объём выдачи автокредитов за год вырос на 72,3%, до 217,9 млрд рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС 
Фото ТАСС 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 июля: доллар — 88,02 рубля (на 15 копеек больше, чем 19 июля), евро — 96,03 (на 7 копеек меньше).

МКБ подал иск к Euroclear на 11,448 млрд рублей «для разблокировки замороженных», сообщили в банке. В качестве третьего лица в деле указан Национальный расчётный депозитарий.

Контекст

Объём выдачи автокредитов в России в июне 2024-го вырос на 72,3% году к году и достиг 217,9 млрд рублей, следует из данных Национального рейтингового агентства. Средние ставки на новые машины составили около 16–17% годовых.

Около 14% россиян продолжают обращаться в турфирмы при планировании путешествий, говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения Роскачеств. Большинство (65%) используют сервисы бронирования гостиниц, 25% — сайты по подбору туров.

Новости предыдущего дня, 20 июля — здесь.

#новости

21
21 комментарий
anri

а говорят, что денег нет..

1
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Gedevan

нет не только денег, мозгов ещё нет, при двух этих условиях пазл складывается

2
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Любознательный

Сумасшедшие… брать квартиру или тачку под такие проценты.. этож какая потребность нужна, чтобы взять..

1
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Ware Wow

По сути покупаешь доллары.
Фиксируешь курс рубля.
Сегодня купил, через 3-10 лет продашь в 2 раза дороже (не надо только рассказывать, что это будут другие деньги и новую машину не купишь уже за них) конечно будут, в этом и смысл).

Доход то рублевый, защита от девальвации какая никакая.
Только еще и автомобилем пользуешься. Считай бесплатно.
А на китайцев вообще вроде есть сейчас льготные кредиты.

1
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Ware Wow

С квартирами тоже не все так однозначно: рефинансирование, возможная девальвация рубля, важен срок кредита и так далее.

Вполне можно сделать +- переплату равной цене дорогой (!) аренды. И в этом есть смысл, так как найти нормальную квартиру в аренду нереально, сплошное дерьмо, дизайн интерьера, техника, диваны, всё для не требовательного клиента. Либо очень дорого.

И вот тут уже может быть актуальным своя нормальная квартира. Ну либо дорогая аренда, ближе к элитке, что +- равно стоимости переплаты за кредит будет. Кто что хочет.

И не ясно что с ценами будет, копить не копить.
Но тут да, сроки важны как минимум, просто психологически даже переплата большой может быть.

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Adi

Свежо предание - но верится с трудом... (с)
А свежо ли - вот в чём вопрос.... впрочем откровенной тухлятиной ныне говорят западает из всех щелей....
От кремля - до самых до окраин... )

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Вячеслав Романович

колхозники и трактористы заканчиваются
Подмосковье стало регионом, где предусмотрена самая высокая выплата за вступление в ряды российской армии. Единовременная выплата тем, кто решил заключить контракт о прохождении службы в Подмосковье, увеличилась до 1,7 миллионов рублей: 1 300 000 рублей — спецвыплата, 200 000 рублей — региональная, 195 000 рублей — федеральная. Сейчас идёт набор в 1-ю гвардейскую танковую армию.
https://korolev.ru/budushhim-bojczam-svo-uvelichili-vyplatu-do-17-mln-rublej/

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