День 880: абоненты спутникового ТВ от МТС жалуются на отсутствие трансляции каналов от ВГТРК, аналитики ждут повышения ставки ЦБ

Количество вагонов на сети РЖД мешает нормальной работе, считают в компании. По её данным, размер парка на 220 тысяч единиц превышает «предельно допустимый», а к 2030 году профицит увеличится до 310 тысяч. РЖД предлагают ужесточить правила движения порожних вагонов, а также повысить плату за нахождение вагонов на путях общего пользования. Участники рынка, напротив, указывают на дефицит вагонов и считают преждевременными изменения правил перевозок до формирования баланса парка до 2035 года.
абоненты спутникового ТВ от МТС жалуются на отсутствие трансляции каналов от ВГТРКДоводилось пользоваться "Триколором".
Если бы оттуда выпилили каналы от ВГТРК писала бы не жалобы, а благодарности 😀
Но увы. Зато при обращении в ТП узнала, что "диаметр тарелки выверен в Сколково и является идельным". Речь, если что, про штатное блюдце из штатного набора
диаметр тарелки выверен в Сколково и является идельнымА про форму не спрашивали, форма тоже является идеальной?
У них, наверное, есть свой зал с эталонными единицами, в котором находится эталонная тарелка триколора)
Вот уж действительно большая потеря отсутствие каналов вгтрк.😂 Никогда не думал что такое скажу, но это очевидный плюс для подключения к мтс.
Россия Культура? Под передачи на этом канале либо детей крестить, либо уходить в спячку, другого не дано!
"Некоторые абоненты спутникового телевидения от МТС обратились к властям с жалобами на отсутствие трансляции каналов ВГТРК"- без дозы пропаганды абстяга, ломки?
В России планируется организовать производство отечественных корпусов и кристаллов, необходимых для светодиодов, рассказали «Ведомостям» в Минпромторге.Эх, как много еще всякого не производимого в России, для чего можно вечно планировать организовать производство...