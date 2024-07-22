День 880: абоненты спутникового ТВ от МТС жалуются на отсутствие трансляции каналов от ВГТРК, аналитики ждут повышения ставки ЦБ

Количество вагонов на сети РЖД мешает нормальной работе, считают в компании. По её данным, размер парка на 220 тысяч единиц превышает «предельно допустимый», а к 2030 году профицит увеличится до 310 тысяч. РЖД предлагают ужесточить правила движения порожних вагонов, а также повысить плату за нахождение вагонов на путях общего пользования. Участники рынка, напротив, указывают на дефицит вагонов и считают преждевременными изменения правил перевозок до формирования баланса парка до 2035 года.