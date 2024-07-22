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Таня Боброва
Деньги

Путин подписал закон о социальных вкладах и счетах для людей с невысокими доходами

Он вступит в силу с 1 июля 2025 года.

  • Президент России Владимир Путин подписал закон о социальном банковском счёте и социальном банковском вкладе. Госдума приняла его сразу во втором и третьем чтении в начале июля 2024-го.
  • Согласно документу, открыть такой вклад или счёт могут только люди с низким уровнем дохода, которые получают соцподдержку.
  • Гражданин может открыть только один соцвклад и внести на него не более 50 тысяч рублей, валюту хранить нельзя. Ставка равняется максимальной ставке по вкладам для физлиц сроком до года включительно в конкретном банке.
  • Снимать деньги и пополнять вклад можно в любое время, комиссии не будет, ставка не изменится. Срок вклада — год с возможностью продления на такой же срок, если вкладчик продолжит получать соцподдержку.
  • Социальный банковский счёт можно открыть тоже только один. Но иметь одновременно социальный счёт и социальный вклад можно. Банк не сможет брать комиссию за денежные переводы на сумму до 20 тысяч рублей в месяц, открытие и обслуживание счёта.
  • Проценты начисляются ежедневно: на остаток до 50 тысяч рублей — по ставке не менее одной второй ключевой ставки ЦБ, свыше этой суммы — по ставке, установленной в договоре.
  • Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года — для системно значимых банков (среди них «Сбер», ВТБ, «Т-Банк», «Альфа-банк» и другие). Для остальных — с 1 января 2027 года.

#новости #банки

6
83
83 комментария
Я сказал свое имя машине

Хуета какая-то же

37
Ответить
Сергей И

В одном предложении президент и социальный, основной массе этого хватит

11
Ответить
Андрей

Это для родственников наемников. Чтобы они перестали тратить как ненормальные

1
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Серик

Именно

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Алоха

бедные деньги в банках не держут, на еду, комуналку, одежду по минимуму

10
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Владимир Мананников

Откуда им знать , они живут в параллельной Вселенной , ничего не слышу , ничего не вижу , ничего не знаю

2
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Антон Кузьмин

Бедные берут микрозаймы, соцзайм так сказать. Там тоже ежедневное начисление процентов)

1
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