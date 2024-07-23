День 881: банк Intesa заблокировал операции российской дочки производителя оборудования для маркировки Antares Vision

«Коммерсантъ» на основе опубликованной ЦБ отчётности кредитных организаций за июнь 2024 года подсчитал, за счёт кого снизилась общая прибыль банков — в лидерах по размеру чистого убытка «Росбанк» (9,2 млрд рублей), «Юникредит-банк» (4,2 млрд рублей), «Экспобанк» (2 млрд рублей) и «ХКФ-банк» (1,36 млрд рублей).
ЦБ, на котором тот, как ожидается, впервые за семь месяцев ужесточит политикуСтранно, ставку хотят поднять. Но ведь боты ежедневно уверяют нас, экономиках растет. Стало только лучше. Может в ЦБ просто не в курсе?
Просто население настолько богато, что можно поднимать ставку хоть до 88,14%.
Стало только лучше.Лучше стало не только лишь всем, к сожалению...
Просто ЦБ хочет взять побольше разгон, вот и всё.
А ты знаешь, для чего поднимают ставку? Или снова просто дрищешь в лужу?
В России выросло число компаний, чьи данные впервые утекли в сеть. В первой половине 2024 года таких организаций стало 150, тогда как годом ранее их было 119.Сливают побыстрее, пока оборотные штрафы не ввели.
Ну, может быть, в этом есть какой-то смысл - потом, если что, можно сказать - так это всплыли данные того, старого слива, а больше ничего никуда не утекало :-)