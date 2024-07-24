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Евгения Евсеева
Деньги

День 882: российские компании начали тестировать закупку вина из Бразилии и Индии, ЕС рассматривает варианты более долгой заморозки активов ЦБ

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 июля: доллар — 87,29 рубля (на 49 копеек меньше, чем 23 июля), евро — 95,45 рубля (на 30 копеек меньше).

На внебиржевом рынке акций с центральным контрагентом совершили сделки уже более 36 тысяч частных инвесторов, сообщил «Ведомостям» представитель Мосбиржи. Общий объём операций с момента запуска сервиса в апреле 2023 года превысил 114 млрд руб. В середине апреля 2024-го сумма составляла 83 млрд рублей, то есть рост рынка за 3,5 месяца составил 37,4%.

Кто и как адаптируется

«Фора-банк» открыл представительство в Армении. Сейчас только десять российских банков имеют представительства за границей, среди них «Сбер», «Россельзозбанк», ПСБ и другие. Всего в реестре представительских офисов российских банков за рубежом сейчас числятся 17 организаций — но у некоторых банков несколько офисов.

Из-за высоких ввозных пошлин на вино из «недружественных» стран и ожидания их повышения уже в августе 2024 года российские импортёры рассматривают альтернативные рынки для закупок. Компании уже начали тестировать импорт из Бразилии, Индии и изучают возможности обратиться к китайским, сербским, тунисским и алжирским виноделам.

Какие есть проблемы и трудности

ЕС представил своим государствам-членам два варианта заморозки активов российского ЦБ на более длительный период времени, пишет Bloomberg. Первый — бессрочная заморозка, которая будет пересматриваться через регулярные промежутки времени, второй — продление ограничений до 18, 24 или 36 месяцев. Сейчас санкции ЕС нужно продлевать каждые полгода.

ИТ-компании смогут воспользоваться пониженной ставкой по налогу на прибыль в размере 5% только в отношении прибыли, полученной с продаж отечественного софта, следует из принятых Госдумой поправок.

Правительство обсуждает возобновление запрета на экспорт дизтоплива, рассказали несколько источников «Коммерсанта». Предполагается, что эмбарго могут ввести для НПЗ и трейдеров.

Контекст

Средняя стоимость полёта по России в салоне самолета эконом-класса в расчёте на 1000 км пути по итогам первой половины 2024 года составила 7363 рублей, следует из данных Росстата, которые проанализировали «Ведомости». Это на 17% больше в сравнении с показателем за аналогичный период 2023 года. Всего с января по июнь 2024-го перелёты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%.

Введённые Россией санкции против граждан Японии ограничивают их законную деятельность, заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси. Он уточнил, что Япония выразила России протест.

Новости предыдущего дня, 23 июля — здесь.

#новости

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56 комментариев
Вадим Д.

Из всего перечисленного только сербское и индийское ви́на вызывают вопросы.
Индусы из чего его гонят? Из дорожной пыли и вод Ганга?

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Alex Nosov

И чем выше по течению взята вода, тем элитнее вино...

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Александр А.

А чо с сербами не так? Вина у них своеобразные, но честно-автохтонные.

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Вадим Д.

перелёты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%Ну вот же — рост благосостояния налицо!
Скептики, скукожьтесь, РФ во как развивается.

3
1
Ответить
Alex Nosov

Новость кто-то неграмотный писал, не патриот. Расстрелять и отпорицать! Правильно будет, а главное скрепно и патриотично:
"Россияне стали тратить на перелеты по РФ в среднем на 31% больше" и в следующем абзаце рассказать как похорошел внутренний туризм под санкциями.

8
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Ответить
Skankhunt42

Но Медведеву все равно будут везти из Италии

6
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Alex Nosov

ИТ-компании смогут воспользоваться пониженной ставкой по налогу на прибыль в размере 5% только в отношении прибыли, полученной с продаж отечественного софтаГород засыпает и ИТ компании превращаются в чеченские ИП...

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