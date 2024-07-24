День 882: российские компании начали тестировать закупку вина из Бразилии и Индии, ЕС рассматривает варианты более долгой заморозки активов ЦБ

Средняя стоимость полёта по России в салоне самолета эконом-класса в расчёте на 1000 км пути по итогам первой половины 2024 года составила 7363 рублей, следует из данных Росстата, которые проанализировали «Ведомости». Это на 17% больше в сравнении с показателем за аналогичный период 2023 года. Всего с января по июнь 2024-го перелёты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%.