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Евгения Евсеева
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День 880: абоненты спутникового ТВ от МТС жалуются на отсутствие трансляции каналов от ВГТРК, аналитики ждут повышения ставки ЦБ

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День 880: абоненты спутникового ТВ от МТС жалуются на отсутствие трансляции каналов от ВГТРК, аналитики ждут повышения ставки ЦБ

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 июля: доллар — 88,02 рубля (на 15 копеек больше, чем 19 июля), евро — 96,03 (на 7 копеек меньше).

Кто и как адаптируется

В России планируется организовать производство отечественных корпусов и кристаллов, необходимых для светодиодов, рассказали «Ведомостям» в Минпромторге. Сейчас этот проект проходит согласование с советом по развитию электронной промышленности в министерстве, детали неизвестны.

За первую половину 2024 года госзакупки новых и подержанных легковых и легких коммерческих автомобилей российского производства показали существенный рост. Это следует из данных публичной части госзакупок, их для «Ведомостей» собрала поисково-аналитическая система «Тендерплан». Сейчас нет весомых аргументов для обоснования закупок иностранных машин, поэтому налицо растущий тренд импортозамещения в этой отрасли, говорят в компании.

Производитель стройматериалов «Технониколь» Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова продал французской Soprema производственные мощности в Италии и странах Балтии.

В России планируют построить первый завод по производству преформ, из которых делают сырье для оптоволоконных кабелей — для этого отечественный производитель оптоволокна «Оптиковолоконные системы» 10 июля 2024 года учредил дочернюю структуру ООО «ОВС Кварц». Объем вложений в предприятие оценивается в 10–20 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Какие есть проблемы и трудности

Некоторые абоненты спутникового телевидения от МТС обратились к властям с жалобами на отсутствие трансляции каналов ВГТРК — Россия 1», «Россия 24» и «Россия Культура». В МТС объясняют проблемы с вещанием телеканалов холдинга отключением на зарубежном спутнике одного из арендованных сегментов транспондера (ретранслятора).

Контекст

За неделю до заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке её повышение в своих базовых сценариях закладывают все опрошенные Forbes эксперты. Большинство экономистов склоняются к тому, что ЦБ не дойдет до «экстремальных» 20%, ограничившись повышением на 1-2 п.п. Повышения с 16% до 18% ждут и опрошенные РБК аналитики банков и инвестиционных компаний.

Отключения электроэнергии на юге России привели к кратному росту спроса на оборудование для резервного энергоснабжения. По данным поставщиков, магазины и гостиницы заказывают дизель-генераторы, солнечные панели и литиевые аккумуляторы. Но поставка и монтаж могут занять больше недели, а часть оборудования стала дефицитной из-за проблем с импортом из Китая.

Количество вагонов на сети РЖД мешает нормальной работе, считают в компании. По её данным, размер парка на 220 тысяч единиц превышает «предельно допустимый», а к 2030 году профицит увеличится до 310 тысяч. РЖД предлагают ужесточить правила движения порожних вагонов, а также повысить плату за нахождение вагонов на путях общего пользования. Участники рынка, напротив, указывают на дефицит вагонов и считают преждевременными изменения правил перевозок до формирования баланса парка до 2035 года.

Новости предыдущего дня, 21 июля — здесь.

#новости

1
24
24 комментария
Aina Timo

абоненты спутникового ТВ от МТС жалуются на отсутствие трансляции каналов от ВГТРКДоводилось пользоваться "Триколором".
Если бы оттуда выпилили каналы от ВГТРК писала бы не жалобы, а благодарности 😀
Но увы. Зато при обращении в ТП узнала, что "диаметр тарелки выверен в Сколково и является идельным". Речь, если что, про штатное блюдце из штатного набора

5
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Alex Nosov

диаметр тарелки выверен в Сколково и является идельнымА про форму не спрашивали, форма тоже является идеальной?
У них, наверное, есть свой зал с эталонными единицами, в котором находится эталонная тарелка триколора)

1
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Redmug Redmug

Вот уж действительно большая потеря отсутствие каналов вгтрк.😂 Никогда не думал что такое скажу, но это очевидный плюс для подключения к мтс.

5
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Дмитрий Затокин

Россия Культура? Под передачи на этом канале либо детей крестить, либо уходить в спячку, другого не дано!

4
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Alexandr

"Некоторые абоненты спутникового телевидения от МТС обратились к властям с жалобами на отсутствие трансляции каналов ВГТРК"- без дозы пропаганды абстяга, ломки?

4
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Иван Иванов
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Alex Nosov

В России планируется организовать производство отечественных корпусов и кристаллов, необходимых для светодиодов, рассказали «Ведомостям» в Минпромторге.Эх, как много еще всякого не производимого в России, для чего можно вечно планировать организовать производство...

3
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