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Евгения Евсеева
Деньги

День 881: банк Intesa заблокировал операции российской дочки производителя оборудования для маркировки Antares Vision

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 881: банк Intesa заблокировал операции российской дочки производителя оборудования для маркировки Antares Vision

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 июля: доллар — 87,78 рубля (на 24 копейки меньше, чем 22 июля), евро — 95,75 рубля (на 28 копеек меньше).

ВТБ и «МТС-банк» поднимут ставки по вкладам в преддверии заседания ЦБ, на котором тот, как ожидается, впервые за семь месяцев ужесточит политику. Решение регулятора может стать «отправной точкой нового этапа роста ставок», ожидают в ВТБ.

У Мосбиржи сменился клиринговый банк для расчётов в китайских юанях. Место «Бэнк оф Чайна», который отстранился от операций с санкционными банками, занял «АйСиБиСи банк», узнал «Коммерсантъ».

Кто и как адаптируется

Арбитражный суд Ставропольского края отменил обеспечительные меры против компании «Кэн-пак» – российской торговой «дочки» польского производителя алюминиевых банок Canpack. Ходатайство об этом подала другая структура зарубежного холдинга в России – ООО «Кэн-пак завод упаковки».

Какие есть проблемы и трудности

Первый транш из доходов от замороженных российских активов в размере €1,4 млрд перечислят Еврокомисии в первую неделю августа, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

МВД в новой стратегии противодействия экстремизму предложило создать базу данных лиц, «выехавших из страны для участия в экстремистских организациях».

Российское подразделение банка Intesa Sanpaolo заблокировало расчёты компании «Антарес Вижн Рус», российской «дочки» Antares Vision, итальянского производителя оборудования для маркировки товаров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма компании в ЦБ.

Контекст

Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) планирует провести выкуп акций, которые остаются на руках у инвесторов после продажи российского бизнеса «Яндекса». Компания может заплатить $10,5 за акцию, однако окончательное решение о выкупе и его цене будет приниматься 15 августа 2024 года. Что нужно учитывать инвестору — разбирался Forbes.

В России выросло число компаний, чьи данные впервые утекли в сеть. В первой половине 2024 года таких организаций стало 150, тогда как годом ранее их было 119. Большая часть данных актуальна на текущий год, что говорит о росте числа новых киберинцидентов, пишет «Коммерсантъ».

«Коммерсантъ» на основе опубликованной ЦБ отчётности кредитных организаций за июнь 2024 года подсчитал, за счёт кого снизилась общая прибыль банков — в лидерах по размеру чистого убытка «Росбанк» (9,2 млрд рублей), «Юникредит-банк» (4,2 млрд рублей), «Экспобанк» (2 млрд рублей) и «ХКФ-банк» (1,36 млрд рублей).

Новости предыдущего дня, 22 июля — здесь.

#новости

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37
37 комментариев
Укладчик стекловаты

ЦБ, на котором тот, как ожидается, впервые за семь месяцев ужесточит политикуСтранно, ставку хотят поднять. Но ведь боты ежедневно уверяют нас, экономиках растет. Стало только лучше. Может в ЦБ просто не в курсе?

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Ответить
Слегка Придурковатый

Просто население настолько богато, что можно поднимать ставку хоть до 88,14%.

6
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Hox

Стало только лучше.Лучше стало не только лишь всем, к сожалению...

3
1
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Александр Привалов

Просто ЦБ хочет взять побольше разгон, вот и всё.

3
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Мать Тереза

А ты знаешь, для чего поднимают ставку? Или снова просто дрищешь в лужу?

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Отрицательный Веган

В России выросло число компаний, чьи данные впервые утекли в сеть. В первой половине 2024 года таких организаций стало 150, тогда как годом ранее их было 119.Сливают побыстрее, пока оборотные штрафы не ввели.

3
1
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Алексей Свистунов

Ну, может быть, в этом есть какой-то смысл - потом, если что, можно сказать - так это всплыли данные того, старого слива, а больше ничего никуда не утекало :-)

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