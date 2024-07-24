День 882: российские компании начали тестировать закупку вина из Бразилии и Индии, ЕС рассматривает варианты более долгой заморозки активов ЦБ

На внебиржевом рынке акций с центральным контрагентом совершили сделки уже более 36 тысяч частных инвесторов, сообщил «Ведомостям» представитель Мосбиржи. Общий объём операций с момента запуска сервиса в апреле 2023 года превысил 114 млрд руб. В середине апреля 2024-го сумма составляла 83 млрд рублей, то есть рост рынка за 3,5 месяца составил 37,4%.
Из всего перечисленного только сербское и индийское ви́на вызывают вопросы.
Индусы из чего его гонят? Из дорожной пыли и вод Ганга?
И чем выше по течению взята вода, тем элитнее вино...
А чо с сербами не так? Вина у них своеобразные, но честно-автохтонные.
перелёты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%Ну вот же — рост благосостояния налицо!
Скептики, скукожьтесь, РФ во как развивается.
Новость кто-то неграмотный писал, не патриот. Расстрелять и отпорицать! Правильно будет, а главное скрепно и патриотично:
"Россияне стали тратить на перелеты по РФ в среднем на 31% больше" и в следующем абзаце рассказать как похорошел внутренний туризм под санкциями.
Но Медведеву все равно будут везти из Италии
ИТ-компании смогут воспользоваться пониженной ставкой по налогу на прибыль в размере 5% только в отношении прибыли, полученной с продаж отечественного софтаГород засыпает и ИТ компании превращаются в чеченские ИП...