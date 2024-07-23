День 881: банк Intesa заблокировал операции российской дочки производителя оборудования для маркировки Antares Vision

Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) планирует провести выкуп акций, которые остаются на руках у инвесторов после продажи российского бизнеса «Яндекса». Компания может заплатить $10,5 за акцию, однако окончательное решение о выкупе и его цене будет приниматься 15 августа 2024 года. Что нужно учитывать инвестору — разбирался Forbes.