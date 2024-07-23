CNBC: стартап Wiz отказался от сделки с Google на $23 млрд — вместо продажи компания проведёт IPO

Покупка могла стать крупнейшей для Google. Wiz отказалась от продажи Google за $23 млрд, пишет CNBC со ссылкой на внутреннюю записку сотрудникам, которую написал её сооснователь Ассаф Раппапорт.Источник CNBC пояснил, что решение отказаться от сделки связано как с антимонопольным законодательством, так и опасениями инвесторов.По словам Раппапорта, Wiz состредоточится на двух целях — проведение IPO и достижение ежегодной выручки в $1 млрд. К обеим компания стремилась и до того, как стало известно о предполагаемой сделке с Google.Основанная в 2020 году Wiz занимается кибербезопасностью облачных сервисов. В середине июля 2024 года СМИ сообщили о переговорах о покупке компании за $23 млрд. Сделка должна была стать самой крупной для Alphabet, материнской компании Google.По данным PitchBook, стартап привлёк за всё время около $2 млрд. В ходе раунда на $1 млрд, о котором компания объявила в мае 2024 года, инвесторы оценили Wiz в $12 млрд. Среди клиентов стартапа — Salesforce, Mars и BMW.#новости #wiz #google
Накрутка оценки перед ipo ?
Ну конечно, других вариантов и быть не может, только зачем это все так очевидно делать)
Отказаться от 23 млрд чтобы достичь выручки в 1 млрд?) Странные конечно люди эти ваши it-шники
думаю что у них там все продумано и не все так просто как нам предоставляют
Мы вообще ёбнутые
Wiz разрабатывает инструменты для защиты корпоративных облачных инфраструктур, создавая слой нормализации между различными облачными средами, что позволяет компаниям эффективно выявлять и устранять критические риски.
Программное обеспечение использует простой интерфейс для сканирования всего в облаке, проверяя сетевые настройки, разрешения на доступ и конфигурации на наличие потенциальных проблем. Оно также проверяет приложения и программное обеспечение на наличие уязвимостей. Затем платформа объединяет всю эту информацию и дает четкое представление о наиболее важных рисках в облаке, учитывая множество различных факторов риска и их взаимосвязь друг с другом.
Всё описание стартапа как лапша для ушей
Лапша для ушей инвесторов